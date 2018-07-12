英剧《黑镜》转投Netflix的第二年，集数继续高产，口碑却彻底跌下神坛。有人说是主创编剧查理•布鲁克创意枯竭，为赋新词强说愁；也有人将《黑镜》神话不再的锅认定是美国金主执意扩充篇幅，让脑洞精品沦为大路货。

即便失去了小而精的英剧格调，《黑镜》第四季依然有“大制作”《联邦星舰卡利斯特号》与《黑色博物馆》这样的优质单集捍卫尊严。





正如《黑镜》第三季依赖《圣朱尼佩罗》单集打天下，今年艾美奖上，《黑镜》第四季正常发挥的少数单集仍可在最佳电视电影门类有所斩获。《联邦星舰卡利斯特号》的主演杰西•普莱蒙、吉米•辛普森、克丽斯汀•米里奥蒂有望竞争表演类提名。