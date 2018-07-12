时光网讯
国产历史战争电影《大轰炸》
将于8月17日全国上映，今日片方发布了一支“命运归途”特辑，与空战线戏份并行的陆战线上的主要人物和剧情场景有了更清晰的交代，特辑中演员马苏
、吴刚
、耿乐
、张帆
在采访中首次透露了各自角色所承担的使命，和拍摄过程中的新的感悟。
此次全新发布的制作特辑中，区别于空战部分敌我两方飞机对垒的激烈场面，陆路部分众人坐车前往重庆的这条故事线上，承载更多的则是温情与希望。在“十轮卡”的故事线上，马苏、吴刚、耿乐、张帆几个主演的角色形象有了更近距离的细节呈现，同时曝光了更多的全新电影画面。
从曝光的这支制作特辑可以看出，在陆路上拍戏演员们要克服的问题有很多，首当其冲的是炎热的气候和艰苦的野外环境，其次还要在逃难的人群中来回穿梭跑场，避免被地面上预埋的爆破点炸开时所产生的飞溅碎石击伤。
耿乐坦言：“在人山人海中拍摄车戏挺紧张的，还被天上的飞机围追堵截。”马苏所饰演的教工丁莲，一路上护送着一群抗战英烈的遗孤前往重庆，路途中偶遇复命前往老家养伤的空军飞行员刘烨、留英博士吴刚、银行职员耿乐、陆军卡车司机张帆一行人，命运让他们彼此相遇，也让他们历经坎坷。
这条线上的拍摄戏份，则成为导演萧锋“三条故事线中最难忘”的部分，虽然陆路上的卡车逃亡没有空战飞机对打的刺激感强，但在萧锋导演的执导下，观众们依然会跟随主角们一起，共同体验“十轮卡”生死逃亡过程中惊心动魄的感觉。
编辑：隐饮