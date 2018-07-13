《银魂2》曝光正式预告，依旧是狗血和热血齐飞的风格。





























小栗旬大战洼田正孝





硝烟四起，国家陷入危亡之中，关键时刻坂田银时挺身而出，为守护和平与安宁而作战。















漫画中，土方十四郎因佩戴名为村麻纱的妖刀而被刀上附身的怨灵诅咒，精神分裂出另一人格——无心工作、爱好收集美少女模型的御宅族。此段时间被对手排挤出了真选组也不以为意，还声称要向声优界发展。











不过幸好土方在万事屋一行的帮助下变回了正常人，与他们一同加入作战。万事屋三人穿上了真选组的衣服，用上了真选组武器的火箭筒和手枪。











最后，饰演角色不明的佐藤二郎出现（他饰演的萝莉控大叔武市变太平在第一部中已经挂掉）；坂田银时和志村新八秀了一把无下限的女装造型，看他们的表情应该是被“逼良为娼”的。





千年美少女再抠鼻屎



伊丽莎白嘴中藏机枪









影片主题曲是back number演唱的《大不正解》。



