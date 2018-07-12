1987年版故事发生在2020年的底特律市，犯罪十分严重，该市的警务工作由一家都市发展公司整个承包下来。该公司的副总裁首先设计了一种巨无霸的机器人警察，可是在展示时出了毛病。新进的官员逮住了这个机会，向董事长建议他的机器战警计划——把一个因公殉职但脑部功能沿存的警察改装上机器人的身体，变成一个具有超强战斗力的特级警察。
第一部《机械战警》
由初入好莱坞的荷兰导演保罗·范霍文
执导并一炮打响，连续占据两周票房冠军。从此，一个崭新的好莱坞英雄——机械战警诞生了。之后，影片又有了两部续集、一部电视剧、游戏和漫画书。25年之后，米高梅将这部《机械战警》
再度搬上银幕。
2014年版《机械战警》
故事背景跟原版一样，依旧设定在工业城市底特律，但故事年代已由之前设定的2020年变为了2028年，并且故事格局也明显扩大。
这部乔恩·金纳曼主演的《机械战警》
，北美票房表现不太理想，不过全球拿下2.4亿美元；引进内地票房超3亿人民币，相当不错。
新版的剧情梗概为：混乱来临，底特律的命运悬而未决，机械战警胜利回归，打击犯罪和腐败。
布洛姆坎普对媒体表示，《机械战警》
对自己影响深远，并说：“它仍旧是20世纪的科幻经典之一，很多意义尚未被充分挖掘。这也是我的续集能尽力填补的一个空白，我的目标所在。”