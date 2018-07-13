莱昂纳多·迪卡普里奥手举一把长枪现身《好莱坞往事》片场，身形消瘦姿势妖娆。





《好莱坞往事》的故事背景设定在1969年的洛杉矶，故事的主角是莱昂纳多·迪卡普里奥和布拉德·皮特饰演的过气演员Rick Dalton和他的长期替身Cliff Booth。“小丑女”玛歌特·罗比饰演他们的邻居、罗曼·波兰斯基的妻子、著名影星塔特。塔特被曼森家族杀害的惨案将作为背景事件登场。





此外阿尔·帕西诺和达科塔·范宁也将出演该片，分别扮演Rick Dalton的经纪人Marvin Shwarz和曼森家族成员Lynette Fromme。

《好莱坞往事》很可能将是一部R级影片，目前北美定档2019年8月9日，即塔特被曼森家族杀害的50周年纪念日。

编辑：ruo