韩延发文回应《动物世界》票房失败





“感谢陪我彻夜不眠的战友们，感谢支持我一意孤行的资方们，感谢大希姐（制片人陈祉希），易峰弟。也感谢看过这部电影的观众，看得懂的还是看不懂的，发私信鼓励我的还是冷嘲热讽的，祝福的还是唱衰的，我一并收下了。无论如何，是你们让我在三十五岁有了这么一部任性的作品，电影里有句话‘逆风不怂’也送给自己，话不多讲，闭门思过，开悟之时，江湖再见。”韩延说。



