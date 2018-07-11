宁浩在首映礼上说，“这部电影拍得特别的姜文。”话一点没错。除了姜文，华语电影里可能找不出第二个人这样拍电影。





《邪不压正》故事主要发生在1937年的北平，但故事的缘起是十多年前的一场灭门惨案，恰好处于北洋年间。所以《邪不压正》是名副其实的“北洋三部曲”收官之作。





姜文“北洋三部曲”前两部作品《让子弹飞》和《一步之遥》在市场上经历了“冰火两重天”，《邪不压正》风格有点像两部电影的“中和”。





首先在导演风格上，《邪不压正》与《让子弹飞》、《一步之遥》是一脉相承的。宁浩在首映礼上说，“这部电影拍得特别的姜文。”话一点没错。密集的台词、快速的剪辑、无处不在的笑料、大段大段的西洋乐铺底……除了姜文，华语电影里可能找不出第二个人这样拍电影。





电影片头，姜文署名导演、编剧、主演、剪接四个头衔，《邪不压正》是彻头彻尾的姜文作品。 电影片头，姜文署名导演、编剧、主演、剪接四个头衔，《邪不压正》是彻头彻尾的姜文作品。





终极预告 这次的不同之处在于，《邪不压正》中的隐喻不再像《让子弹飞》中那样俯拾皆是，故事也不像《一步之遥》那样松散，“复仇”、“爱情”、“阴谋”三条线索在《邪不压正》中取得了一种平衡。





在不做引申解读的情况下，观众仍可以看懂《邪不压正》的“表层”故事。





另外，《让子弹飞》中的尔虞我诈、快意恩仇，《一步之遥》中的浪漫爱情、内心纠结，《邪不压正》都有所继承。前者主要集中在彭于晏、廖凡、姜文之间的戏份，后者主要集中在彭于晏、周韵、许晴之间的戏份。两段三角关系搭起了影片的骨架。





不知这是否是姜文在看到《让子弹飞》和《一步之遥》的市场反响后一种折中的策略，亦或是创作需求使然。总之，《邪不压正》既可以让观众很明确地感受到这是一部姜文作品，又不偏向某种风格的极端，让喜欢其他风格的观众全然难以接受。





像以往作品一样，姜文这次又对原著小说进行了“粉碎式”的改编。在原著小说《侠隐》中，作者对复仇和爱情都着墨不浓，反倒是对老北京市井生活的描摹兴味盎然。姜文也是老北京，但对拍胡同里北京人怎么过日子显然兴趣不大。





无论是在原著和电影中，北京城都可以当做一个不出声的角色看待。《邪不压正》放弃了《侠隐》中的烟火气，给北京城注入了属于姜文的浪漫情怀。











电影中，最常出现的意象是房顶，然后是钟楼、城墙……几乎清一色的俯瞰视角，平民生活被隐藏在一个个屋檐之下。主人公李天然飞檐走壁，困扰他的不是吃喝拉撒，而是国仇家恨，是近在眼前又不可得的爱情。





在终极预告中出现的彭于晏屋顶裸奔的镜头，确实也是影片最浪漫、唯美的场景之一。姜文还是更倾向于浪漫主义的，太写实对他可能是种束缚。





从《太阳照常升起》开始，姜文的电影可能是中国观众们最喜欢“挖隐喻”的电影。可以想见，《邪不压正》上映后必将引发新一轮的大讨论。前文说《邪不压正》这次变通俗了，并不说影片就没有深层的解读空间了。











这里只提一点，电影片名由《侠隐》改为《邪不压正》，这一个成语就颇耐人寻味。





首映礼上崔永元将“邪不压正”套用到自己和冯小刚的恩怨上，让许多人会心一笑。在电影里，谁是邪？谁是正？是一个有些暧昧的问题。彭于晏说邪不压正，廖凡也说邪不压正，两人只能拼个你死我活。另外，“邪不压正”即便是真理，要实践这条真理，还是要靠压倒性的武力。至少电影里是这样。









《邪不压正》官方剧情梗概（请谨慎阅读）：





北洋年间，北京以北。习武少年李天然（彭于晏饰）目睹师兄朱潜龙（廖凡饰）勾结日本特务山本一郎（泽田谦也饰），杀害师父全家。李天然侥幸从枪下逃脱，被美国医生亨德勒救下。李天然伤愈后，赴美学医多年，并同时接受特工训练。1937年初，李天然突然受命回国。





“七七事变”前夜，北平，这座国际间谍之城，华洋混杂，山头林立，每时每刻充满诱惑与杀机。一心复仇的李天然，并不知道自己被卷入了一场阴谋，亦搅乱了一盘棋局。彼时彼刻，如同李小龙闯进了谍都卡萨布兰卡。前朝武人蓝青峰（姜文饰），神秘莫测，与朱潜龙、山本一郎关系紧密，更与亨德勒情同手足。是敌是友？面目不清。





随着中日危机不断升级，各方博弈愈演愈烈。多次为谎言蛊惑、错失时机的李天然，终于下定决心，在红颜帮助下开启复仇行动。且看负有国恨家仇且智勇双全之李天然，如何荡涤这摊污泥浊水。





十年前惨遭灭门逃往美国的李回到北平执行特工任务，并借机向仇人朱和山本复仇。李利用朱之情人离间，伺机行动，不料被神秘人物蓝阻挡。李天然爱上裁缝关巧红（周韵饰），在巧红的协助下李成功复仇，并使整个灭门事件和人物底细暴露世间。