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"超杀女"科洛同性恋题材电影首曝预告

因同性恋被强制治疗 与"美国甜心"携手反抗

2018-07-11 07:28:39 来源：Mtime时光网

《卡梅伦的错误教育》曝光正式预告，超杀女科洛和“美国甜心”萨沙莱恩饰演被强制治疗的女同。该片曾拿下今年圣丹斯电影节评审团大奖。
　　时光网讯 “超杀女”科洛·格蕾斯·莫瑞兹携手《美国甜心》女主角萨莎·莱恩出演的《卡梅伦的错误教育》曝光正式预告，影片背景置于上世纪90年代，科洛和其他一帮“问题少年”被送去郊外的治疗中心；而科洛的“问题”是喜欢同性。该片拿下今年圣丹斯电影节最高奖。



　　科洛在片中饰演女主角卡梅伦，从小被寄养在极端保守的阿姨的家中；萨莎·莱恩饰演卡梅伦的朋友，她俩被一同送去名为God’s Promise（上帝的承诺）的治疗中心接受治疗。 


科洛被强迫化妆

　　治疗院由Lydia Mars医生（詹妮弗·艾莉《五十度灰》）及她的兄弟全权运营，卡梅隆遭到严苛的对待，以矫正她不正确的性倾向：被灌输喜欢同性的自己是“肮脏的”；被强迫化妆打扮，显得更女性化；“停止认为自己喜欢女生”；与大家一起告白、唱基督教摇滚乐，等等。


三人组成小小的同性社群，相互扶持

　　即使在这样严苛的环境下，卡梅隆、简·方达（萨莎·莱恩）、亚当（福瑞斯特·古德拉克）仍组建起一个小小的同性社群，他们互相扶持，不断认识自己，获得自我认同，反抗社会对他们的偏见。



　　影片由拍过《伊朗式分手》戴思睿·阿卡万执导，根据艾米丽·丹弗斯的同名小说改编，该片在今年年初的圣丹斯电影节上拿下最高奖——美国剧情片单元评审团大奖。

　　导演戴思睿·阿卡万受访时曾很有个性地说，长大成人最大的发现就是，自小被灌输的道理和规矩“其实都狗屁不通，随著成长才会开始决定想从事什么样的事业，会被什么人吸引等，建造自己的人生，而《卡梅伦的错误教育》吸引我的部分，就是主角们年纪很轻就要面对这些。"

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 圣丹斯 预告 超杀女 科洛 美国甜心
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