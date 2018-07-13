



2011年斯坦·李与POW！娱乐公司首度在美国洛杉矶市发起这个多媒体流行文化盛会——"斯坦·李洛杉矶动漫展（Stan Lee Los Angeles Comic Con）"，该漫展如今已经成为美国三大漫展之一，2017年更吸引了超过10万粉丝前往。





今年的斯坦·李（上海）动漫宇宙展是中国版的"斯坦·李洛杉矶动漫展"，也是斯坦·李在中国举办的首个漫展，由东浩兰生会展集团、泛华投资集团与美国盖亚影业联合主办。





中国机甲艺术家孙世前、《星球大战》《蜘蛛侠》漫画家Cynthia Martin、维塔工作室艺术总监Sam Gao、《倩女幽魂》漫画作者胡蓉、美国波普艺术大师Burton Morris等知名创作人在发布会现场共同为"斯坦·李动漫宇宙展"献上祝福，并邀请现场嘉宾和粉丝一起相约10月1日至10月3日上海世博展览馆。届时，来自全球动漫界的殿堂级嘉宾也将与大家见面。





打造"斯坦·李动漫宇宙展"泛娱乐化布局

据悉，这次“斯坦·李动漫宇宙展”参展商和内容横跨动画漫画、电影娱乐、玩具周边、电子竞技、跨界潮流五大领域，覆盖IP的创作、孵化、发行、衍生、授权、营销的全产业链。"





主办方代表透露：“本次斯坦·李（上海）动漫宇宙展除了各大漫展常规的会场限定、见面签售、Cosplay等主题活动外，还引入动漫电音节、动漫风游戏电竞等更多元的流行文化。”

发布会现场，孩之宝、百事可乐、野兽国、玩趣工厂等战略合作伙伴代表与斯坦·李签名同框合影，共同推动"斯坦·李动漫宇宙展"泛娱乐化布局，为中国漫迷带来一场世界级的流行文化盛会的同时，还为这个宇宙生态圈发展注入更多可能。