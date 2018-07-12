上海“纤雨初晴”，湖南“一碗乡愁”，广州“霓裳浮光”，《肆式青春》描绘了三个地方、讲述了三段青春故事。“遗憾”版预告随着缓慢悠扬的音乐拉开了序幕。

时光网讯 今日，由绘梦动画创始人李豪凌、导演易小星、新海诚御用CG大师竹内良贵三人联合执导的长篇动画《肆式青春》（日本地区片名：《诗季织织》）发布了“遗憾”版预告，搭配预告同时曝光的还有一组人物剧照。“说起夏天，总有遗憾”，这部动画将于8月4日全国艺联专线上映。













这部承载着国漫新模式的长篇动画自宣传之日起就受到了众多影迷的关注，中国内容日本制造的概念，在此次曝光的“遗憾”版预告中得到展现。日本动画工作室CoMix Wave Films因《你的名字。》、《言叶之庭》、《秒速五厘米》等新海诚的代表作闻名，通过预告可以看出它的参与赋予了《肆式青春》细腻唯美的画面，而预告里各角色感叹的正是属于你我的青春遗憾。





上海“纤雨初晴”，湖南“一碗乡愁”，广州“霓裳浮光”，《肆式青春》描绘了三个地方、讲述了三段青春故事。“遗憾”版预告随着缓慢悠扬的音乐拉开了序幕，按下收音机的开关，一段少男少女的对话娓娓道来，“夏小雨你最喜欢什么颜色？红色，感觉很温暖”、“最喜欢的花呢？向日葵，面朝阳光”，如此单纯又美好的对白，是否也曾出现在你的青春里？





倔强、梦想、遗憾、错过，这些青春的关键字都在“遗憾”预告里接连浮现，“无论付出怎样的代价我都不想放弃，为了我唯一的亲人，为了我的妹妹。”、“从北京到长沙，这条航线有1446公里，我以为我并没有走远的同时，我们之间却隔着万水千山。”主打情感的“遗憾”版预告里关于亲情的这两段台词，听来让人感动又心酸。





虽然预告中没有太多体现人物关系，但与之共同发布的人物剧照却透露了不少信息。被奶奶端着的大碗美食香吸引的孩童、委屈凝望着姐姐的妹妹、上学时最美好的前后桌同学。《肆式青春》用动画之美去记录曾经的美好希冀，通过浓缩中国不同地域、不同人物的故事把最朴实真挚的情感和文化传递给观众。