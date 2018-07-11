网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

徐克：是林更新赋予沙陀忠暖萌特质

"狄仁杰四大天王"曝特辑 害羞医官跟马思纯谈恋爱

2018-07-11 10:33:48 来源：Mtime时光网

作为片中“喜剧担当”，沙陀忠俘获海量死忠粉，更收获了“团宠”称号。不仅如此，此次沙陀忠还与马思纯饰演的水月谈起恋爱，暖萌医官遭遇“野蛮女友”，两人互动别致有爱。

林更新特辑

　　时光网讯　徐克新作《狄仁杰之四大天王》将于7月27日全国公映，今片方发布林更新特辑，一展暖萌医官沙陀忠的魅力。作为片中“喜剧担当”，沙陀忠俘获海量死忠粉，更收获了“团宠”称号。不仅如此，此次沙陀忠还与马思纯饰演的水月谈起恋爱，暖萌医官遭遇“野蛮女友”，两人互动别致有爱。对于这段感情，林更新透露这将会是“一段很纯洁的爱情”，而徐克导演称这段感情是“天作之合”。

　　林更新表示：“沙陀这个人就是好笑，什么事发生在他身上也不奇怪。”而导演徐克称自己写剧本时参照了林更新本人的特质：“写剧本的时候我就觉得，林更新就是这样子的。”监制陈国富更表示这些都是林更新赋予沙陀忠的一种气质“因为他太可爱了”。

　　戏中沙陀忠造型百变，引得“狄大人”赵又廷笑道：“狄仁杰比较节俭，平时不会去购物买衣服，不像沙陀忠，那家伙就挺自恋的，爱漂亮，穿各式各样的衣服。”但“吐槽”之余，赵又廷又对林更新赞不绝口，不仅称林更新为“弟弟”，更爆料其与角色反差其实很大：“这小子情商智商特别高，很厉害的。”而马思纯则透露，在拍摄某场戏时自己被水浇透，林更新主动送上感冒药，贴心之举令自己十分感动。

　　狄仁杰系列电影中，沙陀忠医术精湛，但唯有一个弱点困扰，即严重的“异性恐惧症”——面对异性，害羞“十级”，紧张到连话都说不出。而《四大天王》中，沙陀忠将克服弱点，展开一场别开生面的恋爱。

　　导演徐克透露了这段感情的“质变过程”，并称这段感情为“天作之合”：“沙陀很善良，当他愿意毫无条件地去帮一个人的时候，对方不会拒绝。水月本来是很傲慢的，可当她在逃亡中遇上沙陀，我觉得是天作之合。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 徐克 林更新 马思纯 特辑
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

狄仁杰之四大天王

狄仁杰之四大天王 (2018)

0.0

导演：徐克

主演：赵又廷 冯绍峰

徐克

徐克

Hark Tsui

职业：导演 | 制作人
林更新

林更新

Kenny Lin

职业：演员
马思纯

马思纯

Sandra Ma

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

100周岁生日快乐，美国队长！

1918.7.4-2018.7.4，他是最受欢迎的百岁老人

50
2018年7月4日的今天，祝贺美国队长喜提“百岁老人”称号。
2

《我不是药神》的电影与“真实”

徐峥背后，是印度抗癌药代购第一人

在英皇电影城的首映式上，陆勇对观众说了一句沉重又轻松..
3

《复联3》蓝光将不包含30分钟灭霸故事？

45分钟花絮和删减场景 海量概念图发布

24
曾有传闻称《复联3》蓝光碟将附赠30分钟的灭霸起源故事..
4

《我不是药神》点映破亿提档7.5公映

曹保平黄渤姚晨赞电影“有良心有勇气”

40
《我不是药神》点映破亿，宣布将于7月5日提档上映，并以..
5

“药神”首周狂揽13亿！暑期首个爆款诞生

同期成绩超《战狼2》 《动物世界》被严重压制

《我不是药神》首周票房达到惊人的12.79亿，毫无悬念地..

查看更多