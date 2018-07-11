托德·菲利普斯执导、杰昆·菲尼克斯主演的小丑起源电影已经通过华纳绿灯审查，真的要开始拍了！















华纳批准电影于9月开工，是一部预算约为5500万美元的中等成本制作。知情人士透露，影片背景置于上世纪80年代，相较于一般的漫改电影，更像一部黑色犯罪片。









莱托版小丑

















小丑是DC漫画中最著名的的反派，蝙蝠侠的死敌，创作灵感源自雨果的小说《笑面人》，他的真实姓名和身世都是谜团。1940年小丑首次在漫画中亮相，原本只是个龙套杀手，登场几次就计划被杀掉的角色，但当时的编辑艾斯·沃斯认为这个角色特点鲜明，还有发展的空间，便“救”了小丑一命。





两部“小丑”电影正平行开发中。在接下来的几年中，影迷们可以经常在银幕上看到这位哥谭市“犯罪王子”的身影。



