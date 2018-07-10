编剧汪海林直言“怀念煤老板投资人”，因为“他们特别尊重专业的人，挖煤如果瞎干预会出人命的，他们有安全生产的意识。现在煤炭企业不景气，我呼唤他们再回来。”









汪海林在论坛中说，“当年我入行的时候，投资人跟编剧谈剧本，一般都是在洗脚房里面谈，一边捏着脚一边谈，要么是在夜总会里面谈。到今天我还是很怀念煤老板做投资人的日子，他们特别好。”





“我经历了各种投资人，有煤老板、房地产商，到现在是互联网企业，但最好的还是煤老板，他们除了要求找女演员以外，没有别的任何要求，他根本就不干预我们的创作，很重要的一个原因是煤矿里面如果瞎干预会出人命的，他有一个安全生产的意识。真的，他是特别尊重专业的人，因为挖煤这个事真的不能瞎干预。”





汪海林说，“房地产商也还好，他们也不干预你创作，但是他喜欢管理。最差的是互联网企业进来以后，他有很多他的想法，大数据啊、各种流量、大IP啊，越来越离谱。现在煤炭企业也不景气，我们特别呼唤他们再回来。”





汪海林还提到了影视投资的问题，“现在的投资人形形色色，很大的问题在于该省钱的地方不知道省，浪费很大；而在某些方面，比如在剧本上又特别舍不得花钱。有一个老板就跟我说，我就不相信在民间没有一个像梵高这样的天才等着我去发掘。我说你就是期望找到一个写得特别棒，还不要钱的编剧呗。他说其实我就想找一个性价比更好的，但他不懂得的是最贵的东西就是性价比。”





汪海林直言，“现在我们不要寄希望于一个民间的天才，拿出一个惊若天人的剧本，我们需要一个有趣的故事，然后让专业的编剧去挖掘它。故事我们是一直不缺的，剧本的难度是要写成戏。我们生活中总是碰到有人说我的故事比你电影里的故事好得多，但是我们不缺好故事，剧本难写啊，一个电影需要一百场戏，每一场剧本要变成戏。我们一直说什么是戏，什么是剧本，剧本就是你写的每一行字都可以拍出来。”





“‘老张已经十年没有跟他太太说过一句话了’，这是小说，它拍不出来。但是大家去看那个电影《无问西东》，里面那个老师跟他太太冷战多年，他喝水的杯子碎了，他不用他太太的杯子，宁愿用饭盒喝水，这就拍出了类似‘老张跟他太太已经十年没说一句话’的陈述，这是通过戏来表现的。当然这部电影我并不喜欢，虽然是一部不错的电影。”汪海林说。