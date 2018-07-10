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张艺谋新片《一秒钟》敦煌开机

主演张译暴瘦剃光头亮相 70年代文化寻根

2018-07-10 14:54:40 来源：Mtime时光网

张艺谋导演新作《一秒钟》今天在敦煌正式开机，影片由张译担纲主演，老谋子再次合作《归来》的编剧邹静之，讲述没赶上电影场次的张九声与流浪儿小吉林因一场电影结下了不解之缘的故事。
　　时光网讯 张艺谋导演新作《一秒钟》今天在敦煌正式开机，影片由实力派男星张译担纲主演，《归来》、《一代宗师》的编剧邹静之将与张艺谋联合创作剧本。

　　曾经出演《红海行动》、《亲爱的》、《山河故人》等佳作的张译，今天以光头造型亮相开机仪式。据悉，身高178cm的张译为了筹备这部作品暴瘦至110斤，张译也在自己的微博上晒出信息“大头照”，并写道：“轻装上阵”。

　　《一秒钟》是张艺谋签约欢喜传媒的首部导演作品。影片故事发生在七十年代中期，讲述没赶上电影场次的张九声与流浪儿小吉林因一场电影结下了不解之缘的故事。

   编辑：Joker

关键词： 张艺谋 张译 开机 一秒钟
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一秒钟

一秒钟 (2019)

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主演：张译

张艺谋

张艺谋

Yimou Zhang

职业：导演 | 演员 | 制作人 | 编剧 | 摄影 | 艺术指导
张译

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Yi Zhang

职业：演员
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