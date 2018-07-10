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吴京首演宇航员助力中国科幻《流浪地球》

电影再曝贴片预告 连空间站都是Made in China

2018-07-10 09:52:20 来源：Mtime时光网

预告中的画面为吴京饰演的宇航员，和俄罗斯籍的同伴一起在空间站执行任务。据了解，《流浪地球》是吴京和郭帆导演的首次合作，电影有望于2018年内上映。
　　时光网讯  刘慈欣原著改编，郭帆执导的冒险科幻电影《流浪地球》近日再曝一支贴片预告。30秒的预告贴片《我不是药神》。预告画面为吴京饰演的宇航员，和俄罗斯籍的同伴一起在空间站执行任务。据了解，《流浪地球》是吴京和郭帆导演的首次合作，电影有望于2018年内上映。



　　预告片一开始伴随着“刘慈欣同名小说改编”字样出现的，是一声又一声的警报声。接着“Made in China”的空间站就呈现在观众眼前，身穿宇航服的吴京和俄罗斯同伴一起走向空间站舱门，两人的对话和镜头切换，竟然带出一丝幽默感。随着俄罗斯宇航员惊慌失措的语气，吴京一脸坚决地按下了开启舱门的操作杆……预告在此处戛然而止。而最后定格的画面则是已冰封的地球在宇宙中行进，“冒险一搏”四个大字给影片风格定了调。

　　《流浪地球》讲述的是地球正在遭遇一场波及全人类的危机，为此人类不得不开启“流浪地球计划”，顽强自救。有细心的影迷已经在这第三支贴片预告中发现，吴京的宇航服上不仅仅有中国国旗，还有带有地球标志的标识，代表这这次拯救计划，将是整个人类的集体行动。
 
　　在这支贴片预告中，相比俄罗斯宇航员，吴京的角色显得坚毅果敢。以前的吴京要么是功夫高手，要么是铁血军人，这次带来新鲜感。而吴京自己对这个角色也十分看重，早在拍摄期间，就忍不住两次在微博上发照，分享第一次扮演“宇航员”的心得。



　　今年四月在青岛院线推介会上，吴京也谈到了自己为什么会参演《流浪地球》。他表示在看过剧本后，自己被其中的人物、故事、场景，以及这场前所未有的人类冒险所打动，“哭得稀里哗啦的，也从心里认可了这部电影”。

　　在进组以后，吴京又看到郭帆导演和团队不眠不休的工作状态：“这次我仿佛在他（郭帆）身上看到我当年的影子，执着、疯狂地投入到自己喜爱的事业中，哪怕是遇到叫天天不应、叫地地不灵的时候，也一边崩溃一边默默强撑。”

　　对于中国科幻电影，吴京也有着自己的理解。中国电影在之前并没有特别出色的科幻类型作品，而《流浪地球》的出现，吴京认为这是给自己的一个机会，同时也是中国科幻电影的一个机会。就算身边很多人都说他出演《流浪地球》有些“冒险”，吴京最终还是坚持选择。
 
　　据了解，《流浪地球》去年五月正式开拍，而影片筹备则历经了三年之久。目前，《流浪地球》正在紧张的后期制作中。在今年上海电影节期间，郭帆导演参加了两场论坛，分享了自己在拍摄《流浪地球》过程中“摸索中国电影工业化”的过程。



　　在郭帆导演看来，科幻电影是工业电影金字塔尖的产物，而中国科幻电影和中国电影工业化刚刚起步，没有相匹配的工业化流程作保障，尤其缺乏管理意识和手段。在《流浪地球》的制作过程中，他切身感受到对于科幻电影类型来说，创作是要集中在前后筹备阶段和后期制作阶段的，而在拍摄阶段，管理（类似于企业管理）才是核心。即兴创作、本能创作，在科幻电影拍摄中是基本不适用的。

　　《流浪地球》筹备期间做的大量工作，为拍摄阶段提供了有强有力的保障，比如引入了VR堪镜技术协助美术的置景工作。拍摄前，团队制作了8000余格的分镜、30多分钟的PreViz(动态预览)、详尽的制作流程和拍摄方案以及以镜头为单位的统筹和通告单等，所有的这些工业化流程的探索和准备，都是为了最大限度地减少成本的浪费并提高工作效率。

　　除此之外，郭帆强调：中国的科幻电影，文化内核和美学呈现必须是中国的，这样观众才会认同并产生共鸣。

   编辑：hello王小羊

关键词： 吴京 流浪地球 预告片
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