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斯坦森李冰冰《巨齿鲨》发布全新海报

与鲨鱼生死竞速 水下拍摄李冰冰挑战深水“窒息”

2018-07-12 10:33:53 来源：Mtime时光网

《巨齿鲨》今日发布全新海报，杰森·斯坦森和李冰冰为躲避巨齿鲨的攻击，驾驶潜水器上演极速狂飙。

《巨齿鲨》杜比影院版海报

　　时光网讯  《国家宝藏》导演乔·德特杜巴执导，杰森·斯坦森李冰冰雷恩·威尔森鲁比·罗丝赵文瑄、蔡书雅等共同出演的动作科幻冒险片《巨齿鲨》将于8月10日正式在全球上映。影片今日发布全新海报，杰森·斯坦森和李冰冰为躲避巨齿鲨的攻击，驾驶潜水器上演极速狂飙，深海危机一触即发。
 
　　《巨齿鲨》讲述了史前巨兽巨齿鲨意外逃离深海重现人间大开杀戒，为了化解这场浩劫，前美国海军陆战队深海潜水专家乔纳斯·泰勒（杰森·斯坦森饰）联手中国女科学家张苏茵（李冰冰饰），与巨齿鲨展开了殊死一搏。

　　在今日发布的“生死竞速”海报中，杰森·斯坦森和李冰冰身背潜水装置，驾驶深海潜水器，在巨齿鲨的夺命追击下，神色严肃紧张。在他们身后，巨齿鲨张开血盆大口，尖利的牙齿闪着寒光，仿佛下一秒就要将一切吞噬。 
 
　　值得一提的是，海报里杰森·斯坦森和李冰冰的“坐骑”堪称黑科技，它不仅能极速下潜到深海，还能发射飞弹，抵御巨齿鲨的进攻。在此前的上海电影节期间，这款潜水器也进行了展览。影片中，它将在人类与巨齿鲨的对决里发挥怎样的关键作用值得期待。
 
　　在影片中，有大量的水下戏份，这些经历也让身经百战的杰森·斯坦森坦言“从影以来最难的一次拍摄”。而对于本来就怕水的李冰冰来说，她更是要克服内心的恐惧和身体的不适，李冰冰坦言自己在水下好几次都险些憋气到窒息，她的这种敬业精神也让杰森·斯坦森赞不绝口，“我玩了深海潜水20多年，我知道它到底有多难，在这样的状态下能够保持从容和镇定非常不容易，所以我觉得她的表演让我折服。”
 
　　除了演员以外，摄影师也在水下拍摄的过程中面临巨大挑战。因为在水下环境时，从场景构图到色彩光线都很难控制，如果没有丰富的经验和过硬的能力，根本难以完成这样的工作。因此，导演乔·德特杜巴专门邀请了汤姆·斯特恩担当影片的摄影指导。汤姆·斯特恩曾是著名导演克林特·伊斯特伍德的御用摄影师，他参与的作品包括《萨利机长》、《美国狙击手》、《饥饿游戏》、《换子疑云》等，其中凭借《换子疑云》获得第81届奥斯卡最佳摄影的提名。

   编辑：hello王小羊

关键词： 巨齿鲨 海报
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