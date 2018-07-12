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《与神同行2》曝光正式中字预告

河正宇变身高丽武士 马东锡被阎罗大王追杀

2018-07-12 18:16:31 来源：Mtime时光网

马东锡角色真实身份在这支预告片中首度公开，作为城主神的他，虽然在人间登场，但却是千年以前将三位阴间使者从人间带往阴间的使者。而他所知道的一切，也让整个故事变得神秘难测。

《与神同行2：因与缘》海报

　　时光网讯 《与神同行2：因与缘》今日曝光正式预告，以前作《与神同行：罪与罚》作为铺垫，续集的故事格局有了进一步的延展，三位阴间使者、怨鬼秀洪，以及全新登场的城主神之间的“因、缘”故事，在跨越千年的过去与现在，阴间和阳间之间展开。

　　接续《与神同行：罪与罚》的故事，为了揭示怨鬼秀洪（金东旭 饰）的死亡真相，阴间使者姜林（河正宇 饰）与之踏上了一场几乎不可能完成的审判之旅，同时受命于阎罗大王（李政宰 饰），前往阴间刺杀城主神（马东锡 饰）的解怨脉（朱智勋 饰）和德春（金香奇 饰），从城主神口中得知了他们的过去，……三位阴间使者千年前所经历的故事将在本集中得以展现。

　　这支预告片首度曝光了马东锡角色的真实身份，作为城主神的他，虽然在人间登场，但却是当年将三位阴间使者从人间带往阴间的使者。而他所知道的一切，也让整个故事变得神秘难测。此外因为拒绝转世而与姜林对立的秀洪身上，究竟藏着怎样的秘密，一切真相都将在《与神同行2：因与缘》中找到答案。

　　《与神同行》的系列首部作品《与神同行：罪与罚》在2017年12月上映后，累计观影人次达到1441万人次，跻身韩国历年票房榜第二位。本集将于8月1日正式在韩国上映。目前该系列的第三、第四部正在前期策划阶段。

   编辑：ruo

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关键词： 与神同行2 预告片
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河正宇

河正宇

Jung-woo Ha

职业：演员 | 导演

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