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暑期档唯一一部好莱坞动作片《摩天营救》
今日曝光了终极预告及海报。影片讲述了“巨石”强森饰演的威尔·索耶纵身飞跃千米高空火海，为救家人命悬一线的故事，将于7月20日全国公映。
“巨石”强森在《摩天营救》中饰演的威尔·索耶曾是美国联邦调查局的精英，在一次人质救援任务中失去左腿，也因此结识妻子萨拉，组建了美满的家庭。现在的他拥有自己的安保公司，带着家人来到香港应聘顶级摩天大楼“珍珠塔”的安全分析师职位。
就在威尔·索耶赢得“珍珠塔”高层安全评估权限，他们一家也成为“珍珠塔”的首户入住家庭时，危险与阴谋悄然而至，反派组织侵入远程控制中心制造高空大火，陷害威尔·索耶，并将威尔·索耶的妻儿困于“珍珠塔”高层。
终极预告片中，“珍珠塔”火势蔓延，反派的威胁步步逼近，威尔·索耶为救家人奋不顾身，徒手攀爬摩天大楼旁的巨型起重机，凌空飞跃极限距离跳入起火高层。随后又只用一根绳子、一卷胶带，在摩天大楼千米高空的玻璃墙外攀爬，当用来固定的绳索突然崩开，强森被勾住假肢倒吊在千尺危楼命悬一线。
拥有“好莱坞最值钱的肌肉”称号的“巨石”强森主演的《勇敢者游戏：决战丛林》
与《狂暴巨兽》
在国内共收获近15亿票房，他也凭借扎实的动作功底和硬汉形象揽获粉丝无数。《摩天营救》作为暑期档唯一一部好莱坞动作片，“战无不胜”的强森在片中首次挑战“弱势英雄”，为家人爆发无限力量，挑战极限，有望掀起暑期档动作片观影热。
编辑：hello王小羊