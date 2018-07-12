2018年艾美奖热门终极预测
2017-18，这些好剧不可错过
无论最终能否得到艾美奖评委青睐，它们都是过去一年间不容错过的抢眼好戏。→
2018-07-12 09:01:10 来源：Mtime时光网
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2018艾美看哪部？
一年一度的艾美奖又将揭晓提名名单。过去这一年里，北美小荧幕优质作品层出不穷。
剧情类霸主《权力的游戏》重返艾美奖舞台，有望正面pk去年大赢家《使女的故事》；垄断艾美已久的《副总统》缺席，《亚特兰大》与《了不起的麦瑟尔夫人》或将借此机会重塑喜剧类争奖格局；限定剧不再是上届残酷的"死亡之组"，候选佳作各有千秋……
今天我们从符合今年评选规则的新老剧集当中，筛选出以下25部备受关注的剧集。无论最终能否得到艾美奖评委青睐，它们都是过去一年间不容错过的抢眼好戏。
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《权力的游戏》第七季
《权力的游戏》第七季因播出时间遗憾错过去年的艾美奖争夺。随着制作投资水涨船高，史上最短的一季带来了持续不断的恢弘战争大戏与真金白银的视觉效果呈现。悬念迭起的剧情反转持续推动收视率、话题热度节节高升，自带高光瞬间的季终篇再次刷新收视奇迹，艾美“旧王”归来声势更胜以往。
对于这部HBO台柱剧而言，第七季不算综合质量最高的一季，它在最佳剧集、最佳导演与表演奖项方面的竞争力仍然不可小觑。得益于主要角色人数减少，HBO今年首次为“龙妈”“雪诺”申报了最佳男女主角的奖项，顺便缓解同剧组演员在最佳男女配角奖项常年的”内斗”的局面。
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《使女的故事》第二季
《权力的游戏》缺席艾美奖这一年，新剧《使女的故事》用五座重磅奖杯牢牢占领剧情类神剧的头把交椅。于是原版人马火速回归制作第二季，并在本周播出大结局，口碑反响甚至比横扫去年艾美奖的第一季更好。
第二季将原著格局扩张成极具现实主义魔幻色彩的世界版图，为重点角色编织过往，主角命运的反复令人揪心，处处洋溢的反叛与自由精神也给丧气至极的虚构世界带去希望。
演员发挥全面出彩，女主伊丽莎白•莫斯的情绪表达更直接、无所畏惧；“容嬷嬷”唐•安德、“艾米莉”阿丽克西斯•布莱德尔俱为最佳女配角的提名热门。
哪怕面对“冰火”反攻，“使女”的艾美卫冕路依然走的很有底气。
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《西部世界》第二季
多个时间线交叉、多个角色主导剧情发展、多个新乐园区域扩展、前9集挖坑最后1集填坑……乔纳森•诺兰夫妻俩坚持把第一季叙事套路在《西部世界》第二季中贯彻到底。煎熬的是，每周一更对实时追剧的观众等同于考验，撑着看完的人能品出神剧的味道，中途弃剧的观众也有理有据。
《西部世界》拥有一部优秀爆款科幻剧的必备素质，可惜收视表现始终是个难以突破的瓶颈，到了第二季，“难啃”成了观众流失的主要原因之一。
被视作HBO用来接班《权力的游戏》的“新台柱”《西部世界》，在今年的艾美奖上或将收割最佳剧情类剧集和少量表演类提名。只不过，去年主要奖项凄惨吞蛋的命运恐怕还会延续。
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《美国罪案故事：范思哲》
瑞恩•墨菲开发的《美国罪案故事》第二季，将镜头对准时尚设计师范思哲遇刺案，着重表述连环杀人犯安德鲁•库纳南的心路历程。
不似OJ辛普森杀妻案引发的巨大社会争议，范思哲案给瑞恩墨菲更多发挥特长的空间，去探索抓马话题背后的人性多面。《范思哲》用奢华光鲜的布景与养眼的卡司吸引眼球，当它掀开光鲜的幕布，是角色深陷的绝望挣扎将观众留住。
相比去年《大小谎言》《宿敌》领军的“死亡之组”，今年艾美奖限定剧竞争压力小很多。对于《范思哲》来说自然是利好消息。丧心病狂的杀手库纳南是达伦•克里斯自《欢乐合唱团》出道后最有突破性的角色，获得最佳限定剧男主提名的呼声颇高。
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《黑镜》第四季
英剧《黑镜》转投Netflix的第二年，集数继续高产，口碑却彻底跌下神坛。有人说是主创编剧查理•布鲁克创意枯竭，为赋新词强说愁；也有人将《黑镜》神话不再的锅认定是美国金主执意扩充篇幅，让脑洞精品沦为大路货。
即便失去了小而精的英剧格调，《黑镜》第四季依然有“大制作”《联邦星舰卡利斯特号》与《黑色博物馆》这样的优质单集捍卫尊严。
正如《黑镜》第三季依赖《圣朱尼佩罗》单集打天下，今年艾美奖上，《黑镜》第四季正常发挥的少数单集仍可在最佳电视电影门类有所斩获。《联邦星舰卡利斯特号》的主演杰西•普莱蒙、吉米•辛普森、克丽斯汀•米里奥蒂有望竞争表演类提名。
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《王冠》第二季
Netflix原创历史剧《王冠》带着老班底走进新时代。第二季剧情始于50年代中期，中东战争困局、肯尼迪夫妇来访、首相黯然下台，皇室丑闻……猛料接连不断，故事波澜四起，毫不拖泥带水。
真金实银的布景服装赏心悦目，演员表现也比第一季更出色。陷入中年危机的女王克莱尔•福伊优雅依旧，必能再战艾美奖视后提名；马特•史密斯将菲利普亲王的性格缺陷演绎的不失魅力，第二季印象分大大提高；凡妮莎•柯比是抢走这一季风头的MVP。叛逆、刻薄、脆弱玛格丽特公主在《王冠》第二季全面爆发，有望首夺最佳剧情类女配角提名。
第三季会展开女王迈入不惑之年的故事，现有主演将全部离组。
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《了不起的麦瑟尔夫人》
亚马逊去年这部女性励志喜剧，被戏称是“美剧版《我的前半生》”。在五十年代的背景下，遭到生活重击的家庭妇女米琪用喜剧当做反击生活的武器，上演了一出自立自强的好戏。
旗下剧集丑闻缠身，亚马逊迫切需要打响这张王牌，口碑走热后索性将一口气续订三季。《了不起的麦瑟尔夫人》不只有超正的三观。精良的美术设计与大师级运镜也是该剧令人沉迷的理由。
女主角蕾切尔•布罗斯纳罕多年配角熬出头，扛起了这部大女主戏，在今年的金球奖上获封喜剧类最佳女主角，她的下一站会是艾美视后吗？
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《嗜血娇娃》
别看BBC America收视率平平，出过的高口碑剧集可不少，《嗜血娇娃》就是其中之一。小荧屏的谍战戏早已告别男性角色专属的时代，BBC America这一次为观众带来了真正意义上的双女主特工“爽剧”。
《实习医生格蕾》吴珊卓饰演的文员特工怀揣出任务的执念，误入《出轨的爱人》朱迪•科默诠释的神经病女杀手的目标网。性格截然不同的两位女间谍就此陷入一场相爱相杀的猫鼠游戏。故事不按套路出牌，角色命运反转再反转。惊险的情节之外角色喜感满满，有了精彩的表演驱动，你会原谅所有设定bug，就连残忍杀戮的画面也变得有趣可爱了。
《嗜血娇娃》宛如一股清流杀入大众视野，艾美奖黑马行情看涨。
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《堕落街传奇》
HBO在2017年推出的《堕落街传奇》将镜头对准70-80年代的曼哈顿，聚焦纽约色情行业的风云变幻。
"腐兰兰"一人分饰两角，演绎控制色情产的双胞胎大佬，玛吉·吉伦哈尔担纲女主，化身初入行当的风尘女。无论是优质的年代戏工业水准，还是大银幕级别的演员配置，《堕落街传奇》都堪称大手笔。
口碑喜人但故事魅力不足是《堕落街传奇》的软肋，残酷的收视率时刻提醒着HBO：这部新剧正在重蹈马丁·斯科塞斯《黑胶时代》的覆辙。即将到来的艾美奖上，两位明星主演或能在表演类奖项斩获提名。
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《梅尔罗斯》
改编自爱德华•圣•奥宾的同名自传小说，《梅尔罗斯》讲述出身上层阶级的梅尔罗斯从小受到父亲虐待，长大后酗酒嗜毒、精神分裂且有强烈自杀倾向，最终踏上救赎之路的戏剧一生。这部“致郁系”五集迷你剧呈现出一副英国上流社会的绝妙图景，而它抓人眼球之处全在表演。
忘记卷福与奇异博士吧，本尼迪克特•康伯巴奇成功的把《梅尔罗斯》变成个人炫技的独角戏，他让观众看见一个上流社会的疯魔混球，仍在灵魂深处存有伤痕，为主角梅尔罗斯赋予了莎士比亚戏剧式人物的复杂层次，惹人怜悯。
《梅尔罗斯》不算艾美奖大热剧集，但康伯巴奇的灵魂表演绝对是限定剧视帝争夺中不可忽视的存在。
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《无神》
既不依赖真实事件，又没有原著打底，7集迷你剧《无神》是Netflix去年推出的优质纯原创新剧代表。
《无神》将观众带回19世纪荒凉的美国大西部。杰克•奥康纳饰演的亡命徒机缘巧合发现了一个神秘小镇，镇上全是女性，在“大小姐”米歇尔•道克瑞的带领下上演了一场家园保卫战。
《无神》由《金刚狼3》编剧斯科特•弗兰克一手打造。故事节奏拿捏有度，人物设定细腻饱满，摄影与音乐传承了经典西部片的特有风情，为Netflix交出了一份严肃题材剧的高分答卷。斯科特•弗兰克的剧本与杰夫•丹尼尔斯的表演则是《无神》征战艾美的突破口。
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《威尔与格蕾丝》
老剧重拍素来是高风险操作，NBC重启《威尔与格蕾丝》之后，获得剧迷与剧评人的一致好评，能够不毁经典堪称奇迹。
诞生在1998年的情景喜剧黄金时代，艾美奖常客《威尔与格蕾丝》讲述四位好友的生活故事。重启之后，四大主演与功勋导演詹姆斯·伯罗斯悉数回归，故事剧情衔接当年中断的时刻，为粉丝带回原汁原味的笑点与感动。梅根·莫拉莉与西恩·海耶斯或许能再次凭借此剧重返艾美奖舞台。
如何心怀敬意延续经典？《威尔与格蕾丝》给渴望开发IP剧的制作人们上了一课
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《双峰》
说到重启，那么大卫•林奇在90年代创作的《双峰》也是绕不过的话题。这部风格迷之诡异邪典的悬疑剧当年被多少粉丝视作神剧，时隔25年之后，林奇携原班人马重返双峰镇，用熟悉的配方带回了熟悉的味道。
久别回归的《双峰》第三季保存着前两季的神韵，又在以往的基调上更加强化恐怖氛围的塑造，导演在性与暴力画面的表达方面更加自由大胆。当然，林奇的风格不是谁都hold得住，喜爱的剧迷惊呼神作归来，不习惯的新观众可能会对林奇超现实主义的表达看到满脸懵逼。
《双峰》首播时颇受艾美技术类青睐，男女主角也曾获提名。今年重启的第三季被归类为限定剧集，提名前景比较乐观。
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《巴里》
HBO的黑色喜剧《巴里》是今年众多打榜新剧中格外有趣的存在。
前SNL"小芳"比尔·哈德尔一本正经演起严肃角色，剧中他饰演心地善良的杀手，在前往洛杉矶执行任务时意外进入表演班，与怀揣明星梦的同学们打成一片，用黑色犯罪剧的开头唱响了杀手版的《爱乐之城》。
《巴里》的精彩胜在角色人设，喜剧冲突集中在一个反社会分子融入社会的尴尬与不适。从面瘫脸冷漠杀手到一点点融化回归生活的心路历程，比尔·哈德尔在剧中献出演员生涯的最佳表现，将是今年艾美奖喜剧类视帝的实力竞争者。
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《相对宇宙》
当我们把关注目光集中在《黑镜》《西部世界》的时候，Starz默默推出了一部更硬核的科幻剧——《相对宇宙》。
《相对宇宙》利用屡见不鲜的平行宇宙理论抛出论题，男主角原是就职政府部门的小职员，无意中发现当局守护的“门”可以通向平行世界，在那个世界里，男主角遇见另一个性格迥异的自己，就此上演一场穿越平行空间的谍战好戏。
过硬的剧本搭建出科幻剧应有的宏大格局，男主角则找来戏骨J•K•西蒙斯挑大梁，让“分身”人物的塑造额外加分。可惜的是这部IMDb评分8.2的品质剧收视率不算乐观，好在Starz已经为它续订了第二季，艾美奖的评委们或许会给J•K•西蒙斯的奖杯陈列室再添一座金杯。
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《巨塔杀机》
《使女的故事》大获成功之后，Hulu在自制剧开发方面再接再厉，今年春季播出的原创剧《巨塔杀机》开播后得到烂番茄94%新鲜度、MTC74分、IMDb8.0的高口碑。
改编自非虚构作品《末日巨塔--基地组织与"9·11"之路》，迷你剧《巨塔杀机》野心勃勃的讲述CIA与FBI的内斗丑闻，揭开当局与基地组织的复杂关联，曝光美国政府未能阻止9·11惨剧发生的幕后因由。
《巨塔杀机》的题材与格局是它突围今年艾美奖限制剧集的利器，假如杰夫·丹尼尔斯凭借《巨塔杀机》与《无神》拿到双提名，大家也不必过分惊讶。
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《好医生》
翻拍自同名韩剧的《好医生》突破了常规医疗剧框架，将病患与医者合为一体，俨然是一部自闭症版《豪斯医生》。
弗雷迪·海默扮演的主人公墨菲是患有自闭症的天才外科医生，在处理疑难杂症的过程中，他在职场如何克服社交障碍困扰才是全剧的看点。《贝茨旅馆》让美剧观众见识到海默的天才演技，新剧《好医生》再次证明这位童星出道的剑桥高材生拿捏角色的实力。他善用眼神与动作细节去表现墨菲一步步突破心魔的成长，打破了观众脑海中对自闭症患者的空洞成见。
在医疗剧热度减退大环境下，《好医生》开播后收视一直不错，海默已有金球提名在手，多一个艾美视帝提名也未尝不可。
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《硅谷》第五季
“嘴炮哥”TJ米勒退场之后，进入第五季的《硅谷》索性走出传统喜剧套路，重焕新生。
剧情引入区块链概念，时刻紧跟当下互联网时代最新潮流，中国支线故事也发展得风生水起。第五季中男主角成长明显，可惜由于反复黑化引导剧情而更加招人嫌弃。金句频出的Jared扎克•伍兹这一季的感情经历“火花”十足，令人心疼。
《硅谷》想要打破艾美奖26提名零座奖杯进账的“陪跑帝”宿命，今年是个好时机。
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《美国谍梦》第六季
2013年首播至今，每到艾美奖的季节《美国谍梦》就会低调进入观众的视野。今年放出的第六季宣告全剧就此完结，为这段冷战期间的间谍故事画上了一个令人动容句号。
《美国谍梦》的主角是一对被组织安排在美国生活的克格勃特工夫妻，他们的一双儿女并不知道父母真实身份。随着冷战升级，一家人的感情也受到考验。开播六年，《美国谍梦》从来与热度无缘，但剧集一直保持着高水准。坚守家庭剧的内核强化了间谍题材中少见的真实感与亲和力。
扎实的剧本、出色的演员、精良的制作，善始善终的《美国谍梦》值得艾美奖最后一次褒奖。素有“送终”习惯的艾美奖想必也不会忽视这部提名常客。
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《亚特兰大》第二季
令人耳目一新的黑人题材喜剧《亚特兰大》在去年艾美奖上溅出巨大水花。今年，Marks表兄弟重返荧屏，彻底征服剧评人，Metascore开出逆天的97分（第一季是90分）。
《亚特兰大》的制作人、导演、编剧兼主演--多面手唐纳德·格罗沃无疑是当下好莱坞最炙手可热的才子。今年开发的第二季形式颇有实验精神，把兄弟会式的喜剧做出了哥特惊悚片气质，单集的类型探索也非常大胆多样。
少了《副总统》的压制，今年艾美喜剧类或许会成为《亚特兰大》的天下。
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《怪奇物语》第二季
2016年登陆Netflix意外走红之后，爆款科幻剧《怪奇物语》重燃了观众对80年代斯皮尔伯格式奇幻惊悚儿童片的迷恋。
去年万圣节之际，《怪奇物语》适时放出第二季。台前幕后全班人马集体回归，抛开画风跑偏的小11独立集不谈，《怪奇物语》第二季的风格与口碑基本维持上一季水准，难能可贵。
霍金斯小镇的居民们已经在观众心里扎了根，铁汉柔情的警长与小11的“父女”对手戏张力十足，青春期小11的台词比上一季多好几倍，情绪表达更加丰富，两位演员再获艾美提名前景看好。第二季出彩的角色不少，但是最佳进步奖必须颁给Will诺亚•施耐普，演出恶灵附体时深邃邪恶眼神的他绝非寻常少年。
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《我们这一天》第二季
《我们这一天》第二季收视率和口碑居高不下，剧情整体延续着上一季的虐心+暖心节奏，用过去与现在的双重时间线交织叙事，依旧催泪无止境。
随着杰克之死悬念揭开，第二季为曼迪•摩尔提供了绝佳的发挥舞台，个人首次艾美奖提名正在向她招手。
皮尔森家成年三兄妹的表演发挥始终出色，斯特尔林·K·布朗与克丽丝·梅斯有望再冲艾美提名， “老爸”米洛•文堤米利亚作为全剧的精神支柱同样值得嘉奖。
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《傲骨之战》第二季
经历了口碑炸裂收视扑街的第一季，律政剧《傲骨贤妻》的衍生剧《傲骨之战》卷土重来，弹劾总统、移民政策、性侵犯尺度……第二季的每一集都把最热敏感话题放在白日之下理性剖析。
《傲骨之战》第一季开播前，制作团队因川普意外当选怒改剧情。第二部削弱感情线，“正能量”律师代表们集中精力怼天对地怼川普。其实剧情不比现实更荒诞，这部职业剧典范想做的，只是向观众解释：正直之人如何在魔幻的现实环境中保持理智。
《傲骨之战》第二季各方面水准俱有提升，剧本与“戴安女王”克里斯汀•芭伦斯基配得上艾美提名。
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《双面格蕾丝》
继《使女的故事》成功改编之后，加拿大女作家玛格丽特•安特伍德又一部小说力作《双面格蕾丝》也被翻拍成剧，由曾获奥斯卡提名的才女编剧萨拉•波利操刀改写。
《双面格蕾丝》故事具有历史真实原型，讲述19世纪的爱尔兰移民女工格蕾丝因杀害雇主被判入狱，存在双重人格的格蕾丝出狱洗刷了自己的谋杀罪名，然而她的辩解并没有说服大众。
直到结局最后时刻，格蕾丝清白与否仍无定论，令观众久久沉迷于她谜一般的魅力。10岁出道的女主角莎拉•加顿，也终于迎来自己演员生涯的最大突破。
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《黑钱胜地》
Netflix的好剧不少，但不是每款都有成为爆款的命。《黑钱胜地》就是Netflix去年推出的低调优质剧代表。
被网友誉为"洗钱版《绝命毒师》"的《黑钱胜地》由杰森·贝特曼与劳拉·林妮联袂主演，讲述一对理财师夫妇搬去度假胜地奥萨卡湖之后，为墨西哥毒枭大佬还债的故事。贝特曼主演之余兼任该剧的制作人，还导演了半数剧集。
《绝命毒师》给观众科普了一点化学知识，《黑钱胜地》则给观众上了一堂生动的金融投资与法律课程，主角在各方势力之间斡旋忙得焦头烂额，命运的黑色幽默比任何喜剧都更容易击中人心。