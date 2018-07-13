纪录片导演玛莲娜·齐诺维奇分享最新作品《罗宾·威廉姆斯：记忆深处》，纪录这位已故影视演员和单口喜剧秀演员的人生与演艺事业。













时光网有机会与导演玛莲娜·齐诺维奇进行访谈，畅聊这部纪录片《罗宾·威廉姆斯：记忆深处》，今年下半年即将在中国登录腾讯视频和鼎级剧场。纪录片中主要访谈的内容，是与威廉姆斯两位极少接受访问的好友：大卫·莱特曼与史蒂夫·马丁。





玛莲娜·齐诺维奇 我们很好奇齐诺维奇是如何说服这两位明星接受访问：“这部纪录片是与遗产管理人合作拍摄，所以接洽采访大卫·莱特曼与史蒂夫·马丁，是透过同时也是比利·克里斯托经纪人的罗宾经纪人David Steinberg，他出面与莱特曼与马丁接触。





他们当时不需要联络每一位受访者，但因为这两位艺人很少接受访问所以必须接触询问。我想一过了前期的筹备安排，他们非常有兴趣现身这部纪录片，因为他们深爱罗宾。”





齐诺维奇也访问了威廉姆斯的挚友比利·克里斯托，以及威廉姆斯与第一任妻子所生的儿子Zak Williams。因为两人是威廉姆斯最亲近的亲友，我们询问导演是不是得用不同的方式访问克里斯托和Zak：“没有。访问比利前我不确定该期待什么，比利非常难过，我可以深刻感受到那股沉重的情绪。





访谈结束后比利让我非常感动，因为不管心情多么沉重难过，他仍旧不避讳、愿意分享。这是一种天赋。而大卫·莱特曼则是比平常更加敞开心胸，但以他的方式分享回忆。你在采访时不是改变自己的访谈方式，只要与受访者的情绪能量同调即可。





所以，采访Zak时，我试着更深入地探究他的想法，但他并不想走进回忆里。反之比利更有意愿回忆过往，几乎可说是他疗伤的方式。史蒂夫·马丁则是尽可能分享回忆。但访问本身就很困难，因为你必须聆听，与受访者达成共鸣。所以与其说是我改变采访方式，我们只是对彼此有更深层的了解。”









“我们有他所有的影片，但都是我们以前就看过的。例如片头我们用一部茱莉亚学院纪录片做开头，因为我们当时正好没有足够的茱莉亚相关材料，所以我上IMDb上搜寻，发现这一部有关茱莉学院的纪录片，我刚好认识该片的导演所以主动连络她，她再帮我引介那部纪录片里进行访谈的人。









这位导演也分享制片过程中，发现哪些威廉姆斯的人生故事让他最惊讶：“（最让我印象深刻的）是他一直认为自己是独生子，后来才发现他分别有一个同母异父和一个同父异母的哥哥。我对这部分特别有兴趣，因为我自己也是一位妈妈，有一位独生子。我拍这部片时儿子才12岁，我很难想像当罗宾的妈妈和爸爸告诉他，他们各自还有另一个儿子时，罗宾的内心感受如何。





罗宾·威廉姆斯于2014年8月11日自杀辞世，这是他在Ins上的最后一张照片，摄于7月21日，他的生日。 对我而言，有趣的点在于我意识到，如果我在儿子10岁时告诉他'其实我还有别的孩子，'这个讯息会对一个人造成什么样的影响？所以我认为这部分能透露一个人的内心世界。（罗宾）是否因此感受到一股需求和渴望？我想要展现他是一个有点渴望注意力和认同的人，因为不少人告诉我他是这样。





“你可以从非受访者中得到更多资讯，他们能告诉你怎么说这个故事，因为他们透露的线索能告诉你发生在故事主人翁身上的事物。我和很多人有不少非正式的谈话，都帮助我塑造这部纪录片的基础语调。”





最后，我们问齐诺维奇希望观众看完这部罗宾·威廉姆斯纪录片后，会取得什么样的信息和故事。 “大家看完后更能理解他的个性，我想要大家知道他是一位实力派演员、一位喜剧演员和一位表演者。想要让过往对他不太了解的观众得知更多他的事物，也让喜爱他的观众能够缅怀他的天才与天赋，因为有许多人不喜欢他的演技。我想展现其实他的人生有许多波澜转折。”





目前我听到最棒的赞赏是：'你的纪录片改变了我以前不喜欢他演技的看法。' 罗宾曾被迫接演一些他不想演的角色，但他是一位专业实力派演员，他经历过莎士比亚式的演员训练。这也就是为什么他可以做单口喜剧秀演员，因为他在茱莉亚学院培养出了技巧。观众看完可以有自我见解，但我想要让大家试着理解罗宾·威廉姆斯内心的思考，看看他的内心是什么样子。”