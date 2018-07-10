时光网讯
由韩延
执导、李易峰
主演的《动物世界》
，上映12天目前累计综合4.45亿，该片受到同档期《我不是药神》
的排片压制，自上周二起就让出了单日票房冠军的位置，票房缩水严重。7月10日，韩延导演在微博发文反思电影“票房失败”。
韩延表示，“这几天，陆陆续续见到了《动物世界》
的几个资方，大家都绝口不提票房和市场的事，但是话里话外都在宽慰我，我心里清楚，有一个事实我必须要面对，那就是我在《动物世界》
里的尝试现在看来是失败的。这段时间我也一直在反省，带着这么一群可爱的人动用了庞大的资金完成了一场这样的‘冒险’，其实就是在侧面印证了我的自以为是和异想天开。”
“感谢陪我彻夜不眠的战友们，感谢支持我一意孤行的资方们，感谢大希姐（制片人陈祉希），易峰弟。也感谢看过这部电影的观众，看得懂的还是看不懂的，发私信鼓励我的还是冷嘲热讽的，祝福的还是唱衰的，我一并收下了。无论如何，是你们让我在三十五岁有了这么一部任性的作品，电影里有句话‘逆风不怂’也送给自己，话不多讲，闭门思过，开悟之时，江湖再见。”韩延说。
有消息称，《动物世界》
投资约2.7亿，即使这个数字有些水分，但对于这部投资不低的电影，以目前的形势看，在票房上恐难以收回成本。
编辑：隐饮