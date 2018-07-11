作为片中“喜剧担当”，沙陀忠俘获海量死忠粉，更收获了“团宠”称号。不仅如此，此次沙陀忠还与马思纯饰演的水月谈起恋爱，暖萌医官遭遇“野蛮女友”，两人互动别致有爱。





林更新表示：“沙陀这个人就是好笑，什么事发生在他身上也不奇怪。”而导演徐克称自己写剧本时参照了林更新本人的特质：“写剧本的时候我就觉得，林更新就是这样子的。”监制陈国富更表示这些都是林更新赋予沙陀忠的一种气质“因为他太可爱了”。





戏中沙陀忠造型百变，引得“狄大人”赵又廷笑道：“狄仁杰比较节俭，平时不会去购物买衣服，不像沙陀忠，那家伙就挺自恋的，爱漂亮，穿各式各样的衣服。”但“吐槽”之余，赵又廷又对林更新赞不绝口，不仅称林更新为“弟弟”，更爆料其与角色反差其实很大：“这小子情商智商特别高，很厉害的。”而马思纯则透露，在拍摄某场戏时自己被水浇透，林更新主动送上感冒药，贴心之举令自己十分感动。





狄仁杰系列电影中，沙陀忠医术精湛，但唯有一个弱点困扰，即严重的“异性恐惧症”——面对异性，害羞“十级”，紧张到连话都说不出。而《四大天王》中，沙陀忠将克服弱点，展开一场别开生面的恋爱。





导演徐克透露了这段感情的“质变过程”，并称这段感情为“天作之合”：“沙陀很善良，当他愿意毫无条件地去帮一个人的时候，对方不会拒绝。水月本来是很傲慢的，可当她在逃亡中遇上沙陀，我觉得是天作之合。”

编辑：hello王小羊