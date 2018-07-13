三头一体的阿修罗王，一半化身为奴仆一半飞天的没心没肺和没着没落，以及肚子里长金子的黄金兽，都是前所未见，让人仿佛来到了另一个世界。

视效特辑 时光网讯 奇幻电影 奇幻电影 《阿修罗》 今日公映，电影发布视效特辑，新世界的大门已然开启。电影历时六载耗资7.5亿，召集来自35个国家1800多名工作人员组成的顶级制作团队，并由吴磊、梁家辉、刘嘉玲、张艺上等人担任主演。





影片故事想象力丰富，三头一体的阿修罗王，一半化身为奴仆一半飞天的没心没肺和没着没落，以及肚子里长金子的黄金兽，都是前所未见，让人仿佛来到了另一个世界。





影片以欲望为主题，在宏伟的世界构造下，从一个牧羊少年在阿修罗界的冒险故事入手，却深藏玄机，以视听语言探讨了人如何驾驭欲望、找寻心灵福地的主题。

编辑：hello王小羊