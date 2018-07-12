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"特种部队2"导演执导泰国足球队救援电影

朱浩伟称拒绝"洗白" 两家好莱坞公司抢着拍

2018-07-12 11:48:35 来源：Mtime时光网

两家好莱坞公司争相拍摄泰国足球队少年营救事件，其中一部宣布由《特攻部队2》导演朱浩伟执导。

《摘金奇缘》导演朱浩伟

　　时光网讯 在被困泰国洞穴的少年足球队13人全部获救后的两天内，已经有两家好莱坞制片公司打算拍摄这一营救事件。

　　继《上帝未死》的制片公司Pure Flix Entertainment宣布将此事改编成电影之后（详情），曾参与出品《我是马布里》《摘金奇缘》《怒火攻心》等片的制片公司Ivanhoe Pictures也宣布要拍，并已锁定《惊天魔盗团2》《特种部队：全面反击》《摘金奇缘》（曾译《疯狂的亚洲富豪》）导演朱浩伟执导。

　　Ivanhoe Pictures主席John Penotti 表示，他们是由泰国海军和政府选择的，来拍摄这一受到全球瞩目的救援事件。


　　朱浩伟也发推特，确认了自己将担任该片导演的消息。他写道：“我拒绝好莱坞‘洗白’泰国救援故事！没门儿。那不在我们的视野内。那不会发生，我们绝不答应。这是一个关于人类互相给予帮助的故事。因此对这个故事想得清楚的人，才能正确地、充满尊重地呈现。”

　　6月24日，12名年龄在11岁至16岁之间的泰国少年足球队员和1名教练进入清莱一处洞穴后与外界失去联系。来自多国的1000多名救援人员经过10天的搜寻，终于在７月２日晚在距洞口约４公里处发现被困人员。

　　最终他们全部得到营救，遗憾的是有一名泰国潜水营救人员不幸遇难。


　

　　此处洞穴全长超过１０公里，洞内地形复杂。由于泰国正值雨季，洞内多处被水淹没，水中淤泥堆积，能见度极低，狭窄难行，救援工作异常艰难。

　　一名参与救援的前泰国海军特种部队成员６日在执行运送氧气瓶的任务时因缺氧和过度劳累而窒息身亡。参与此次救援的洞潜专家表示，此次救援行动是世界上难度最大、风险最高的营救行动之一。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 泰国足球队 救援 真事改编
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