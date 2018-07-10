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落落执导《悲伤逆流成河》定档9.30

全新人阵容主演 改编自郭敬明同名小说

2018-07-10 14:57:31 来源：Mtime时光网

由落落执导的电影《悲伤逆流成河》定档9月30日，该片主演阵容全部由新人组成，改编自郭敬明的同名小说。
       时光网讯 改编自郭敬明同名小说，由作家落落执导的电影《悲伤逆流成河》，宣布定档9月30日国庆档期上映，并发布一组角色海报。该片主演阵容全部由新人组成：由赵英博饰齐铭、任敏饰易遥、辛云来饰顾森西、章若楠饰顾森湘、朱丹妮饰唐小米 。在人物海报中众位主演以落泪的表情亮相，似乎预示着这份青春无关明媚，不够美好，它有些残酷，愿你踏过荆棘，看到自己更好的样子。 ​​​

       据悉，​​​​《悲伤逆流成河》是郭敬明的第四部长篇小说，主要讲述上海弄堂里一起长大的一对年轻人在校园内外纠葛的爱情故事。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 悲伤逆流成河 落落 郭敬明
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相关电影/影人

悲伤逆流成河

悲伤逆流成河 (2018)

0.0

导演：落落

落落

落落

Luo luo

职业：编剧 | 导演

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