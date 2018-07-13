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漫改"银魂2"首曝预告真选组陷入动乱

柳乐优弥变身宅男 小栗旬女装造型闪瞎眼

2018-07-13 08:41:07 来源：Mtime时光网

《银魂2》曝光正式预告，依旧是狗血和热血齐飞的风格。
　　时光网讯 日本真人漫改《银魂》续集《银魂2：规定就是为了被打破而存在的》发布正式预告，依旧是狗血和热血齐飞的风格。



　　预告开头，小栗旬饰演的坂田银时躺在沙发上看求职信息杂志，一边为交不起房租烦恼。桥本环奈饰演的神乐在背景处看电视，菅田将晖饰演的新八命令他去打工。



　　短暂的轻松过后，危机发生——负责维护治安的真选组内部发生叛乱，中村勘太郎扮演的真选组组长近藤勋在火车上遭到围堵，成为被暗杀的对象。



　　而主导这次暗杀的，是堂本刚饰演的高杉晋助，以及新加盟的卡司：洼田正孝饰演的河上万齐，以及三浦春马饰演的伊东鸭太郎。漫画中，河上万齐是鬼兵队的成员之一，人称“人斩”，参与了由高杉晋助所主持针对真选组内部的解离作战；伊东鸭太郎是真选组动乱篇的核心人物，本属于真选组，为夺权背叛近藤而联手鬼兵队的队士。

小栗旬大战洼田正孝

　　硝烟四起，国家陷入危亡之中，关键时刻坂田银时挺身而出，为守护和平与安宁而作战。



　　预告中，真选组成员土方十四郎（柳乐优弥饰演）第二人格“宅十四”现身来到万事屋，坐在对面的三人看着完全变了一个人的土方十四郎，三观受到了猛烈冲击。

      漫画中，土方十四郎因佩戴名为村麻纱的妖刀而被刀上附身的怨灵诅咒，精神分裂出另一人格——无心工作、爱好收集美少女模型的御宅族。此段时间被对手排挤出了真选组也不以为意，还声称要向声优界发展。



　　不过幸好土方在万事屋一行的帮助下变回了正常人，与他们一同加入作战。万事屋三人穿上了真选组的衣服，用上了真选组武器的火箭筒和手枪。



　　最后，饰演角色不明的佐藤二郎出现（他饰演的萝莉控大叔武市变太平在第一部中已经挂掉）；坂田银时和志村新八秀了一把无下限的女装造型，看他们的表情应该是被“逼良为娼”的。

千年美少女再抠鼻屎

伊丽莎白嘴中藏机枪

　　《银魂》2017年9月1日曾引进中国内地上映，8144万人民币的票房至今都是日本真人电影在内地的最高纪录，由此看来，《银魂2》引进几率还是非常大的。影片８月17日在日本开画，中国内地是否引进暂时无消息。

　　影片主题曲是back number演唱的《大不正解》。

作者：小Sa   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 银魂2 真人漫改 小栗旬 万事屋 预告片 二次元
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