动作导演、特技演员李奇龙驾车飞跃长江天险大型活动暨动作电影《龙力量》昨日在北京举行启动发布会。





新闻发布会现场播放了中共中央、国务院领导的支持与祝福视频。国家体育总局汽摩中心主任郦春韦亲临发布会现场，发表了重要讲话。同时，电影界、文化界、体育界领导嘉宾上百人参加了新闻发布会。





发布会现场 伴随着中华民族伟大复兴的中国梦，李奇龙飞越长江的壮举，承载着时代的使命，是中华儿女自强不息、敢于超越的时代精神，是中国文化引领世界潮流的号角。是足以让全世界的中国人扬眉吐气的大事。





李奇龙在“中国梦”伟大思想的引导下，勇敢的选择了挑战人类极限，不仅要打破吉尼斯世界纪录，更为中国电影史上树立了一个不可逾越的里程碑，同时，也是中国电影破冰远航的神话。





演员董咚 李奇龙说：“从计划飞车到现在，已经准备了整整三年，三年的时间里，我和技术团队做了大量的工作，终于研究出了飞越天然屏障的技术数据。三年来，在运作飞越活动的过程中，经历了太多太多的波折，遇到的困难更是无法想象。无论怎样，我都没有放弃飞越的目标，也是为了给中华民族争口气的力量一直鼓励我坚持到现在……”。





万里长江万里险，据悉，李奇龙为了完成飞越长江的梦想，他曾多次到长江沿线考察。李奇龙说：“我多次站在长江岸边，凝视着川流不息的长江水，这条流淌万年的中国母亲河，曾经承载了多少中华民族的动人故事，又养育了多少代生生不息的华夏儿女，我曾经在长江岸边号啕大哭，也曾经在昆仑之巅一路欢笑……”





飞越长江期间，还将推出运用最先进的区块链技术为李奇龙量身打造的“奇龙链”。同时，以飞越长江为主题的动作电影《龙·力量》也将同步拍摄，该片由李奇龙担纲总导演与男主角。