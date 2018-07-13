作为法国最卖座动作喜剧系列，《的士速递5》时隔十一年后再次重启，宣布中国内地定档8月3日。













作为法国最卖座动作喜剧系列，《的士速递5》时隔十一年后再次重启，那辆逆天的白色出租车热血归来，唤醒不少原IP粉的记忆。同时，《的士速递5》此次加入了全新阵容，新一代车神CP接棒也让人充满期待。





《的士速递》系列是法国欧罗巴电影公司最成功的系列电影之一，首部亮相于1998年，此前的20年间已有四部卖座系列电影，堪称当代飙车电影鼻祖，串联整个系列的神奇出租车更成为了不少影迷的“梦想座驾”。此次发布的《的士速递5》两款定档海报中，一张是神奇出租车半藏在集装箱内，仿佛即将响起马达轰鸣。另一张海报中神奇出租车飞越大型车祸现场，不免让人好奇发生了怎样惊险刺激的场面。





而定档预告则让人感受到真实的酷炫飙车，片中的神奇出租车不仅速度惊人，还暗藏飞天遁地的黑科技，加速、漂移、变形样样精通，曾实力挫败好几波劫匪。飙车场面全程激发荷尔蒙，直道上风驰电掣，300公里时速令测速器爆表；高空中纵身飞跃，开创了汽车跳伞的视觉奇观，留下“它不是普通的出租车，而是一辆赛车、一枚火箭”的传说。





而麻烦警探西尔万（弗兰克·盖思堂彼得 饰）、废柴司机埃迪（马利克·班泽拉 饰）这对乌龙搭档的登场，此次则将炸裂出新的爆笑化学反应，尤其是埃迪一惊一乍的戏精本质、起步即熄火的新手表现，似乎他们跟神车之间仍需要一段磨合时间，新CP的磨合被《巴黎人报》评价为“将市井气、无厘头的段子一并打包，精准地戳中笑点”。

















重启后故事仍发生在马赛









此次新班底带来全新的故事，前作中的飙车大佬丹尼尔“退休”，其废柴侄子埃迪爆笑登场，是否能延续“飙车家族基因”也成为观众关注的一大热点。经典的傻瓜警察与炫酷的哥CP发生乾坤大挪移，变成了炫酷警察和傻瓜的哥的搭配，神奇出租车遇上不同的搭档，同样火花四溅。