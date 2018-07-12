《机械战警》再度重启，由《第九区》导演尼尔·布洛姆坎普执导，命名为《机械战警归来》。

















1987年版故事发生在2020年的底特律市，犯罪十分严重，该市的警务工作由一家都市发展公司整个承包下来。该公司的副总裁首先设计了一种巨无霸的机器人警察，可是在展示时出了毛病。新进的官员逮住了这个机会，向董事长建议他的机器战警计划——把一个因公殉职但脑部功能沿存的警察改装上机器人的身体，变成一个具有超强战斗力的特级警察。













新版的剧情梗概为：混乱来临，底特律的命运悬而未决，机械战警胜利回归，打击犯罪和腐败。



