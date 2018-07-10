《死侍2》加长版本月将亮相圣地亚哥漫展，并将于8月7日线上发售，8月21日推出实体蓝光碟。





福斯今日发布最新消息称他们将在圣地亚哥漫展上推出《死侍2》的加长版《The Super Duper Cut》，并同时发布了一支预告视频。









《死侍2》的圣地亚哥漫展推介会将于7月21日周六举行，同时将上映加长版《死侍2》。SDCC网站的一则声明还提到“可能会有惊喜”。至于究竟是什么惊喜，似乎很难猜了。





瑞安雷·诺兹分享好消息







而在一个月之后的8月21日，加长版蓝光碟也将正式与影迷们见面。按照惯例，在实体蓝光碟发布的两周前，也就是8月7日，该加长版将率先在iTunes，Amazon等数字零售平台上线。虽然目前还没有具体的内容公布，但很可能会有制作纪录片，和评论音轨等，并且在圣迭戈漫展上一定会得到答案。