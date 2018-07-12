马东锡角色真实身份在这支预告片中首度公开，作为城主神的他，虽然在人间登场，但却是千年以前将三位阴间使者从人间带往阴间的使者。而他所知道的一切，也让整个故事变得神秘难测。

《与神同行2：因与缘》海报









这支预告片首度曝光了马东锡角色的真实身份，作为城主神的他，虽然在人间登场，但却是当年将三位阴间使者从人间带往阴间的使者。而他所知道的一切，也让整个故事变得神秘难测。此外因为拒绝转世而与姜林对立的秀洪身上，究竟藏着怎样的秘密，一切真相都将在《与神同行2：因与缘》中找到答案。





《与神同行》的系列首部作品《与神同行：罪与罚》在2017年12月上映后，累计观影人次达到1441万人次，跻身韩国历年票房榜第二位。本集将于8月1日正式在韩国上映。目前该系列的第三、第四部正在前期策划阶段。



