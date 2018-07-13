漫威《黑寡妇》电影已敲定导演人选，澳大利亚女导演/作家凯特·绍特兰将持导筒，“黑寡妇”继续由斯嘉丽约翰逊饰演，本片尚未定档。













这场对理想人选的搜寻持续长达半年多，期间漫威先后与70多位导演见面。尽管搜寻一度曾停滞不前，片方则尝试着眼于男性导演，但女性电影人始终是优先考虑的对象。







阿玛·艾桑特、寡姐和凯特·绍特兰





































档期方面，考虑到MCU目前的未来安排，本片很可能会在2020年5月、7月或11月三个档期中填补一个空缺。总之，敬请期待更多后续消息。