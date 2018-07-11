华纳批准电影于9月开工，是一部预算约为5500万美元的中等成本制作。知情人士透露，影片背景置于上世纪80年代，相较于一般的漫改电影，更像一部黑色犯罪片。
另外，华纳也正在开发由杰瑞德·莱托
主演的“小丑”电影。这两部小丑电影将互无关联，莱托版小丑电影将作为DC扩展宇宙的一部分，而杰昆·菲尼克斯版的小丑电影将是完全独立于DC扩展宇宙的R级片。
据悉包括杰昆·菲尼克斯
版小丑电影在内的一部分中低预算的R级超级英雄独立电影，可能会被冠以DC Dark或者DC Black的全新厂牌。这一新系列将专注于成人向的DC漫画改编。
根据此前外媒报道，这部杰昆版小丑电影暂定片名为《罗密欧
》（Romeo）。影片的正式片名并没确定，目前的“罗密欧”只是“working title”。奥斯卡影帝罗伯特·德尼罗
也有可能加盟影片，出演一位名叫莫里·富兰克林的角色。
小丑是DC漫画中最著名的的反派，蝙蝠侠的死敌，创作灵感源自雨果的小说《笑面人》，他的真实姓名和身世都是谜团。1940年小丑首次在漫画中亮相，原本只是个龙套杀手，登场几次就计划被杀掉的角色，但当时的编辑艾斯·沃斯认为这个角色特点鲜明，还有发展的空间，便“救”了小丑一命。
两部“小丑”电影正平行开发中。在接下来的几年中，影迷们可以经常在银幕上看到这位哥谭市“犯罪王子”的身影。