蓝光碟讲收录有介绍灭霸起源故事、关于“永恒一族”的全新片段,此外还将包括有7分钟的公映版删减片段。

时光网讯 漫威官方今日公布 漫威官方今日公布 《复仇者联盟3:无限战争》 实体蓝光将于8月14日发售,并释出了一支蓝光预告片,除了令人伤感的结局,几乎所有搞笑片段、炫酷的动作戏都被剪到了一起。



《复仇者联盟》官推截图

此次推出的蓝光碟,收录有介绍灭霸起源故事、关于“永恒一族”的全新片段,此外还将包括有7分钟的公映版删减片段,包括“Happy Has Perspective”、“Hunt For The Mindstone”、“The Guardians Find Their Groove”等,以及秘闻、制作影像、笑场集锦。





而除了蓝光,《复联3》的数字版也将于7月31日上线,这一版本将会有超过两个小时的特典内容。





昨天《复联3》刚刚在内地正式下线,自5月11日开画,该片上映两个月累计票房达23.89亿人民币,打破了《复仇者联盟》系列在内地的票房纪录。同时该片的北美收获6.7亿美元票房,全球累计20.4亿美元,位列影史票房榜第四位,前三位一次为《阿凡达》《泰坦尼克号》和《星球大战7:原力觉醒》。