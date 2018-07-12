时光网讯 第70届艾美奖提名名单于今日揭晓，Netflix共获得112项提名领跑2018艾美奖，超过HBO的108项，这是18年来，HBO首次让出提名总数第一的头衔。
表演类奖项提名中，最大的惊喜来自剧情类最佳女主角的角逐，吴卓姗凭借《嗜血娇娃》
成为了首位获得艾美奖视后提名的亚裔演员。同时剧情类最佳男主提名中，《我们这一天》
和《西部世界》
各占据两个席位。卷福凭借《梅尔罗斯》领先限定剧最佳男主提名。
第70届艾美奖颁奖典礼将于当地时间9月17日在洛杉矶市中心微软剧院举行。《周六夜现场》的科林·乔斯特和Michael Che奖担任主持。
总奖项提名：
Netflix: 112
HBO: 108
NBC: 78
FX: 50
CBS: 34
ABC: 31
Hulu: 27
Amazon: 22
Showtime: 21
National Geographic: 17
Fox: 16
VH1: 12
CNN: 10
部分提名名单：
最佳剧情类剧集：
《美国谍梦》
《王冠》
《权力的游戏》
《使女的故事》
《怪奇物语》
《我们这一天》
《西部世界》
最佳喜剧类剧集：
《亚特兰大》
《巴瑞》
《喜新不厌旧》
《抑制热情》
《了不起的麦瑟尔夫人》
《硅谷》
《我本坚强》
最佳限定类剧集：
《沉默的天使》
《美国犯罪故事：刺杀范思哲》
《天才：毕加索》
《无神》
《梅尔罗斯》
剧情类剧集最佳男主角：
杰森·贝特曼《黑钱胜地》
斯特林·K·布朗《我们这一天》
艾德·哈里斯《西部世界》
马修·瑞斯《美国谍梦》
米洛·文堤米利亚《我们这一天》
杰弗里·怀特《西部世界》
剧情类剧集最佳女主角：
克莱尔·芙伊《王冠》
伊丽莎白·莫斯《使女的故事》
埃文·蕾切尔·伍德《西部世界》
凯丽·拉塞尔《美国谍梦》
吴珊卓《嗜血娇娃》
塔提阿娜·玛斯拉尼《黑色孤儿》
喜剧类剧集最佳男主角：
安东尼·安德鲁斯《喜新不厌旧》
特德·丹森《善地》
拉里·戴维《消消气》
唐纳德·格洛弗《亚特兰大》
比尔·哈德尔《巴里》
威廉姆·H·梅西《无耻之徒》
喜剧类剧集最佳女主角：
帕梅拉·阿德龙 《更美好的事》
瑞秋·布罗斯纳安《了不起的麦瑟尔夫人》
艾莉森·珍妮《极品老妈》
伊萨·雷《不安感》
特雷西·埃利斯·罗斯《喜新不厌旧》
莉莉·汤姆林《同妻俱乐部》
限定剧/电视电影最佳男主角：
安东尼奥·班德拉斯《天才》第二季
达伦·克里斯《美国犯罪故事》第二季
本尼迪克特·康伯巴奇《梅尔罗斯》
杰夫·丹尼尔斯《无神》
约翰·传奇《耶稣基督万世巨星现场音乐会》
杰西·普莱蒙《黑镜》第四季
杰西卡·贝尔《 罪人》第一季
劳拉·邓恩《信笺故事》
米歇尔·道克瑞《无神》第一季
埃迪·法可《法律与秩序真实重案：梅内德斯兄弟》
雷吉娜·金《美国重案》第三季
莎拉·保罗森《美国恐怖故事：邪教》
最佳电视电影：
《华氏451度》
《弗林特》
《帕特诺》
《信笺故事》
《黑镜》第四季第一集
剧情类剧集最佳男配角：
尼古拉·科斯特-瓦尔道《权力的游戏》
彼特·丁拉基《权力的游戏》
约瑟夫·费因斯《使女的故事》
大卫·哈伯《怪奇物语》
曼迪·帕廷金《国土安全》
马特·史密斯《王冠》
剧情类剧集最佳女配角：
阿丽克西斯·布莱德尔《使女的故事》
米莉·波比·布朗《怪奇物语》
安·唐德《使女的故事》
琳娜·海蒂《权力的游戏》
坦迪·牛顿《西部世界》
伊冯娜·斯特拉霍夫斯基《使女的故事》
喜剧类剧集最佳男配角：
尼古拉·科斯特-瓦尔道《权力的游戏》
彼特·丁拉基《权力的游戏》)
约瑟夫·费因斯《使女的故事》
大卫·哈伯《怪奇物语》
曼迪·帕廷金《国土安全》
马特·史密斯《王冠》
喜剧类剧集最佳女配角：
莎姬·贝兹《亚特兰大》
艾利克斯·布诺斯町《了不起的麦瑟尔夫人》
艾迪·布莱恩特《周六夜现场》
贝蒂·吉尔平《美女摔角联盟》
莱斯莉·琼斯《周六夜现场》
凯特·麦克金农《周六夜现场》
劳里·梅特卡夫《罗斯安家庭生活》
梅根·莫拉莉《同妻俱乐部》
限定剧/电视电影最佳男配角：
杰夫·丹尼尔斯《无神》
布兰登·维克特·迪克逊《耶稣基督万世巨星现场音乐会》
约翰·雷吉扎莫《韦科惨案》
瑞奇·马丁《美国犯罪故事》
埃德加·拉米雷兹《刺杀范思哲》
迈克尔·斯图巴《巨塔杀机》
芬·维特洛克《美国犯罪故事》
限定剧/电视电影最佳女配角：
阿迪纳·波特《美国恐怖故事：邪教》
梅里特·韦弗《无神》
佩内洛普·克鲁兹《美国犯罪故事》
利蒂希娅·赖特《黑镜》
莎拉·巴莱勒斯《耶稣基督万世巨星现场音乐会》
朱迪斯·赖特《透明家庭》
喜剧类剧集最佳客串女演员：
蒂娜·菲《SNL》
蒂芬妮·哈迪什 《SNL》
简·林奇《了不起的麦瑟尔夫人》
玛娅·鲁道夫 《善地》
莫莉·香侬《威尔和格蕾丝》
旺达·塞克丝《喜新不厌旧》
喜剧类剧集最佳客串男演员：
斯特尔林·K·布朗 《神烦警探》
布莱恩·科兰斯顿 《抑制热情》
唐纳德·格洛沃 《SNL》
比尔·哈德尔《SNL》
林-曼努尔·米兰达 《抑制热情》
卡特·威廉姆斯《亚特兰大》
剧情类剧集最佳客串女演员：
维奥拉·戴维斯《丑闻》
Kelly Jenrette 《使女的故事》
切莉·琼斯 《使女的故事》
黛安娜·里格《权力的游戏》
西西莉·泰森《逍遥法外》
萨米拉·威利《使女的故事》
剧情类剧集最佳客串男演员：
F·莫里·亚伯拉罕《国土安全》
卡梅隆·布莱顿《心理神探》
马修·古迪《王冠》
罗恩·西法斯·琼斯《我们这一天》
杰拉尔德·麦克雷尼 《我们这一天》
吉米·辛普森《西部世界》