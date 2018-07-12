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陈可辛透露《李娜传》暑假后将开拍

李娜扮演者并非明星 已接受两年网球训练

2018-07-12 15:52:23 来源：Mtime时光网

陈可辛透露传记片《李娜传》暑假后将开拍，后面这几个月都是要拍戏，李娜的扮演者是专业的演员，但不是大家认识的明星，她已经接受了两年多的网球训练。
       时光网讯 7月11日，中国“网坛一姐”李娜出现在了2018温网女双元老赛赛场上，搭档日本名将杉山爱取得首场胜利。这是自2014年退役后李娜首度回归温网球场，引起众多球迷和网友关注，李娜的家人朋友全部齐聚看台观战，而她的自传电影导演陈可辛与妻子吴君如和女儿也出现在了看台。赛后，陈可辛导演接受了媒体采访，为大家揭开了关于李娜电影的一些谜团。

　　 陈可辛导演表示由于没看过李娜获大满贯的比赛，也没来过温网，因此这次借着李娜出山的机会来看一看，也为电影取取经。谈到观赛气氛，陈导直言很好：“很兴奋，因为之前没来过温布顿，当然这个是元老赛，所以它的气氛没有那么紧张，但还是能感受到很多东西，包括场内场外很多细节，到时候还是要抓的。”

      对于电影《李娜传》，陈可辛表示：“马上放完这个暑假回去就开拍，所以后面这几个月都是要拍戏，李娜的扮演者是专业的演员，不是大家认识的明星，是非常好的演员，我们几年前就挑了，反正我觉得她那个气场、劲头……感觉很像李娜，她将饰演李娜从少女到退役整个过程，为了这部戏，她已经接受了两年多的网球训练。”

       对于电影票房口碑的期待，陈可辛表示：“我们只能做的期待就是把自己做好，戏做得最好，出来观众会觉得好看。当然我们也要好好恶补一下，关于网球的一些细节，让网球迷看了也别觉得不满足，这是我尽量想做的。这部电影故事人物还好办，但是在网球专业动作上还是要下点功夫。”

        “我们还是想表达李娜如何以个人的力量，达到最后的目标，我觉得每个人只要你刻苦去做，什么都可以……”陈可辛最后点出电影主题。

   编辑：隐饮

关键词： 陈可辛 李娜传
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