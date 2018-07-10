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好莱坞同志男星泰布亨特离世享年86岁

曾隐瞒与"惊魂记"男主恋情 昆图JJ将拍其传记片

2018-07-10 18:57:12 来源：Mtime时光网

除了电影，泰布的另一个著名代表作是他在2005年出版的回忆录，他在书中坦白了自己的同志身份，并讲述了他作为一个好莱坞明星的“深柜”人生。

泰布·亨特回忆录封面

　　时光网讯 活跃于上个世纪50年代的好莱坞同志男星泰布·亨特离世，享年86岁。他的伴侣Allan Glaser正在与J·J·艾布拉姆斯扎克瑞·昆图合作开发一部关于他生平故事的剧情片。昆图在得知泰布离世后发文悼念，称之为“自我接纳的先驱”。

　　泰布·亨特成名于上世纪50年代，可谓当时好莱坞金发男孩形象的代表，他最著名的角色是1958年的音乐电影《失魂记》（Damn Yankees!，1958年）里，为了帮助球队赢得联赛冠军，与魔鬼达成协议的棒球选手Joe Hardy。此外他还出演了西德尼·吕美特的电影《这样的女人》、约翰·法罗的《海上追逐战》等影片。而在那个年代，泰普还是一名曾经登上过销量榜冠军的流行歌手。

　　60年代，泰布的电影事业开始滑坡，他同时还在表演一些舞台剧。70年代他在《妙狗拯救好莱坞》等片中出演了一些小角色，值得一提的算是1972年由保罗·纽曼主演的《夺命判官》。进入80年代，他主演了电影《菠萝脂》《油脂小子》，成为他表演生涯最后的高光时刻。


为了与博金斯一起公开出现，他们经常各自带一名女明星，伪装成双人约会

　　除了电影，泰布的另一个著名代表作则是他在2005年出版的回忆录《Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star》，在书中他坦白了自己的同志身份，讲述了他作为一个好莱坞明星的“深柜”人生。他曾与希区柯克《惊魂记》的男主安东尼·博金斯相恋多年，后者于1992年死于艾滋病相关的肺炎。

扎克瑞·昆图ins截图

　　以这本回忆录为基础，Netflix在2015年推出了纪录片《泰布·亨特的秘密》（Tab Hunter Confidential）。这部作品由亨特的长期伴侣Allan Glaser担纲制片，它澄清了很多在好莱坞流传许久的关于泰布的谣言。

　　此外，Glaser还与J·J·艾布拉姆斯、扎克瑞·昆图，以及编剧道格·怀特联手，正在开发一部聚焦泰布与博金斯恋情的剧情片《泰布与托尼》。

　　得知泰布去世的消息，昆图还在社交媒体上表达了对他的敬意与怀念，他称他是“自我接纳的先驱，以真实为向导穿越了这个世界”。

   编辑：ruo

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关键词： 泰布亨特 去世
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相关电影/影人

泰布·亨特

泰布·亨特

Tab Hunter

职业：演员
扎克瑞·昆图

扎克瑞·昆图

Zachary Quinto

职业：演员 | 制作人
Tab Hunter Confidential

Tab Hunter Confidential (2015)

-1.0

导演：Jeffrey Schwarz

主演：泰布·亨特

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