这场对理想人选的搜寻持续长达半年多，期间漫威先后与70多位导演见面。尽管搜寻一度曾停滞不前，片方则尝试着眼于男性导演，但女性电影人始终是优先考虑的对象。
阿玛·艾桑特、寡姐和凯特·绍特兰
绍特兰最为著名的作品是2012年纳粹题材《少女洛荷》
，该片故事简单，主要演员是少女、小孩以及嗷嗷待哺的婴儿。洛荷拖带着弟弟妹妹逃难，邂逅了一个神秘身份男子，除了几张照片和尸体镜头，电影没有正面表现及战争，然而，阴影和危险却无处不在。影片展现出二战题材电影少有的清新特质，也证明了凯特·绍特兰驾驭历史题材电影的能力。
《少女洛荷》
曾获得2013年第三届北京国际电影节首届天坛奖最佳导演奖，并代表澳大利亚申报2013年奥斯卡最佳外语片奖。
绍特兰最新电影是《柏林综合症》，由《血战钢锯岭》
女主角泰莉莎·帕尔墨
主演，入围2017年柏林电影节全景单元。影片讲述澳大利亚摄影记者在柏林遭遇的种种不幸，以看似生活流的的事件铺陈带出打动观众的戏剧冲突。
据此前消息称，塞巴斯蒂安·斯坦
所饰的“冬兵”有望加入《黑寡妇》
独立电影，时间线可能会设定在苏联解体15年之后（2006年）的美国，在《钢铁侠》
故事发生之前。（冬兵首次出现在2014年《美队2》中。）
档期方面，考虑到MCU目前的未来安排，本片很可能会在2020年5月、7月或11月三个档期中填补一个空缺。总之，敬请期待更多后续消息。