此前，电影已曝光强大的配音阵容。这次曝光的特辑中，更是首次向观众公开演员幕后配音画面。曾与汤姆·克鲁斯共同主演《明日边缘》
的艾米莉·布朗特在与丈夫约翰·卡拉辛斯基一同出演《寂静之地》
后，再度以夫妻档回归为影片中男女主角欧文和乔伊配音。
《X战警》系列中的万磁王和《指环王》系列中甘道夫的扮演者伊恩·麦克莱恩担任影片的反派霍勒肖一角；凭《洛奇》和《第一滴血》两部动作电影系列成为好莱坞动作明星代表的西尔维斯特·史泰龙加盟影片为马戏团成员子弹侠配音。
本次发布的特辑中，不仅呈现配音演员夸张的动作与表情，同时展现了影片角色的魅力。同为奶爸的约翰·卡拉辛斯基，在挑战欧文一角时表示感同身受，将自己在生活中的经历融入到角色中，将欧文保护家人和坚持梦想的形象表现得淋漓尽致。
作为欧文妻子乔伊的配音艾米莉在接到角色后说:“乔伊和欧文之间的相处模式像是一对欢喜冤家，他们取笑对方却深爱着对方。”伊恩·麦克莱恩将大反派霍勒肖塑造成为有品格的坏人。他不仅在年轻版和老年版霍勒肖中切换自如，更是在影片中一展歌喉过足歌剧瘾，更是称赞道：”这部电影越看越回味无穷！”
电影《神奇马戏团》讲述了欧文的叔叔因一场大火却意外去世，马戏团场地全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，在他犹豫不决时，大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也拿出一盒“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱。
该片将在7月27日同步登陆全国院线。
编辑：隐饮