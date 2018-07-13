时光网有机会与导演玛莲娜·齐诺维奇进行访谈，畅聊这部纪录片《罗宾·威廉姆斯：记忆深处》，今年下半年即将在中国登录腾讯视频和鼎级剧场。纪录片中主要访谈的内容，是与威廉姆斯两位极少接受访问的好友：大卫·莱特曼与史蒂夫·马丁。
我们很好奇齐诺维奇是如何说服这两位明星接受访问：“这部纪录片是与遗产管理人合作拍摄，所以接洽采访大卫·莱特曼与史蒂夫·马丁，是透过同时也是比利·克里斯托经纪人的罗宾经纪人David Steinberg，他出面与莱特曼与马丁接触。
他们当时不需要联络每一位受访者，但因为这两位艺人很少接受访问所以必须接触询问。我想一过了前期的筹备安排，他们非常有兴趣现身这部纪录片，因为他们深爱罗宾。”
齐诺维奇也访问了威廉姆斯的挚友比利·克里斯托，以及威廉姆斯与第一任妻子所生的儿子Zak Williams。因为两人是威廉姆斯最亲近的亲友，我们询问导演是不是得用不同的方式访问克里斯托和Zak：“没有。访问比利前我不确定该期待什么，比利非常难过，我可以深刻感受到那股沉重的情绪。
访谈结束后比利让我非常感动，因为不管心情多么沉重难过，他仍旧不避讳、愿意分享。这是一种天赋。而大卫·莱特曼则是比平常更加敞开心胸，但以他的方式分享回忆。你在采访时不是改变自己的访谈方式，只要与受访者的情绪能量同调即可。
所以，采访Zak时，我试着更深入地探究他的想法，但他并不想走进回忆里。反之比利更有意愿回忆过往，几乎可说是他疗伤的方式。史蒂夫·马丁则是尽可能分享回忆。但访问本身就很困难，因为你必须聆听，与受访者达成共鸣。所以与其说是我改变采访方式，我们只是对彼此有更深层的了解。”
这部纪录片中也有不少画面来自威廉姆斯受欢迎电影的幕后花絮以及被删减的镜头，包含《默克和明蒂》
、《早安越南》
、《阿拉丁》、与《妙手情真》
。齐诺维奇分享寻找这些材料，然后决定需要在片中加入哪些画面的过程。
“我们有他所有的影片，但都是我们以前就看过的。例如片头我们用一部茱莉亚学院纪录片做开头，因为我们当时正好没有足够的茱莉亚相关材料，所以我上IMDb上搜寻，发现这一部有关茱莉学院的纪录片，我刚好认识该片的导演所以主动连络她，她再帮我引介那部纪录片里进行访谈的人。
“就是这样的一连串追逐（才能找到更多材料。）还有就是《默克和明蒂》
的删减片段，我们采访帕姆·道伯时，他说他家里有这些删减片花。比利·克里斯托还留有罗宾的语音留言，他透过David Steinberg提供给我们。他的助理告诉我比利有一些罗宾的语音留言，我得知后就锲而不舍地追着要，有一天就发送到我手机里了。片中的受访者也给我们几张照片。我总是追着要材料，这是制作纪录片有趣的部分。”
这位导演也分享制片过程中，发现哪些威廉姆斯的人生故事让他最惊讶：“（最让我印象深刻的）是他一直认为自己是独生子，后来才发现他分别有一个同母异父和一个同父异母的哥哥。我对这部分特别有兴趣，因为我自己也是一位妈妈，有一位独生子。我拍这部片时儿子才12岁，我很难想像当罗宾的妈妈和爸爸告诉他，他们各自还有另一个儿子时，罗宾的内心感受如何。
对我而言，有趣的点在于我意识到，如果我在儿子10岁时告诉他'其实我还有别的孩子，'这个讯息会对一个人造成什么样的影响？所以我认为这部分能透露一个人的内心世界。（罗宾）是否因此感受到一股需求和渴望？我想要展现他是一个有点渴望注意力和认同的人，因为不少人告诉我他是这样。
“你可以从非受访者中得到更多资讯，他们能告诉你怎么说这个故事，因为他们透露的线索能告诉你发生在故事主人翁身上的事物。我和很多人有不少非正式的谈话，都帮助我塑造这部纪录片的基础语调。”
最后，我们问齐诺维奇希望观众看完这部罗宾·威廉姆斯纪录片后，会取得什么样的信息和故事。 “大家看完后更能理解他的个性，我想要大家知道他是一位实力派演员、一位喜剧演员和一位表演者。想要让过往对他不太了解的观众得知更多他的事物，也让喜爱他的观众能够缅怀他的天才与天赋，因为有许多人不喜欢他的演技。我想展现其实他的人生有许多波澜转折。”
目前我听到最棒的赞赏是：'你的纪录片改变了我以前不喜欢他演技的看法。' 罗宾曾被迫接演一些他不想演的角色，但他是一位专业实力派演员，他经历过莎士比亚式的演员训练。这也就是为什么他可以做单口喜剧秀演员，因为他在茱莉亚学院培养出了技巧。观众看完可以有自我见解，但我想要让大家试着理解罗宾·威廉姆斯内心的思考，看看他的内心是什么样子。”