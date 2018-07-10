除了电影，泰布的另一个著名代表作是他在2005年出版的回忆录，他在书中坦白了自己的同志身份，并讲述了他作为一个好莱坞明星的“深柜”人生。















为了与博金斯一起公开出现，他们经常各自带一名女明星，伪装成双人约会 为了与博金斯一起公开出现，他们经常各自带一名女明星，伪装成双人约会





除了电影，泰布的另一个著名代表作则是他在2005年出版的回忆录《Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star》，在书中他坦白了自己的同志身份，讲述了他作为一个好莱坞明星的“深柜”人生。他曾与希区柯克《惊魂记》的男主安东尼·博金斯相恋多年，后者于1992年死于艾滋病相关的肺炎。



扎克瑞·昆图ins截图





此外，Glaser还与J·J·艾布拉姆斯、扎克瑞·昆图，以及编剧道格·怀特联手，正在开发一部聚焦泰布与博金斯恋情的剧情片《泰布与托尼》。





得知泰布去世的消息，昆图还在社交媒体上表达了对他的敬意与怀念，他称他是“自我接纳的先驱，以真实为向导穿越了这个世界”。