胡玫执导的全新电影版《红楼梦》日前在河北香河天下第一城秘密开机，影片将启用全球海选的新人演员主演。





全新电影版《红楼梦》开机 胡玫十年圆梦回归红楼初心





开机仪式上，导演胡玫率众主创一起敬香祈福，并与出品方代表及主创们共同掀开摄影机上的红布，宣布全新电影版《红楼梦》正式开机拍摄。导演胡玫表示：“早在十多年前就有拍摄电影《红楼梦》的想法，随着年龄的成长每一次重读原著也都会有不同的感悟，现在正是时候拍摄一部久违了的电影《红楼梦》了。”









全新主演阵容尚未曝光 胡玫打造新时代“青春红楼”





备受关注的全新电影版《红楼梦》主演阵容，在开机仪式上再次保持神秘，依然未曝光。但这批全新年轻演员的培育，无疑是一个精挑细选的过程。此番全新电影版《红楼梦》自2017年9月启动全球演员海选，历时八个月从两万多位报名者中精心挑选入围者，经过近半年专业系统的培训之后再开机拍摄。通过提高新人演员的综合能力及素质，以最好的状态来应对拍摄和对角色的诠释。





演员培训课程方面，除了由导演胡玫亲自在原著讲解、剧本人物分析、情景排练等方面对新人演员进行指导，剧组还邀请到专业老师进行形体训练、台词表演、镜头前表演、古典礼仪以及刺绣、书法、茶艺、围棋等专业授课，力求让年轻演员从方方面面浸润到中国传统文化生活中。据悉，影片除在三个超大摄影棚内进行置景拍摄，剧组还将前往上海、江苏、浙江等多地进行外拍取景。而从导演胡玫微博所发布的现场图可以看出当前影片正转场江南火热拍摄中。





开机现场导演胡玫直言：“今天电影版《红楼梦》终于正式开机，为了圆心中的这场‘红楼之梦’我已经等待了十年。希望每一位进入剧组的演员从今天起能忘掉自己原来的身份姓名，成为真正的‘红楼人’。”而电影《红楼梦》的出品方现场则表示：“期待回归本质的电影《红楼梦》能成为打动观众的一部佳作。”据了解，此次影片除启用大量新人演员外，不乏实力戏骨加盟，届时他们将与新人演员带来怎样的精彩演绎值得期待。

编辑：Joker