电影变成现实！007主题元素展开展，不仅位置非常不真实——展馆坐落在电影场景一般的山顶上，连同展馆内的007全系列道具及酷炫装置，将一起带你完全浸入詹姆斯邦德的酷炫世界。













“我们决定创造一种电影体验，来讲述邦德电影是如何制作的，”Callow说，他将与丹尼·鲍尔合作拍摄这部新电影。“但我们并不想要一个传统的博物馆，只能让参观者在墙上看道具和图片。我们希望他们可以感觉自己仿佛置身于一部邦德电影里。”











坐落在山顶的007元素展馆





这个定制空间的建筑灵感来自于肯·亚当爵士的作品。肯·亚当是著名的艺术指导，曾参与制作了前11部邦德系列电影中的7部，为007系列的酷炫风格定下了基调。多年来，他设计了出了众多反派的巢穴，007元素看起来就像是从他的速写本中跳出来的。





想要登上这座山，游客们需要乘坐一辆缆车从斯洛登出发。在滑雪季，这里可以为游客提供滑雪服。夏天，人们则可以穿着短裤和凉鞋来参观。













卡罗说：“这处外部空间展示了这座建筑的角度，它确实体现了肯·亚当爵士的作品风格。即使这是一个外部空间，但声音也是非常重要的。我们有声学工程师会完美地调整背景音，可以把这里的景观融入到詹姆斯·邦德的世界。”





回到大楼里，下一个空间是大厅，一个更黑暗的空间，让人想起邦德进入反派巢穴的场景。在许多邦德电影中，他通常都会进入一个既令人生畏又吸引人的前厅中。卡罗说：“们这里有加热过的混凝土长凳，当灯光熄灭时，电影就开始了。”













电影一结束，灯光会再次亮起，引导游客进入下一个空间——巢穴。这个像裂缝一样的空间几乎是漆黑一片。墙壁上覆盖着黑色金属，四周的声音营造出一种耐人寻味的氛围。有两个屏幕分别安装在对立的墙上，各自在放映着不同内容的定制电影，而这些都会在一排镜子里被无限地映射出来。





“这些电影展示了邦德系列中一些最令人难忘的角色和台词，”Callow说，“这些影像会在镜子中被无限地反射出来。我们想要做一个经典的叙事结构，把邦德电影压缩成一个简短的片段，也许是展示所有的人物，然后赋予它一种情感，有高潮，有动作和刺激，还有你在邦德电影中得到的宁静时刻。”











展馆内景





下一个主要的空间是技术实验室，它致力于在讲述故事和电影的实际制作中使用尖端技术。这里有一个光声装置，展示了邦德在《幽灵党》中用来引爆摧毁布罗菲尔德巢穴的欧米伽西弗斯300手表的运作原理。还有一个汽车的雕塑，是在《幽灵党》中罗马追逐戏份中反派驾驶的美洲豹C-X75，它是用抛光的铬棒制作而成，通过一个数字化的屏幕，可以显示出该车辆的性能读数和技术细节。





雷霆杀机中的机器狗









Callow说：“这里有很多元素可以让游客直接互动。我们希望，当人们在科技实验室工作时，所有的元素都足够直观，让人们可以与它们互动，而无需我们多加解释。”





然后是动作大厅，这里整体就像一件艺术品。用于纪念特效和特技部门的工作成果，它主要由邦德在《幽灵党》中所驾驶原始的、布满战痕的布里恩-诺曼BN-2岛民飞机为主导，该飞机在幽灵党期间与飞行员进行了联系。这个房间很容易让人回想起影片结尾在奥地利的行动中，飞机撞进一个大谷仓的重要时刻。有两部特别制作的电影和一系列的展览解释了特技团队所采用的动作编排。





展馆内景

Callow说：“这些模型确实代表和称颂了特效部门的工作。虽然视觉效果和CGI技术在电影制作中扮演着重要的角色，但邦德电影更特别强调真实的东西。用这种方式做事情可以给邦德电影的动作场面提供更合适的质感、光线和真实的动作场景。”





007元素以特别放映的《幽灵党》作为尾声，参观者将以一种新的视角看到它。而遗产画廊则给人们提供一台电脑，可以在EON 档案馆中进行探索。Callow总结道：“我们希望我们做了一些非常有趣的事情，也许在现代展览上，这是世界第一。我们试图创造一种创新的、沉浸式的体验，而且我认为我们已经成功了，来到这里的人们很难不被打动。”