时光网讯
活跃于上个世纪50年代的好莱坞同志男星泰布·亨特
离世，享年86岁。他的伴侣Allan Glaser正在与J·J·艾布拉姆斯
、扎克瑞·昆图
合作开发一部关于他生平故事的剧情片。昆图在得知泰布离世后发文悼念，称之为“自我接纳的先驱”。
泰布·亨特成名于上世纪50年代，可谓当时好莱坞金发男孩形象的代表，他最著名的角色是1958年的音乐电影《失魂记》
（Damn Yankees!，1958年）里，为了帮助球队赢得联赛冠军，与魔鬼达成协议的棒球选手Joe Hardy。此外他还出演了西德尼·吕美特的电影《这样的女人》
、约翰·法罗的《海上追逐战》
等影片。而在那个年代，泰普还是一名曾经登上过销量榜冠军的流行歌手。
为了与博金斯一起公开出现，他们经常各自带一名女明星，伪装成双人约会
除了电影，泰布的另一个著名代表作则是他在2005年出版的回忆录《Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star》，在书中他坦白了自己的同志身份，讲述了他作为一个好莱坞明星的“深柜”人生。他曾与希区柯克《惊魂记》的男主安东尼·博金斯相恋多年，后者于1992年死于艾滋病相关的肺炎。
以这本回忆录为基础，Netflix在2015年推出了纪录片《泰布·亨特的秘密》
（Tab Hunter Confidential）。这部作品由亨特的长期伴侣Allan Glaser担纲制片，它澄清了很多在好莱坞流传许久的关于泰布的谣言。
此外，Glaser还与J·J·艾布拉姆斯、扎克瑞·昆图，以及编剧道格·怀特联手，正在开发一部聚焦泰布与博金斯恋情的剧情片《泰布与托尼》。
得知泰布去世的消息，昆图还在社交媒体上表达了对他的敬意与怀念，他称他是“自我接纳的先驱，以真实为向导穿越了这个世界”。