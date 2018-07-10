中国首部展示西藏羌塘无人区腹地普若岗日冰原的纪录影片《藏北秘岭·重返无人区》，入围第42届加拿大蒙特利尔国际电影节竞赛单元,将于今年8月在全国院线上映。

时光网讯 近日，伴随入围第42届加拿大蒙特利尔国际电影节竞赛单元和第六届温哥华国际华语电影节“红枫叶奖”竞赛单元的消息传来，纪实探险电影《藏北秘岭·重返无人区》进入人们视线。这部中国首部展示西藏羌塘无人区腹地普若岗日冰原的纪录影片，将于今年8月在全国院线上映。同时，欧洲的影业公司已与片方达成合作，将在比利时制作国际版本，计划于今年9月登陆欧洲院线。 近日，伴随入围第42届加拿大蒙特利尔国际电影节竞赛单元和第六届温哥华国际华语电影节“红枫叶奖”竞赛单元的消息传来，纪实探险电影《藏北秘岭·重返无人区》进入人们视线。这部中国首部展示西藏羌塘无人区腹地普若岗日冰原的纪录影片，将于今年8月在全国院线上映。同时，欧洲的影业公司已与片方达成合作，将在比利时制作国际版本，计划于今年9月登陆欧洲院线。





60万平方公里的羌塘，被雄伟的昆仑山脉和冈底斯山脉紧紧怀抱，不仅是中国最大的无人区，也是中国最大、世界第二的自然保护区。它完整保留了“地球母亲”的史前风貌，被称为地球“第三极”、“生命禁区”。





《藏北秘岭·重返无人区》以羌塘无人区恢弘的风光为背景，讲述了一群电影人怀揣梦想，探索藏北无人区普若岗日冰川，并在生命禁区完成自我找寻与和解的故事。





本片制片人兼编剧蔡宇介绍，他在西藏、青海等地自驾累计数十万公里，而最后走过的羌塘无人区最让他感动。每一个在路上的人，都会有很多付出和失去，也有隐藏在内心深处的伤痛。创作本片的初衷是用光影纪录下时光破碎的羌塘、人类曾经的家乡，来致敬所有在路上的灵魂。





而作为追逐登完“十四座”高峰的登山者后裔，毕业于中央戏剧学院的95后导演饶子君，更是把拍摄处女作当成了自己的成人礼：“加入创作团队，是一个真正理解父辈的契机。我终于有机会去看看他走过的海拔，去看看他曾看过的风景，从而放下这段难以割舍的情怀，继续去走我自己的路。”





雪域的神秘、极限的压力、灵魂的拷问……《藏北秘岭·重返无人区》的诸多特质，吸引了众多业内大咖加盟。著名导演张艺谋的御用剪辑师程珑亲任本片剪辑指导。他曾操刀《满城尽带黄金甲》、《千里走单骑》、《十面埋伏》等片的剪辑。





作曲来自东方歌舞团、中国歌剧舞剧院的客座作曲家文宾。他曾与著名纪录片导演吴文光合作，为其代表作《流浪北京》、《四海为家》等纪录片制作配乐及声音处理，并与著名独立音乐家窦唯、王晓芳等组合发行“新民乐”唱片《暮良文王》，引起乐迷轰动。





影片监制李军虎作为中国资深纪录片导演，多年来与英国BBC、日本NHK、韩国KBS、中国CCTV、香港凤凰卫视中文台等国际传媒合作制作中国题材纪录片数十部，斩获国际奖项 8 个，国内奖项 23 个。