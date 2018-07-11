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《我不是药神》治愈小队这样炼成

他们不是年少成名，却一样为戏疯魔

2018-07-11 09:09:03 来源：Mtime时光网

《我不是药神》被全民刷屏，徐峥、王传君、章宇、谭卓、杨新鸣，以及周一围、王砚辉，这些用角色诠释了为戏疯魔的人，观众看到了。
　　时光网特稿　在这个世界上充斥着有才华的人，他们渴望有朝一日被世人所知，尤其对演员来说，更希望角色触达观众。年少成名、鲜衣怒马固然不错，但历经浮沉绽放芳华也不失为一种美好。随着《我不是药神》被全民刷屏，徐峥王传君章宇谭卓杨新鸣，以及周一围王砚辉，这些用角色诠释了为戏疯魔的人，观众看到了。


徐峥

　　《春光灿烂猪八戒》是大多数人认识徐峥的“窗口”，但电视剧表演却给他带来烦恼，当年他最受不了的称呼就是“那个演李卫的猪八戒”。徐峥说，作为演员，我没有特别好的运气，也没有爆红过，人生中碰到过一个好剧本《无人区》，最后效果却不甚理想。

　　直到孤注一掷的《泰囧》将他送上人生巅峰，徐峥的演艺事业才豁然开朗。做导演、当监制之余，仍有演好戏的冲动，比如这部《我不是药神》。在首映式上，他说：“我之前演的喜剧比较多，看完大家都很开心，但这部片放完后，第一次感到观众对我有了一种敬意。”

　　徐峥之前的角色多是中产，这次“程勇”不仅是“低阶层”，还是“烂人”。用导演文牧野的话说，由于烂所以失败，因为失败变得更烂。剧组给他找了崔岷植演的一些烂人作为参照。

　　很多人被《我不是药神》片尾“千人相送”的一幕感染，但徐峥却认为那场火锅散伙戏最动人。他说：“现在我们社会里充满了各种各样的道德绑架，因为程勇是个烂人，才敢于面对道德中不堪的一面，把最负面的自己呈现出来。” 

　　徐峥演戏有两大“死穴”。一是哭戏。他总结自己是个理性的人，哭戏是自身很大的障碍。以往在影视剧中能躲就躲、能遮就遮。但“药神”完全躲不过去，有一场哭戏，还是大夜戏，剧组七八个主要演员晚上陪着他一起，徐峥哭完一条，他们就一个一个上来跟他拥抱、给他安慰，他才得以完成挑战。

　　二是抽烟。徐峥之前已经戒烟，因为《我不是药神》“复吸”了。导演文牧野号称“文保保”，总是要保一条，很多场戏都要演五六十条，这意味着徐峥要不断地抽烟，他一直告诉自己，要用最大的一种耐受力和平和的态度去对待每一场。

　王传君

　　在《我不是药神》中，有两个人以不同的方式刺激了程勇，让他一步一步走上英雄之路。一个是王传君饰演的吕受益，另一个是章宇饰演的黄毛彭浩。

　　如今的王传君早已不是《爱情公寓》里的关谷神奇，在《罗曼蒂克消亡史》里惊鸿一瞥后，他接下来的作品还有娄烨的《兰心大剧院》、陈冲的《英格力士》，妥妥演技派路子。

　　吕受益最初的设计是“最像中国病人的病人，而黄毛则是最不像中国病人的病人”。吕受益是个小市民，对任何人都很谦卑甚至卑微，希望能用这种方式得到更多生存机会，而他结束生命的方式也是中国人传统的方式，为了不连累家庭，自杀。他代表了中国大多数病患，坚强但也软弱。

　　文牧野的设想中，吕受益应该是瘦弱的，所以第一次看到1.87米的王传君，觉得个儿太高了。但王传君却展示出一种“反方向的虚弱”，因为足够高，所以也足够怂，他越怂，他的身高就会显得更尴尬、更佝偻。文牧野一度把王传君形容成科学怪人：“科学怪人很高，端个肩膀，但是很软，他就是那么一个角色。”

　　电影开拍前，王传君自己联系了一家医院的血液科，住了1个礼拜。从最初每天跳绳4000个，到后来增加到8000个，为角色减肥成魔，演到最后，有点难出戏了。

　　他甚至在现场都不坐在演员专用的椅子上，蹲在一边，让自己显得卑微。那场清创的戏，这个角色的生命将要走到尽头，王传君两宿没睡觉，第二天整个人是脱相的，演的时候他还把自己过世不久的母亲留下的一串佛珠放在床头柜上，似是一种怀念也是一种慰藉。在首映上，他只提了一句就忍不住哭了。


　章宇

　　章宇饰演的黄毛是“最穷最low”的一个病人，但他是“最不服的”。首先不屈服于病魔，再者不屈服于金钱、权贵，甚至不屈服于劣性厂家。他只有一个价值观，就是当人想活的时候，没有任何东西能阻止我活命。但最后这个最不像的病人的人却为了程勇去死。

　　章宇原先叫章鑫，“药神”监制宁浩曾在一次映后打趣：“我总搞不清他叫章鑫还是章宇，所以老叫他章鑫宇。”宁浩说自己平时有一大爱好，就是暗暗观察男演员，《黄金大劫案》时两人就认识，但没合作成，他一直看好章宇，认为他只缺一个合适的机会。

　　章宇是贵州都匀人，之前在蔡尚君的《人山人海》中串过一个贵州警察，当过三年话剧演员，做过执行导演。当年带着8000块钱和一个箱子来北京，也是历经一番闯荡。进组之前，他在石家庄拍《大象席地而坐》，今年FIRST影展的开幕片。《你好！疯子》导演饶晓志的新作《无名之辈》他也演了，搭档陈建斌、任素汐，还有王砚辉。

　　章宇解读黄毛“就像一条流浪的野狗”，与徐峥饰演的程勇相遇后有一个互相了解、互相接受的过程，最后才把自己完全交给勇哥，甚至为他牺牲，两人的关系“亦兄亦父”。午夜狂奔那场戏他整整跑了一宿，因为剧组都是工作狂人，往往导演满足了，摄影指导却不满足，疯狂的“文保保”一声令下收工，摄影指导却悄悄儿跟他说，兄弟，我肩扛，你再给我跑一条怎么样？最后成片用的就是那条。

　　黄毛去世是不少观众的泪点，程勇后来在他的住所找到一张回乡的车票，上面写着“上海—凯里”，那也是《路边野餐》导演毕赣的家乡，这个细节被解读为电影人之间的一种致意。不过章宇说，因为自己是贵州人，所以黄毛也设定成了贵州人，但在细化过程中，发现从上海并没有到都匀的火车，就将目的地改成了凯里。


谭卓

　　徐峥最喜欢的那场火锅戏，让谭卓哭惨了，当时章宇站在她身边，谭卓的眼泪流了章宇一脖子，刹不住闸，她不愿意治愈小队真的散伙，一旁的文牧野说：“今天不试戏了，直接拍吧。”

　　这个有着丰富文艺背景的女演员是个体验派，情绪到了就控制不住，因此被徐峥调侃，谭卓那是相当爱哭，看《新闻联播》、《天气预报》都能哭。片中她需要拿捏跟徐峥之间的微妙的尺度，完成她的作用。

　　从《春风沉醉的夜晚》《Hello！树先生》《追凶者也》《暴裂无声》，一直有人说她像“郝蕾本蕾”，直到《我不是药神》问世后，更多观众发现了属于谭卓自己的美。

　　电影中，谭卓饰演的刘思慧是一个在夜店跳钢管舞的女郎，女儿得了慢粒白血病，老公抛妻弃子离开了家。为了赚更多钱，她选择了这样一种工作。影片中有个细节揭示了她的前史：勇哥和思慧“上楼”后看到墙上思慧跳芭蕾的照片，她以前是芭蕾舞演员，为了给女儿治病挣钱才沦落至此。

　　为了“药神”里20秒的钢管舞镜头，“身体条件非常差”的谭卓愣是练成了专业，但也导致膝盖造成永久性损伤。钢管舞对力量要求特别高，谭卓请导演多给自己一些时间，从每天练1个小时，到后来增加到3小时，凡是腿上跟钢管接触的地方不是淤青淤紫就是磨烂了。

　　“后来我跟他们开玩笑说，我还是太年轻了，根本不知道钢管舞是什么就答应演。那个滋味简直就像后宫虐待妃子的招儿，你知道吗？太疼了。”谭卓说。


杨新鸣 

　　在写刘牧师的小传时，文牧野设计的是这个人物没有钱，他长期吃一种副作用很大的药来抑制病情，但是由于10年都没死，后来他把原因归结到一些超自然的力量上，甚至是神的旨意，有一大部分人得病的人，确实就是现实生活里的“刘牧师”。

　　刘牧师认为精神的力量能够帮助病人战胜病魔，所以他让自己变成了一个牧师，去引导更多的人在病痛之中变成有信仰的人。电影里刘牧师是基督徒，现实生活中还有佛教徒以及其他很多种病患。

　　角色扮演者杨新鸣虽然已经61岁了，却是愿意为戏疯魔的人。徐峥说：“从《无人区》我们就开始合作了，如果需要他去演那些狠角色，他可以在杀猪场里待一个月。这次演牧师，一个完全不会英语的人最后把英语讲出了慈悲感。”

　　宁浩9年前拍《无人区》，杨新鸣演的加油站老板就十分出彩，他每天在戈壁上走八到十公里，还把水坑里的雨水抹脸上晒，因为这水碱性大，更易晒黑。

　　这次杨新鸣又走访教堂，就为了能找到一位年龄相仿的牧师聊聊。而他的英语台词，完全是死记硬背。正如文牧野所说：“如果一个演员愿意为角色这么付出，我相信他呈现出来的一定会让观众满意。”

作者：王小羊   编辑：苏莽莽

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关键词： 我不是药神 徐峥 王传君 章宇 谭卓 杨新鸣 周一围 王砚辉
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