《鸡皮疙瘩2》感觉有点像是《勇敢者游戏》的翻版，两个小孩来到破旧的小屋，显然这屋子是第一集里杰克·布莱克扮演的R.L.斯坦曾经的家（这个斯坦就是原著小说作者），而且斯坦还留下一本《闹鬼的万圣节》。
熊孩子们非要翻开这本被封印的书，结果放出一个小木偶，他能将所有万圣节的鬼怪变成真的，比如狼人、吸血鬼、绿女巫等，甚至可爱的小熊软糖都能咬人。
由R.L.斯坦创作的《鸡皮疙瘩》系列丛书被很多读者称作“童年阴影”，已经发行62部，全球销量超过4亿册，能供片方取材的内容相当丰富，因此索尼早在第一集上映时就有续集打算。
《鸡皮疙瘩》
于2015年10月16日登陆美国，在本土取得了8000万美元票房，海外则有7700万美元入账，鉴于影片的成本为5800万美元，成绩也算可圈可点。该片在视频点播等家庭娱乐平台表现不俗，评价也不错，烂番茄新鲜度保持在77%。
《鸡皮疙瘩》电影不仅再现原著故事，更将作者R.L.斯坦融入情节之中，杰克·布莱克就扮演丛书的作者斯坦。影片的故事讲述了迪兰·米内特
饰演的邻居家男孩在一次偶然中，将斯坦书里奇幻而恐怖的生物带到了真实世界。为了避免这些数量巨大的恐怖怪物毁灭宁静的小镇，斯坦必须联合他的邻居和女儿进行殊死抵抗……