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韩延导演反思《动物世界》票房失利

感谢资方陪自己"冒险" 上映12天票房4.5亿

2018-07-10 15:50:30 来源：Mtime时光网

韩延导演反思《动物世界》票房失败，感谢资方陪自己"冒险"，感谢观众、制片人以及主演李易峰，“让我在三十五岁有这么一部任性的作品”。韩延表示“话不多讲，闭门思过，开悟之时，江湖再见。”
       时光网讯韩延执导、李易峰主演的《动物世界》，上映12天目前累计综合4.45亿，该片受到同档期《我不是药神》的排片压制，自上周二起就让出了单日票房冠军的位置，票房缩水严重。7月10日，韩延导演在微博发文反思电影“票房失败”。

       

韩延发文回应《动物世界》票房失败

韩延表示，“这几天，陆陆续续见到了《动物世界》的几个资方，大家都绝口不提票房和市场的事，但是话里话外都在宽慰我，我心里清楚，有一个事实我必须要面对，那就是我在《动物世界》里的尝试现在看来是失败的。这段时间我也一直在反省，带着这么一群可爱的人动用了庞大的资金完成了一场这样的‘冒险’，其实就是在侧面印证了我的自以为是和异想天开。”

       “感谢陪我彻夜不眠的战友们，感谢支持我一意孤行的资方们，感谢大希姐（制片人陈祉希），易峰弟。也感谢看过这部电影的观众，看得懂的还是看不懂的，发私信鼓励我的还是冷嘲热讽的，祝福的还是唱衰的，我一并收下了。无论如何，是你们让我在三十五岁有了这么一部任性的作品，电影里有句话‘逆风不怂’也送给自己，话不多讲，闭门思过，开悟之时，江湖再见。”韩延说。

       韩延导演此前票房最高的作品为2015年的《滚蛋吧！肿瘤君》，票房5.12亿。《动物世界》剔除电商服务费后，目前分账票房刚破4亿，与《滚蛋吧！肿瘤君》还有1亿左右的差距，追平的难度不小。

       有消息称，《动物世界》投资约2.7亿，即使这个数字有些水分，但对于这部投资不低的电影，以目前的形势看，在票房上恐难以收回成本。        

   编辑：隐饮

关键词： 动物世界 韩延
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韩延

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Yan Han

职业：导演 | 编剧

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