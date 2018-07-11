2017年6月14日，《邪不压正》的拍摄于古北口杀青，391天后片方很“讲究”得重回故地举办首映礼，完成约定。





终极预告 《邪不压正》的故事发生在1937年的北平，电影首映礼选在长城脚下，算得上十分贴合。姜文透露，其实除了长城，影片和古北水镇还有一些特殊的缘分：首先，三年前，姜文带领编剧团队在这里完成了剧本创作，当时大家就约定将来回这里办首映礼。另外，《邪不压正》中不少镜头也正是在这里拍摄的。





2017年6月14日，《邪不压正》的拍摄于古北口杀青，391天后片方很“讲究”得重回故地举办首映礼，完成约定。





首映礼上，对于自己的电影，姜文话不多，只说“我在电影里拍过许多女神，我愿意仰视女人。”在《邪不压正》这部电影里，“爱情”确实也分量颇重。





137分钟的电影放映完毕后，不少嘉宾分享了自己的观影感受。歌手林依轮表示两个小时的电影让人意犹未尽，“太嗨了，太爽了，用一个字表示就是燃，无法克制起立鼓掌的冲动”。黄渤表示，“姜文的电影，一向是电影人的一个小节日，我今天来可以说是过了节。”宁浩评价电影，“特别的爽，特别的姜文，特别是电影的电影，特别是姜文的姜文”。





众多点评中，还是要属崔永元的点评最抢戏。今年上海电影节期间，姜文曾被问到崔永元怒怼冯小刚的事，当时姜文回应，“我觉得很简单，甭管谁跟谁不愉快，谁跟谁势不两立，都来看《邪不压正》，我请。看完了《邪不压正》可能这事儿就该怎么着就怎么着了。是吧？邪不压正嘛！这个很大的道理在里边。”





昨天，崔永元真的出现在首映现场，并点评电影，“电影讲的是一个叫李天然的人，十五年前受到过侮辱，十五年后报仇。李天然还是一个人，人家都上市了，但那又怎样呢？邪不压正！”之后，崔永元还发微博表示，“彭于晏演我，帅！”

编辑：羊羊