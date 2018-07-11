科洛在片中饰演女主角卡梅伦，从小被寄养在极端保守的阿姨的家中；萨莎·莱恩
饰演卡梅伦的朋友，她俩被一同送去名为God’s Promise（上帝的承诺）的治疗中心接受治疗。
科洛被强迫化妆
治疗院由Lydia Mars医生（詹妮弗·艾莉《五十度灰》
）及她的兄弟全权运营，卡梅隆遭到严苛的对待，以矫正她不正确的性倾向：被灌输喜欢同性的自己是“肮脏的”；被强迫化妆打扮，显得更女性化；“停止认为自己喜欢女生”；与大家一起告白、唱基督教摇滚乐，等等。
三人组成小小的同性社群，相互扶持
即使在这样严苛的环境下，卡梅隆、简·方达（萨莎·莱恩
）、亚当（福瑞斯特·古德拉克
）仍组建起一个小小的同性社群，他们互相扶持，不断认识自己，获得自我认同，反抗社会对他们的偏见。
影片由拍过《伊朗式分手》
的戴思睿·阿卡万
执导，根据艾米丽·丹弗斯的同名小说改编，该片在今年年初的圣丹斯电影节上拿下最高奖——美国剧情片单元评审团大奖。
导演戴思睿·阿卡万
受访时曾很有个性地说，长大成人最大的发现就是，自小被灌输的道理和规矩“其实都狗屁不通，随著成长才会开始决定想从事什么样的事业，会被什么人吸引等，建造自己的人生，而《卡梅伦的错误教育》
吸引我的部分，就是主角们年纪很轻就要面对这些。"