为了让戏中的如意在每个镜头下都能“游刃有余”，吴磊化身为“拼命三郎”，为了戏好不断被摔，浑身伤痛也不在乎，酷暑天气训练马术也毫不懈怠。





电影《阿修罗》中，如意从一个普通的人界少年摇身一变成为阿修罗王的洞察之头，进入阿修罗界开启了冒险历程，不仅骑马飞驰、崖壁对战，还翱翔天际、跋山涉水，可以说经历异常丰富。





画面背后却是少年吴磊默默的努力，为了让戏中的如意在每个镜头下都能“游刃有余”，吴磊化身为“拼命三郎”，为了戏好不断被摔，浑身伤痛也不在乎，酷暑天气训练马术也毫不懈怠。





由于《阿修罗》中的打斗招式都是实打实的，吴磊在开机前一个半月就进组训练，从一开始跑酷摔得青一块紫一块，到最后在崖壁中体态轻盈宛若精灵，动作指导高翔也不禁夸赞“吴磊太溜了”。如此刻苦敬业的吴磊自然赢得了剧组众人的“五星好评”，导演称其“是一个很有经验的演员”，总制片人杨洪涛表示“全剧组1800多人对吴磊都有很高的评价”。





特辑中，监制、制片人杨真鉴称如意是“一个涉世未深的小伙子，充满了憧憬”，阿修罗王谋略之头的扮演者刘嘉玲也称如意代表“纯真、大爱”。正当青春年少的吴磊刚好具有如意身上的纯真特质，与角色匹配度极高。当然，除了自身的契合，吴磊对角色的钻研、对剧本的琢磨，为了演出最佳效果一次又一次主动要求重拍，种种努力赢得主创们的认可。

编辑：hello王小羊