时光网洛杉矶讯
詹姆斯·邦德从不停滞不前。《007》
系列电影的幕后公司，EON制片公司，现在正在制作第25部007电影《邦德25》
（暂定名），这部影片由广受赞誉的导演丹尼·鲍尔
执导，丹尼尔·克雷格
将第五次或许也是最后一次回归饰演这个著名的英国间谍银幕形象。虽然有传言说制片人希望海伦娜·伯翰·卡特
能参演这部电影，但目前还没有进一步的演员名单公布出来。
随着这部电影将成为克雷格的最后一部007影片，英国的博彩公司开始猜测谁将取代他的位置，其中包括有史以来第一个黑人詹姆斯·邦德，伊德瑞斯·艾尔巴
，以及第一名女性007，艾米莉·布朗特
。但对于这个世界上持续时间最长的电影系列来说，这些选择可能太冒险了，而汤姆·哈迪
或许是一个更安全的选择。
与此同时，007将重返奥地利，在上一部邦德电影《007：幽灵党》
中，有一个令人难忘的片段，那就是一个被称为“007元素”的开创性展览。007元素是由一位当地商人、一位屡获殊荣的建筑师以及担任所有丹尼尔·克雷格出演的邦德系列电影的艺术指导Neal Callow联手创造而成，这是一个电影装置作品，旨在通过邦德电影的制作，带领游客进行一次体验式的旅行。
“我们决定创造一种电影体验，来讲述邦德电影是如何制作的，”Callow说，他将与丹尼·鲍尔合作拍摄这部新电影。“但我们并不想要一个传统的博物馆，只能让参观者在墙上看道具和图片。我们希望他们可以感觉自己仿佛置身于一部邦德电影里。”
这个装置被安置在一座3000米高的山顶上，离因斯布鲁克只有一个小时左右的路程。它坐落在正面是全玻璃的ice Q餐厅后面，这家餐厅曾被用来拍摄《007：幽灵党》
，是霍夫曼与玛德琳相遇的地方(由蕾雅·赛杜饰演)。从这座装置的两个主要窗口望出去，可以看到在《007：幽灵党》
中拍摄奥地利追逐戏份时使用的场景，在这里，邦德驾驶着一架飞机，试图抓住绑架玛德琳的坏人。
坐落在山顶的007元素展馆
这个定制空间的建筑灵感来自于肯·亚当爵士的作品。肯·亚当是著名的艺术指导，曾参与制作了前11部邦德系列电影中的7部，为007系列的酷炫风格定下了基调。多年来，他设计了出了众多反派的巢穴，007元素看起来就像是从他的速写本中跳出来的。
想要登上这座山，游客们需要乘坐一辆缆车从斯洛登出发。在滑雪季，这里可以为游客提供滑雪服。夏天，人们则可以穿着短裤和凉鞋来参观。
无论天气如何，游客们都必须通过一个被称为“枪管”的长而壮观的管道来进行007元素，这个设置主要体现在邦德电影的两个基础方面，一个是它创新的标题序列，另一个是其戏剧性的配角。由萨姆·史密斯
演奏的《幽灵党》主题曲Writing ' s on the Wall的其中一个音乐版本，会在房间另一头的屏幕上播放。“这个入口的设计为整座装置奠定了基调”，Callow说。
下一个空间将游客从黑暗中转移到了露天广场。这一转变让人联想到导演萨姆·门德斯
对《幽灵党》的审美选择，影片中他不断地在黑暗与光明的空间中切换动作和剧情。在这里，007元素的建筑风格与该地理位置的山景形成了鲜明的对比。
卡罗说：“这处外部空间展示了这座建筑的角度，它确实体现了肯·亚当爵士的作品风格。即使这是一个外部空间，但声音也是非常重要的。我们有声学工程师会完美地调整背景音，可以把这里的景观融入到詹姆斯·邦德的世界。”
回到大楼里，下一个空间是大厅，一个更黑暗的空间，让人想起邦德进入反派巢穴的场景。在许多邦德电影中，他通常都会进入一个既令人生畏又吸引人的前厅中。卡罗说：“们这里有加热过的混凝土长凳，当灯光熄灭时，电影就开始了。”
这部电影由《007：幽灵党》
的导演萨姆·门德斯讲述，介绍了从《007之诺博士》
（1962年）到《007：幽灵党》的视觉历史，门德斯还描述了自己与这个系列之间的联系。影片中充满了各种有趣的事实，比如邦德与电影中那些最令人难忘的反派角色搏斗；他杀死了150多个坏人；与40多个女人有过恋爱史，其中有四分之三都曾想要杀死他！门德斯说：“邦德的冒险经历把他带到了一些充满异国情调的地方，有最具活力的城市，最美丽的海滩，最令人惊叹的山顶。”
电影一结束，灯光会再次亮起，引导游客进入下一个空间——巢穴。这个像裂缝一样的空间几乎是漆黑一片。墙壁上覆盖着黑色金属，四周的声音营造出一种耐人寻味的氛围。有两个屏幕分别安装在对立的墙上，各自在放映着不同内容的定制电影，而这些都会在一排镜子里被无限地映射出来。
“这些电影展示了邦德系列中一些最令人难忘的角色和台词，”Callow说，“这些影像会在镜子中被无限地反射出来。我们想要做一个经典的叙事结构，把邦德电影压缩成一个简短的片段，也许是展示所有的人物，然后赋予它一种情感，有高潮，有动作和刺激，还有你在邦德电影中得到的宁静时刻。”
接着，游客们会来到一个圆柱形的简报室，在最近的邦德系列电影中饰演伊芙·莫尼彭尼的女演员，娜奥米·哈里斯
会为大家带来了另一部影片，讲述编剧们是如何决定影片中的拍摄地点，以及这些地点是如何反过来启发了这部系列中最具标志性的由工作室建造的布景，其中包括《007之金手指》
里的诺克斯堡，还是《007之雷霆谷》
中的火山等。这是这所建筑中另一个技术含量较高的部分。Callow说：“在这里，我们试图用动态图形来解释事物，而不仅仅是用文字。它涵盖了艺术部门、外景部门的工作，以及这些事物都是如何产生的。”
展馆内景
下一个主要的空间是技术实验室，它致力于在讲述故事和电影的实际制作中使用尖端技术。这里有一个光声装置，展示了邦德在《幽灵党》中用来引爆摧毁布罗菲尔德巢穴的欧米伽西弗斯300手表的运作原理。还有一个汽车的雕塑，是在《幽灵党》中罗马追逐戏份中反派驾驶的美洲豹C-X75，它是用抛光的铬棒制作而成，通过一个数字化的屏幕，可以显示出该车辆的性能读数和技术细节。
Callow说：“这里有很多元素可以让游客直接互动。我们希望，当人们在科技实验室工作时，所有的元素都足够直观，让人们可以与它们互动，而无需我们多加解释。”
然后是动作大厅，这里整体就像一件艺术品。用于纪念特效和特技部门的工作成果，它主要由邦德在《幽灵党》中所驾驶原始的、布满战痕的布里恩-诺曼BN-2岛民飞机为主导，该飞机在幽灵党期间与飞行员进行了联系。这个房间很容易让人回想起影片结尾在奥地利的行动中，飞机撞进一个大谷仓的重要时刻。有两部特别制作的电影和一系列的展览解释了特技团队所采用的动作编排。
Callow说：“这些模型确实代表和称颂了特效部门的工作。虽然视觉效果和CGI技术在电影制作中扮演着重要的角色，但邦德电影更特别强调真实的东西。用这种方式做事情可以给邦德电影的动作场面提供更合适的质感、光线和真实的动作场景。”
007元素以特别放映的《幽灵党》作为尾声，参观者将以一种新的视角看到它。而遗产画廊则给人们提供一台电脑，可以在EON 档案馆中进行探索。Callow总结道：“我们希望我们做了一些非常有趣的事情，也许在现代展览上，这是世界第一。我们试图创造一种创新的、沉浸式的体验，而且我认为我们已经成功了，来到这里的人们很难不被打动。”