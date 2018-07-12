《鸡皮疙瘩2》感觉有点像是《勇敢者游戏》的翻版，两个小孩来到破旧的小屋，显然这屋子是第一集里杰克·布莱克扮演的R.L.斯坦曾经的家（这个斯坦就是原著小说作者），而且斯坦还留下一本《闹鬼的万圣节》。





熊孩子们非要翻开这本被封印的书，结果放出一个小木偶，他能将所有万圣节的鬼怪变成真的，比如狼人、吸血鬼、绿女巫等，甚至可爱的小熊软糖都能咬人。





超市里万圣节鬼怪总动员了





由R.L.斯坦创作的《鸡皮疙瘩》系列丛书被很多读者称作“童年阴影”，已经发行62部，全球销量超过4亿册，能供片方取材的内容相当丰富，因此索尼早在第一集上映时就有续集打算。