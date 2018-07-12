时光网讯 《与神同行2：因与缘》
今日曝光正式预告，以前作《与神同行：罪与罚》
作为铺垫，续集的故事格局有了进一步的延展，三位阴间使者、怨鬼秀洪，以及全新登场的城主神之间的“因、缘”故事，在跨越千年的过去与现在，阴间和阳间之间展开。
接续《与神同行：罪与罚》的故事，为了揭示怨鬼秀洪（金东旭
饰）的死亡真相，阴间使者姜林（河正宇
饰）与之踏上了一场几乎不可能完成的审判之旅，同时受命于阎罗大王（李政宰
饰），前往阴间刺杀城主神（马东锡
饰）的解怨脉（朱智勋
饰）和德春（金香奇
饰），从城主神口中得知了他们的过去，……三位阴间使者千年前所经历的故事将在本集中得以展现。
这支预告片首度曝光了马东锡角色的真实身份，作为城主神的他，虽然在人间登场，但却是当年将三位阴间使者从人间带往阴间的使者。而他所知道的一切，也让整个故事变得神秘难测。此外因为拒绝转世而与姜林对立的秀洪身上，究竟藏着怎样的秘密，一切真相都将在《与神同行2：因与缘》中找到答案。
《与神同行》的系列首部作品《与神同行：罪与罚》在2017年12月上映后，累计观影人次达到1441万人次，跻身韩国历年票房榜第二位。本集将于8月1日正式在韩国上映。目前该系列的第三、第四部正在前期策划阶段。