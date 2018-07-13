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终于！漫威《黑寡妇》确定导演人选

澳洲女导凯特绍特兰 曾获北影节最佳导演

2018-07-13 08:01:12 来源：Mtime时光网

漫威《黑寡妇》电影已敲定导演人选，澳大利亚女导演/作家凯特·绍特兰将持导筒，“黑寡妇”继续由斯嘉丽约翰逊饰演，本片尚未定档。


　　时光网讯 漫威《黑寡妇》电影已敲定导演人选：澳大利亚女导演/作家凯特·绍特兰将持导筒！

　　这场对理想人选的搜寻持续长达半年多，期间漫威先后与70多位导演见面。尽管搜寻一度曾停滞不前，片方则尝试着眼于男性导演，但女性电影人始终是优先考虑的对象。


阿玛·艾桑特、寡姐和凯特·绍特兰

　　上月，漫威锁定可能可能性最高的三人，她们分别是凯特·绍特兰《柏林综合症》《少女洛荷》）、阿玛·艾桑特《联合王国》）和玛格丽特·贝茨《见习修女》）。其中绍特兰高居榜首。

《少女洛荷》国际版预告片

　　绍特兰最为著名的作品是2012年纳粹题材《少女洛荷》，该片故事简单，主要演员是少女、小孩以及嗷嗷待哺的婴儿。洛荷拖带着弟弟妹妹逃难，邂逅了一个神秘身份男子，除了几张照片和尸体镜头，电影没有正面表现及战争，然而，阴影和危险却无处不在。影片展现出二战题材电影少有的清新特质，也证明了凯特·绍特兰驾驭历史题材电影的能力。

　　《少女洛荷》曾获得2013年第三届北京国际电影节首届天坛奖最佳导演奖，并代表澳大利亚申报2013年奥斯卡最佳外语片奖。

《柏林综合征》预告片

　　绍特兰最新电影是《柏林综合症》，由《血战钢锯岭》女主角泰莉莎·帕尔墨主演，入围2017年柏林电影节全景单元。影片讲述澳大利亚摄影记者在柏林遭遇的种种不幸，以看似生活流的的事件铺陈带出打动观众的戏剧冲突。

　　斯嘉丽·约翰逊将会继续扮演“黑寡妇”，距离寡姐首次出现在《钢铁侠2》（2010）中，已经过去了8年的时间，《黑寡妇》个人电影终于姗姗来迟——片方找到了女编剧雅克·舍费尔来撰写剧本，她的最新作品是瑞贝尔·威尔森与安妮·海瑟薇明年上映的《偷心女盗》



　　据此前消息称，塞巴斯蒂安·斯坦所饰的“冬兵”有望加入《黑寡妇》独立电影，时间线可能会设定在苏联解体15年之后（2006年）的美国，在《钢铁侠》故事发生之前。（冬兵首次出现在2014年《美队2》中。）

　　档期方面，考虑到MCU目前的未来安排，本片很可能会在2020年5月、7月或11月三个档期中填补一个空缺。总之，敬请期待更多后续消息。

   编辑：SaSa

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关键词： 黑寡妇 漫威 独立电影 寡姐 斯嘉丽约翰逊 凯特休特兰
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