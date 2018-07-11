被困泰国洞穴的少年足球队救援故事将拍成电影，由曾出品《上帝未死》的制片公司出品，目前正在寻觅编剧。















被困之前的少年足球队成员合影 “我见证的勇气和英雄主义精神极其鼓舞人心，因此这会变成我们的一部电影。”身在泰国的斯特克通过电话传达道。









但斯科特表示这部不一定是福音电影，“只是一部鼓舞人心的影片”。他表示自己已经与90多名参与救援的潜水员交谈过，并与一些孩子的家人交谈过。他还尚未有机会跟受困的孩子们接触，毕竟他们现在都在医院里。





救援中牺牲的前泰国海军特种部队成员 6月24日，１２名年龄在１１岁至１６岁之间的泰国少年足球队员和１名教练进入清莱一处洞穴后与外界失去联系。来自多国的１０００多名救援人员经过１０天的搜寻，终于在７月２日晚在距洞口约４公里处发现被困人员。





此处洞穴全长超过１０公里，洞内地形复杂。由于泰国正值雨季，洞内多处被水淹没，水中淤泥堆积，能见度极低，狭窄难行，救援工作异常艰难。一名参与救援的前泰国海军特种部队成员６日在执行运送氧气瓶的任务时因缺氧和过度劳累而窒息身亡。参与此次救援的洞潜专家表示，此次救援行动是世界上难度最大、风险最高的营救行动之一。





营救行动从8日开始，受到全世界媒体的瞩目。马斯克也在Twitter表示愿意提供器械，帮助救援，不过被婉拒。





被困的孩子与教练





迈克尔·斯科特表示在未来的几周，他将为影片寻觅编剧。影片成本在3000-6000万美元之间，高过此前Pure Flix制作的多数影片。2008-2011年间，斯科特在泰国拍摄了5部影片，这一部也会在泰国拍摄。







该公司曾出品福音电影《上帝未死》





另外斯科特还表示，这部电影对于他个人来说也有着重要意义，因为在救援中牺牲的前泰国海军特种部队成员是他妻子的朋友。他表示想通过这部电影，纪念每一位参与救援的人员。







