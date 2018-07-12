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《惊涛飓浪》谢琳伍德蕾曾被50只牛鲨包围

电影曝全新剧照 根据太平洋飓风海难事件改编

2018-07-12 11:01:09 来源：Mtime时光网

谢琳·伍德蕾在接受采访时表示：“每天在水中的时间是12到14个小时，长时间的海上拍摄，导致大部分演员和剧组人员都曾出现晕船症状。在斐济进行拍摄时，更是遭遇被50只牛鲨包围的窘境。”
　　时光网讯  由三获冰岛艾达奖最佳导演的巴塔萨·科马库执导，曾提名金球奖最佳女配的好莱坞影星谢琳·伍德蕾《遇见你之前》的主演山姆·克拉弗林出演的灾难电影《惊涛飓浪》正于北美热映。片方最新公布的一组剧照，让人一窥影片中的浪漫与苦痛。

　　影片采取多地实景拍摄，海洋戏份众多，谢琳·伍德蕾在接受采访时表示：“每天在水中的时间是12到14个小时，长时间的海上拍摄，导致大部分演员和剧组人员都曾出现晕船症状。在斐济进行拍摄时，更是遭遇被50只牛鲨包围的窘境。”

　　影片根据全美十大真实灾难之一的1983年太平洋飓风海难事件改编，该事件影响力居于全球海难生还事件第一位。被冠以“最美灾难片”称号的《惊涛飓浪》，不仅捕捉到了大溪地的美景，还展现了影片人物在幸福与绝望间的转换。

　　最新公布的剧照中，既有塔米、理查德美好的相恋时光，也有二人海洋上挣扎自救的虐心时刻。剧照搭配了电影中的经典台词，“上帝有一种残酷的幽默感”、“无论风浪怎样，我只要你专注的活下去”，也传达出本片理念——40英尺的海浪可以摧毁帆艇，却无法毁灭求生的希望，“杀不死我的终将使我强大”。

　　作为改编自真实事件的影片，《惊涛飓浪》在拍摄过程中力求细节完美，筹备之初团队主创查阅相关资料，对飓风数据、破坏程度进行考证。导演巴塔萨·科马库与三度获得奥斯卡金像奖的最佳摄影师罗伯特·理查森从专业摄影角度把控，着力将电影打造为视觉大片。

　　《惊涛飓浪》讲述了一对热爱航海的恋人，在太平洋海域遭遇四级飓风，并艰难自救的故事。为凸显人物因缺乏食物而造成的瘦削身形与萎靡神态，女主谢琳·伍德蕾充分发挥敬业精神，连续两周保持每日350卡路里的摄入量，在饿到难以入睡的情况下，也只选择用葡萄酒助眠。

　　尽管如此，谢琳·伍德蕾依然认为拍摄过程是一段美好的旅行，也坦言与山姆·克拉弗林的合作很愉快，并称其是剧组的开心果，一个微笑就能让所有人充满活力。

   编辑：hello王小羊

关键词： 惊涛飓浪 剧照
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巴塔萨·科马库

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Baltasar Kormákur

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谢琳·伍德蕾

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