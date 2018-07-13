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反套路喜剧《超大号美人》确认引进

艾米舒默联袂米歇尔威廉姆斯 概念海报曝光

2018-07-13 10:10:23 来源：Mtime时光网

由美国著名喜剧演员艾米·舒默主演的电影《超大号美人》首发概念海报，宣布正式引进中国。
　　

《超大号美人》预告片

时光网讯  在夏天这个露肉的季节，“好女不过百”的理念再度占据热议中心。今日，由美国著名喜剧演员艾米·舒默主演的电影《超大号美人》（曾译《自觉美丽》）首发概念海报，宣布正式引进中国。

　　电影《超大号美人》由阿比·科恩、马克·西尔弗施泰因执导，艾米·舒默、米歇尔·威廉姆斯、罗里·斯科韦尔、艾米莉·拉塔约科斯基、汤姆·霍珀等联袂出演。
 
　　在这组概念海报中，大码女生的身体部位“乱入”一众纤细的线条之中，让“超大号”的元素跃入眼球。这种大小码对比制造出的反差喜感，不仅展现出了影片反套路的内涵，也让人发出思考：越来越千篇一律、毫无特点的美丽标准，真的适合自己吗？“感觉自己美爆了”的霸气宣言，仿佛为大家提供了一个新思路——就是要做最与众不同的自己。

　　电影《超大号美人》讲述了一位曾经自卑的微胖界女孩勒妮·本内特（艾米·舒默饰），因为一次意外的经历收获了强大自信，从此焕发新生，赢得爱情事业双丰收的故事。 

　　艾米·舒默作为美国新一代最具社会话题的喜剧演员之一，有着丰富的思想和有趣的灵魂。不仅凭借作品《艾米·舒默的内心世界》赢得2015年编剧公会“最佳喜剧/综艺片奖”，作为微胖界的代表，也曾经多次发出自信宣言。她出色的喜剧把控能力，为观众呈现出了影片主人公勒妮犹如过山车般的心境变化。

　　金球奖影后米歇尔·威廉姆斯的出演更是令人意外，极少出现在喜剧电影中的她，此次扮演了一位外表光鲜、内心自卑的漂亮女性——化妆品公司高管埃弗里·勒克莱尔，将成为本片最大的惊喜。

　　电影《超大号美人》目前已经在北美上映，收获了不俗的口碑。很多观众表示，女主人公的经历堪比是自己的生活的写照。《洛杉矶时报》评价本片“处处都充满惊喜”，《今日美国》更是表示电影《超大号美人》帮助没有安全感的女性发现了自身的价值，成功发出了新女性的美丽宣言。

   编辑：hello王小羊

关键词： 超大号美人 引进内地
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超大号美人

超大号美人 (2018)

-1.0

导演：艾比·科恩

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