《巨齿鲨》今日发布全新海报，杰森·斯坦森和李冰冰为躲避巨齿鲨的攻击，驾驶潜水器上演极速狂飙。

《巨齿鲨》讲述了史前巨兽巨齿鲨意外逃离深海重现人间大开杀戒，为了化解这场浩劫，前美国海军陆战队深海潜水专家乔纳斯·泰勒（杰森·斯坦森饰）联手中国女科学家张苏茵（李冰冰饰），与巨齿鲨展开了殊死一搏。





在今日发布的“生死竞速”海报中，杰森·斯坦森和李冰冰身背潜水装置，驾驶深海潜水器，在巨齿鲨的夺命追击下，神色严肃紧张。在他们身后，巨齿鲨张开血盆大口，尖利的牙齿闪着寒光，仿佛下一秒就要将一切吞噬。

值得一提的是，海报里杰森·斯坦森和李冰冰的“坐骑”堪称黑科技，它不仅能极速下潜到深海，还能发射飞弹，抵御巨齿鲨的进攻。在此前的上海电影节期间，这款潜水器也进行了展览。影片中，它将在人类与巨齿鲨的对决里发挥怎样的关键作用值得期待。

在影片中，有大量的水下戏份，这些经历也让身经百战的杰森·斯坦森坦言“从影以来最难的一次拍摄”。而对于本来就怕水的李冰冰来说，她更是要克服内心的恐惧和身体的不适，李冰冰坦言自己在水下好几次都险些憋气到窒息，她的这种敬业精神也让杰森·斯坦森赞不绝口，“我玩了深海潜水20多年，我知道它到底有多难，在这样的状态下能够保持从容和镇定非常不容易，所以我觉得她的表演让我折服。”

除了演员以外，摄影师也在水下拍摄的过程中面临巨大挑战。因为在水下环境时，从场景构图到色彩光线都很难控制，如果没有丰富的经验和过硬的能力，根本难以完成这样的工作。因此，导演乔·德特杜巴专门邀请了汤姆·斯特恩担当影片的摄影指导。汤姆·斯特恩曾是著名导演克林特·伊斯特伍德的御用摄影师，他参与的作品包括《萨利机长》、《美国狙击手》、《饥饿游戏》、《换子疑云》等，其中凭借《换子疑云》获得第81届奥斯卡最佳摄影的提名。

编辑：hello王小羊