《大轰炸》曝"卡车逃亡" 制作特辑，对陆战线上的主要人物和剧情场景有了更清晰的交代，马苏、吴刚的角色经历生死逃亡，面对天上地下的围追堵截，他们依然承载温情和希望。





此次全新发布的制作特辑中，区别于空战部分敌我两方飞机对垒的激烈场面，陆路部分众人坐车前往重庆的这条故事线上，承载更多的则是温情与希望。在“十轮卡”的故事线上，马苏、吴刚、耿乐、张帆几个主演的角色形象有了更近距离的细节呈现，同时曝光了更多的全新电影画面。





从曝光的这支制作特辑可以看出，在陆路上拍戏演员们要克服的问题有很多，首当其冲的是炎热的气候和艰苦的野外环境，其次还要在逃难的人群中来回穿梭跑场，避免被地面上预埋的爆破点炸开时所产生的飞溅碎石击伤。





耿乐坦言：“在人山人海中拍摄车戏挺紧张的，还被天上的飞机围追堵截。”马苏所饰演的教工丁莲，一路上护送着一群抗战英烈的遗孤前往重庆，路途中偶遇复命前往老家养伤的空军飞行员刘烨、留英博士吴刚、银行职员耿乐、陆军卡车司机张帆一行人，命运让他们彼此相遇，也让他们历经坎坷。





这条线上的拍摄戏份，则成为导演萧锋“三条故事线中最难忘”的部分，虽然陆路上的卡车逃亡没有空战飞机对打的刺激感强，但在萧锋导演的执导下，观众们依然会跟随主角们一起，共同体验“十轮卡”生死逃亡过程中惊心动魄的感觉。

编辑：隐饮