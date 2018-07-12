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贾樟柯任洛迦诺电影节委会主席

导演新作《江湖儿女》9月21日国内公映

2018-07-12 11:01:33 来源：Mtime时光网

本届洛迦诺国际电影节的评审团由电影界和文化界的五位人士组成，贾樟柯任主席。
      时光网讯 7月11日，第71届洛迦诺国际电影节官方公布评委会名单，由中国导演贾樟柯担任本届电影节主竞赛单元评委主席。本届洛迦诺国际电影节将于2018年8月1日到11日期间举行。

      洛迦诺国际电影节是世界影坛历史上最悠久的大型国际电影节之一，与戛纳、威尼斯、柏林并称“欧洲四大电影节”，素有“电影节王子”的美誉。作为国际A类电影节及瑞士官方电影节，它对业界有着深远的影响。本届洛迦诺国际电影节的评审团由电影界和文化界的五位人士组成，除了主席为贾樟柯，评审团成员还包括法国导演艾曼纽·卡瑞（《胡须》《重返铁窗》）、美国导演西恩·贝克（《弗罗里达乐园》《橘色》）、意大利导演蒂扎·考维（《神秘宇宙》《闪耀的一天》）和意大利女演员伊莎贝拉·拉贡内瑟（《海紫》《我们的生活》）。

      贾樟柯1970年生于中国山西省汾阳，从1995年起开始电影编导工作，曾多次在国际电影节担任评审。2007年，贾樟柯担任第60届戛纳国际电影节短片及电影基石单元评委会主席，同年任第60届洛迦诺国际电影节主竞赛单元评委。2011年，他担任威尼斯国际电影节地平线单元评委会主席，2014年，担任第67届戛纳国际电影节主竞赛单元评委。2016年，贾樟柯还担任圣塞巴斯蒂安国际电影节主竞赛单元评委。

      2018年，贾樟柯最新电影作品《江湖儿女》入围戛纳国际电影节主竞赛单元，电影讲述了一段跨越17年的爱情故事。日前该片已定档于今年9月21日全国公映。

   编辑：en

关键词： 洛迦诺国际电影节 贾樟柯
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贾樟柯

贾樟柯

Zhangke Jia

职业：导演 | 制作人 | 编剧 | 演员 | 摄影 | 剪辑 | 艺术指导

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