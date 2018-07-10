就在福斯接受迪士尼报价后，有福斯股东表示不满，并告上了法庭。







时光网讯 迪士尼并购福斯案又有新动向。就在福斯董事会宣布接受迪士尼提供的851亿美元报价（包含138亿美元债务），且获得美国司法部反垄断部门正式批准后，有福斯股东表示反对，并提起了法律诉讼。





据外媒报道，以Robert Weiss为首的一拨福斯股东提起法律诉讼，控诉福斯提供给股东的文件存在隐瞒和“造假”，他们并没有获得正当的知情权。上诉文件中表示：“6月28日发放的委托投票说明书删除、或误导性地展示了公司的财政规划，和来自高盛、森特尔维尤公司的财务分析数据”。





其中具体包括，缺乏对于Hulu和欧洲电视Sky未来收入预期的规划和预期；以及其他多处的隐瞒和误导性展示。







迪士尼CEO鲍勃·艾格（左），和福斯CEO詹姆斯·默多克





“简而言之，除非做出修改，21世纪福斯的公共股权人将被迫同意这项交易，因为提供给他们的材料没有完全披露所有文件信息”。上诉文件控诉道。





2017年12月份，迪士尼和福斯已经达成协议，以524亿美元成交，由迪士尼收购21世纪福斯旗下的20世纪福斯影业、20世纪福斯电视公司、FX有线电视网与国家地理，以及福斯30%的Hulu股份、39%的欧洲电视巨头Sky股份、Star印度等业务和资产。











但是，康卡斯特集团一直对21世纪福斯抱有极大的兴趣，之前康卡斯特意图以650亿美元来狙击这场交易，希望能够成功收购福斯。接着迪士尼宣布加价到713亿美元，并承担福斯138亿美元的债务。为了收购福斯，迪士尼先后要拿出851亿美元的财富，其中股票和现金各占一半。





上月，福斯宣布接受迪士尼报价；月底，该并购获得美国司法部批准，但要求剥离福斯旗下的体育网络，避免迪士尼未来形成体育节目领域的垄断。迪士尼方面积极响应，并且表示愿意剥离相关的体育网络资产。





现在康卡斯特仍由机会提出反要约，与迪士尼再进行一轮竞价。





福斯拒绝对此事作出回应。诉讼对于迪士尼-福斯并购案的影响有待观察。



