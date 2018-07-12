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《机械战警》再度重启"第九区"导演执导

基于老版编剧所写续集剧本 背景仍是底特律

2018-07-12 08:52:50 来源：Mtime时光网

《机械战警》再度重启，由《第九区》导演尼尔·布洛姆坎普执导，命名为《机械战警归来》。


　　时光网讯 《机械战警》再度重启。据外媒报道，米高梅正在开发新的《机械战警》电影，由《第九区》导演尼尔·布洛姆坎普执导，命名为《机械战警归来》（RoboCop Returns），希望发展成系列电影。

1987年版《机械战警》

　　1987年老版《机械战警》编剧爱德华·纽梅尔迈克尔·麦纳将担任影片监制。二人几年前曾写过一版剧本，作为老版的续集，不过后来没有拍成。重启版《终结者6》的编剧之一Justin B. Rhodes将负责改写这版剧本。

　　1987年版故事发生在2020年的底特律市，犯罪十分严重，该市的警务工作由一家都市发展公司整个承包下来。该公司的副总裁首先设计了一种巨无霸的机器人警察，可是在展示时出了毛病。新进的官员逮住了这个机会，向董事长建议他的机器战警计划——把一个因公殉职但脑部功能沿存的警察改装上机器人的身体，变成一个具有超强战斗力的特级警察。

　　第一部《机械战警》由初入好莱坞的荷兰导演保罗·范霍文执导并一炮打响，连续占据两周票房冠军。从此，一个崭新的好莱坞英雄——机械战警诞生了。之后，影片又有了两部续集、一部电视剧、游戏和漫画书。25年之后，米高梅将这部《机械战警》再度搬上银幕。

2014年版《机械战警》

　　2014年版《机械战警》故事背景跟原版一样，依旧设定在工业城市底特律，但故事年代已由之前设定的2020年变为了2028年，并且故事格局也明显扩大。

     这部乔恩·金纳曼主演的《机械战警》，北美票房表现不太理想，不过全球拿下2.4亿美元；引进内地票房超3亿人民币，相当不错。 
 
　　新版的剧情梗概为：混乱来临，底特律的命运悬而未决，机械战警胜利回归，打击犯罪和腐败。

　　布洛姆坎普对媒体表示，《机械战警》对自己影响深远，并说：“它仍旧是20世纪的科幻经典之一，很多意义尚未被充分挖掘。这也是我的续集能尽力填补的一个空白，我的目标所在。”

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 机械战警 科幻 重启 第九区 续集
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