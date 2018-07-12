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黄渤中彩6000万“挑逗”王宝强关系不明

电影《一出好戏》曝“剧情”版预告

2018-07-12 10:13:08 来源：Mtime时光网

预告片更加明确了众人在海岛上的遭遇，黄渤表示自己意外中彩6000万，不仅与王宝强深情相拥，还忘“强吻”了张艺兴。而镜头里对舒淇炫耀财富的傲慢更透露出小岛上的故事与金钱利益息息相关。

剧情版预告片

　　时光网讯  近日，黄渤首次自导自演的电影《一出好戏》公布了“剧情”版预告与海报。预告里，意外中彩6000万的黄渤不仅与王宝强紧密相拥上演眼神“挑逗”，还“强吻”张艺兴，被舒淇大骂人生“loser”。电影定档8月10日公映。

　　《一出好戏》是讲述一群人意外遭遇海难，被迫流落荒岛求生，并直面一系列“人性”问题的故事。此前的“黄渤导演电影体验会”和首次发布的“欢迎光临”版预告均让外界对电影剧情存疑，这次的预告解开了一些疑惑。

　　预告片更加明确了众人在海岛上的遭遇，黄渤饰演的马进一开始就欣喜若狂表示自己意外中彩6000万，不仅与王宝强深情相拥上演眼神“挑逗”，还忘乎所以“强吻”了身旁的张艺兴。而镜头里对舒淇炫耀财富的傲慢更是透露出小岛上的故事与金钱利益息息相关。

　　另外，王宝强此次颠覆了以往老实憨厚的形象，怒吼众人的画面预示着他在小岛中占据着“灵魂人物”的位置。于和伟与王迅在片中则表现得仿佛是马进的“追随者”，一心想要结束惊心动魄的小岛求生之旅，重回原本的世界。

　　此前，黄渤在路演分享会上，就表示了自己并非时代弄潮儿，导演处女作中的故事创意早在2010年就开始构思，8年时间里一直在调整，甚至在拍戏期间也和徐峥、宁浩、管虎、陈正道等知名导演商量过部分内容。而此次“剧情”版预告片也不仅在影片情节上为影迷们呈现出一个不断反转的轮廓，公布了电影画面的取景、构图和色调，更透露了其中有关公平、竞争、合作、规则、人性等话题的含义。

   编辑：hello王小羊

关键词： 一出好戏 黄渤 预告片
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