两家好莱坞公司争相拍摄泰国足球队少年营救事件，其中一部宣布由《特攻部队2》导演朱浩伟执导。





时光网讯 在被困泰国洞穴的少年足球队13人全部获救后的两天内，已经有两家好莱坞制片公司打算拍摄这一营救事件。





















6月24日，12名年龄在11岁至16岁之间的泰国少年足球队员和1名教练进入清莱一处洞穴后与外界失去联系。来自多国的1000多名救援人员经过10天的搜寻，终于在７月２日晚在距洞口约４公里处发现被困人员。





最终他们全部得到营救，遗憾的是有一名泰国潜水营救人员不幸遇难。













此处洞穴全长超过１０公里，洞内地形复杂。由于泰国正值雨季，洞内多处被水淹没，水中淤泥堆积，能见度极低，狭窄难行，救援工作异常艰难。





一名参与救援的前泰国海军特种部队成员６日在执行运送氧气瓶的任务时因缺氧和过度劳累而窒息身亡。参与此次救援的洞潜专家表示，此次救援行动是世界上难度最大、风险最高的营救行动之一。



