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影迷请注意！《死侍2》8月推出蓝光

圣地亚哥漫展加长版将映 雷诺兹分享新预告

2018-07-10 10:54:47 来源：Mtime时光网

《死侍2》加长版本月将亮相圣地亚哥漫展，并将于8月7日线上发售，8月21日推出实体蓝光碟。

《死侍2》加长版蓝光封套

      时光网讯 《死侍2》确认将推出加长版，将在本月举行的圣地亚哥漫展上首次亮相。此外，该加长版还将于8月7日在线上推出，而两周后的8月21日，将正式推出实体蓝光碟。

      福斯今日发布最新消息称他们将在圣地亚哥漫展上推出《死侍2》的加长版《The Super Duper Cut》，并同时发布了一支预告视频。

      “贱贱”瑞安·雷诺兹也发推证实了这一消息，并分享了这支预告。预告片中，伴随着席琳·迪翁演唱的主题曲《灰烬》，一支蓝光碟在光影中若隐若现。"longer" 、" actionier" 、" Spandexier " 用词的不可描述更是标准的贱贱画风。

      《死侍2》的圣地亚哥漫展推介会将于7月21日周六举行，同时将上映加长版《死侍2》。SDCC网站的一则声明还提到“可能会有惊喜”。至于究竟是什么惊喜，似乎很难猜了。

瑞安雷·诺兹分享好消息


      而在一个月之后的8月21日，加长版蓝光碟也将正式与影迷们见面。按照惯例，在实体蓝光碟发布的两周前，也就是8月7日，该加长版将率先在iTunes，Amazon等数字零售平台上线。虽然目前还没有具体的内容公布，但很可能会有制作纪录片，和评论音轨等，并且在圣迭戈漫展上一定会得到答案。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 圣地亚哥漫展 死侍2 蓝光
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