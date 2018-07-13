2018-07-13 11:46:36 来源：Mtime时光网
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视效特辑
编辑：hello王小羊
导演：张鹏
主演：吴磊 梁家辉
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孝顺的张晓凤
23分钟前
梦幻仙境，三维立体画面，视觉冲击力强。
M_1503022229523503966
29分钟前
自己什么样心里没点那啥数？网游特效般的美术设计。有钱用流量小明星用老一代明星当绿叶，不如找点正经的演员，打磨打磨剧本。就这还想高分高票房
翛鸦
4小时前
等着乌尔善的封神来创造纪录吧
jayhua27
这是真人动画电影？
盗火的普罗米修斯
如果投资是真的，要亏出屎
as发酸发
7小时前
什么年代了，老子什么特效没见过。问题是这个特效也太5毛了
Riner2小时前
评价要诚实，片虽烂，但这特效不五毛。
as发酸发27分钟前
还不5毛，你的标准也太低了吧
长兄寿
我就是进来看评论的
linyuegong
中国电影可以走向国际，走向世界，前提是要用我们的特长，这种类型的电影是我们的特长么，连老谋子的长城都扑了~！
南方·两天一夜
10小时前
要么 你有个好故事足够吸引人。要么你有个像复联一样的好IP。要么你有卡神那样的视觉震撼制作水平。否则，就是不伦不类扑街的下场。
太极教我当影帝
这玩意已经成为某类人（省略）必看的了。
他们不是年少成名，却一样为戏疯魔
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