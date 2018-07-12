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儿童冒险电影"鸡皮疙瘩2"首曝中字预告

吸血鬼、狼人、女巫总动员 今年万圣节上映

2018-07-12 09:19:14 来源：Mtime时光网

童年阴影《鸡皮疙瘩》卷土重来，第二集“闹鬼的万圣节”将狼人、吸血鬼、绿女巫等怪物全都放出来了。
　　

《鸡皮疙瘩2》首款海报

时光网讯 索尼合家欢冒险电影《鸡皮疙瘩》续集《鸡皮疙瘩2：闹鬼的万圣节》近日曝光首支预告以及画面比较精简的中文先导预告。

　　影片继续由导演罗伯·莱特曼与编剧达伦·莱姆克合作，但第一集主角杰克·布莱克并未出现在预告中，《小丑回魂》中的多情小胖杰里米·雷·泰勒加盟，影片将于今年万圣节期间上映，相当应景。

　　《鸡皮疙瘩2》感觉有点像是《勇敢者游戏》的翻版，两个小孩来到破旧的小屋，显然这屋子是第一集里杰克·布莱克扮演的R.L.斯坦曾经的家（这个斯坦就是原著小说作者），而且斯坦还留下一本《闹鬼的万圣节》。

　　熊孩子们非要翻开这本被封印的书，结果放出一个小木偶，他能将所有万圣节的鬼怪变成真的，比如狼人、吸血鬼、绿女巫等，甚至可爱的小熊软糖都能咬人。

超市里万圣节鬼怪总动员了

　　由R.L.斯坦创作的《鸡皮疙瘩》系列丛书被很多读者称作“童年阴影”，已经发行62部，全球销量超过4亿册，能供片方取材的内容相当丰富，因此索尼早在第一集上映时就有续集打算。

木偶不要随便带回家
三位主角的万圣节装扮
小胖请注意你后面
来自小熊软糖的反击

　　《鸡皮疙瘩》于2015年10月16日登陆美国，在本土取得了8000万美元票房，海外则有7700万美元入账，鉴于影片的成本为5800万美元，成绩也算可圈可点。该片在视频点播等家庭娱乐平台表现不俗，评价也不错，烂番茄新鲜度保持在77%。

　　《鸡皮疙瘩》电影不仅再现原著故事，更将作者R.L.斯坦融入情节之中，杰克·布莱克就扮演丛书的作者斯坦。影片的故事讲述了迪兰·米内特饰演的邻居家男孩在一次偶然中，将斯坦书里奇幻而恐怖的生物带到了真实世界。为了避免这些数量巨大的恐怖怪物毁灭宁静的小镇，斯坦必须联合他的邻居和女儿进行殊死抵抗……

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 鸡皮疙瘩2 预告
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0.0

导演：罗伯·莱特曼

主演：麦迪逊·伊斯曼

杰里米·雷·泰勒

杰里米·雷·泰勒

Jeremy Ray Taylor

职业：演员

会员评论 (15)

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