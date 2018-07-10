终极预告片中，强森饰演的主角为救家人奋不顾身，凌空飞跃极限距离跳入起火高层。只用一根绳子、一卷胶带，在千米高空的玻璃墙外攀爬，当绳索突然崩开，强森被勾住假肢倒吊在危楼命悬一线。

摩天营救 终极预告 时光网讯 暑期档唯一一部好莱坞动作片 暑期档唯一一部好莱坞动作片 《摩天营救》 今日曝光了终极预告及海报。影片讲述了“巨石”强森饰演的威尔·索耶纵身飞跃千米高空火海，为救家人命悬一线的故事，将于7月20日全国公映。





“巨石”强森在《摩天营救》中饰演的威尔·索耶曾是美国联邦调查局的精英，在一次人质救援任务中失去左腿，也因此结识妻子萨拉，组建了美满的家庭。现在的他拥有自己的安保公司，带着家人来到香港应聘顶级摩天大楼“珍珠塔”的安全分析师职位。





就在威尔·索耶赢得“珍珠塔”高层安全评估权限，他们一家也成为“珍珠塔”的首户入住家庭时，危险与阴谋悄然而至，反派组织侵入远程控制中心制造高空大火，陷害威尔·索耶，并将威尔·索耶的妻儿困于“珍珠塔”高层。





终极预告片中，“珍珠塔”火势蔓延，反派的威胁步步逼近，威尔·索耶为救家人奋不顾身，徒手攀爬摩天大楼旁的巨型起重机，凌空飞跃极限距离跳入起火高层。随后又只用一根绳子、一卷胶带，在摩天大楼千米高空的玻璃墙外攀爬，当用来固定的绳索突然崩开，强森被勾住假肢倒吊在千尺危楼命悬一线。

编辑：hello王小羊