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"漫威之父"斯坦李首个中国漫展正式发布

"斯坦李动漫宇宙展"亮相上海 中文logo霸屏外滩

2018-07-13 14:04:28 来源：Mtime时光网

“漫威之父”斯坦•李在中国的首个漫展——“斯坦•李（上海）动漫宇宙展”正式发布，以漫画的威力点亮霸屏外滩，宣告十月来华开展。
　　时光网讯 “漫威之父”斯坦·李及其创办的POW！娱乐公司宣布在中国推出首届动漫展览，将于今年10月1日至3日在上海举办"斯坦·李（上海）动漫宇宙展"，集结横跨动画漫画、电影娱乐、玩具周边、电子竞技、跨界潮流五大领域的参展商，让创作者与粉丝近距离互动，并志在寻找“下一位斯坦·李”。

　　本次启动仪式上，斯坦·李动漫宇宙展正式发布了全新中文品牌标志，霸气照亮了上海外滩的天际线。主办方同时透露，今年8月下旬"斯坦·李动漫宇宙展"将率先启动预展，让粉丝先睹为快。

斯坦·李洛杉矶动漫展首次来华

　　斯坦·李塑造了钢铁侠、绿巨人、蜘蛛侠、雷神、奇异博士、蚁人、黑豹、神奇四侠及X战警等诸多经典动漫形象。作为众多超级英雄的创造者，其影响力也横跨了漫画、动画、电影及流行文化领域，95岁高龄的他仍然在不断开拓这个超级英雄宇宙的边界……"斯坦·李动漫宇宙展"也由此应运而生。

　　2011年斯坦·李与POW！娱乐公司首度在美国洛杉矶市发起这个多媒体流行文化盛会——"斯坦·李洛杉矶动漫展（Stan Lee Los Angeles Comic Con）"，该漫展如今已经成为美国三大漫展之一，2017年更吸引了超过10万粉丝前往。

　　今年的斯坦·李（上海）动漫宇宙展是中国版的"斯坦·李洛杉矶动漫展"，也是斯坦·李在中国举办的首个漫展，由东浩兰生会展集团、泛华投资集团与美国盖亚影业联合主办。

　　中国机甲艺术家孙世前、《星球大战》《蜘蛛侠》漫画家Cynthia Martin、维塔工作室艺术总监Sam Gao、《倩女幽魂》漫画作者胡蓉、美国波普艺术大师Burton Morris等知名创作人在发布会现场共同为"斯坦·李动漫宇宙展"献上祝福，并邀请现场嘉宾和粉丝一起相约10月1日至10月3日上海世博展览馆。届时，来自全球动漫界的殿堂级嘉宾也将与大家见面。

打造"斯坦·李动漫宇宙展"泛娱乐化布局
 
　　据悉，这次“斯坦·李动漫宇宙展”参展商和内容横跨动画漫画、电影娱乐、玩具周边、电子竞技、跨界潮流五大领域，覆盖IP的创作、孵化、发行、衍生、授权、营销的全产业链。" 

　　主办方代表透露：“本次斯坦·李（上海）动漫宇宙展除了各大漫展常规的会场限定、见面签售、Cosplay等主题活动外，还引入动漫电音节、动漫风游戏电竞等更多元的流行文化。”
 
　　发布会现场，孩之宝、百事可乐、野兽国、玩趣工厂等战略合作伙伴代表与斯坦·李签名同框合影，共同推动"斯坦·李动漫宇宙展"泛娱乐化布局，为中国漫迷带来一场世界级的流行文化盛会的同时，还为这个宇宙生态圈发展注入更多可能。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 斯坦·李 漫展
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