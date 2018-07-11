《神奇马戏团》发布配音特辑，《寂静之地》“夫妻档”主演齐亮相，《指环王》“甘道夫”以及史泰龙加盟配音，该片作为经典动画电影《花木兰》导演托尼·班克罗夫特的新作，即将7月27日上映。









《X战警》系列中的万磁王和《指环王》系列中甘道夫的扮演者伊恩·麦克莱恩担任影片的反派霍勒肖一角；凭《洛奇》和《第一滴血》两部动作电影系列成为好莱坞动作明星代表的西尔维斯特·史泰龙加盟影片为马戏团成员子弹侠配音。





本次发布的特辑中，不仅呈现配音演员夸张的动作与表情，同时展现了影片角色的魅力。同为奶爸的约翰·卡拉辛斯基，在挑战欧文一角时表示感同身受，将自己在生活中的经历融入到角色中，将欧文保护家人和坚持梦想的形象表现得淋漓尽致。





作为欧文妻子乔伊的配音艾米莉在接到角色后说:“乔伊和欧文之间的相处模式像是一对欢喜冤家，他们取笑对方却深爱着对方。”伊恩·麦克莱恩将大反派霍勒肖塑造成为有品格的坏人。他不仅在年轻版和老年版霍勒肖中切换自如，更是在影片中一展歌喉过足歌剧瘾，更是称赞道：”这部电影越看越回味无穷！”





电影《神奇马戏团》讲述了欧文的叔叔因一场大火却意外去世，马戏团场地全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，在他犹豫不决时，大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也拿出一盒“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱。





该片将在7月27日同步登陆全国院线。

编辑：隐饮