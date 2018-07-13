网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

莱昂纳多举枪现身《好莱坞往事》片场

上演戏中戏？ 扒卡车车头姿势妖娆身形消瘦

2018-07-13 09:27:33 来源：Mtime时光网

莱昂纳多·迪卡普里奥手举一把长枪现身《好莱坞往事》片场，身形消瘦姿势妖娆。
      时光网讯 昆汀·塔伦蒂诺《好莱坞往事》曝光一组片场照，莱昂纳多·迪卡普里奥手举一把长枪现身，还爬上了一辆卡车车头，姿势可以说是很妖娆了。从小李子在片中的“演员”角色设定来推测，这一幕有可能是戏中戏，也有可能是真刀真枪遇到了某种危险。

      《好莱坞往事》的故事背景设定在1969年的洛杉矶，故事的主角是莱昂纳多·迪卡普里奥和布拉德·皮特饰演的过气演员Rick Dalton和他的长期替身Cliff Booth。“小丑女”玛歌特·罗比饰演他们的邻居、罗曼·波兰斯基的妻子、著名影星塔特。塔特被曼森家族杀害的惨案将作为背景事件登场。

      此外阿尔·帕西诺和达科塔·范宁也将出演该片，分别扮演Rick Dalton的经纪人Marvin Shwarz和曼森家族成员Lynette Fromme。
      
      《好莱坞往事》很可能将是一部R级影片，目前北美定档2019年8月9日，即塔特被曼森家族杀害的50周年纪念日。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 好莱坞往事 莱昂纳多·迪卡普里奥 剧照
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

好莱坞往事

好莱坞往事 (2019)

0.0

导演：昆汀·塔伦蒂诺

主演：莱昂纳多·迪卡..

在线播放

昆汀·塔伦蒂诺

昆汀·塔伦蒂诺

Quentin Tarantino

职业：导演 | 演员

查看影人作品  >

好莱坞往事

好莱坞往事 (2019)

0.0

导演：昆汀·塔伦蒂诺

主演：莱昂纳多·迪卡..

在线播放

莱昂纳多·迪卡普里奥

莱昂纳多·迪卡普里奥

Leonardo DiCaprio

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

《我不是药神》治愈小队这样炼成

他们不是年少成名，却一样为戏疯魔

56
《我不是药神》被全民刷屏，徐峥、王传君、章宇、谭卓、..
2

2018年艾美奖热门终极预测

2017-18，这些好剧不可错过

无论最终能否得到艾美奖评委青睐，它们都是过去一年间不..
3

“药神”首周狂揽13亿！暑期首个爆款诞生

同期成绩超《战狼2》 《动物世界》被严重压制

《我不是药神》首周票房达到惊人的12.79亿，毫无悬念地..
4

《少林寺》反派演员计春华逝世

终年57岁 一生专注于反派角色表演

5
计春华在影视作品中几乎都是出演反派角色，不过他精湛的..
5

韩延导演反思《动物世界》票房失利

感谢资方陪自己"冒险" 上映12天票房4.5亿

9
韩延导演反思《动物世界》票房失败，感谢资方陪自己"冒..

查看更多