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奇幻电影《阿修罗》曝视效特辑

三头一体的阿修罗王正式与观众见面

2018-07-13 11:46:36 来源：Mtime时光网

三头一体的阿修罗王，一半化身为奴仆一半飞天的没心没肺和没着没落，以及肚子里长金子的黄金兽，都是前所未见，让人仿佛来到了另一个世界。

视效特辑

　　时光网讯  奇幻电影《阿修罗》今日公映，电影发布视效特辑，新世界的大门已然开启。电影历时六载耗资7.5亿，召集来自35个国家1800多名工作人员组成的顶级制作团队，并由吴磊、梁家辉、刘嘉玲、张艺上等人担任主演。

　　影片故事想象力丰富，三头一体的阿修罗王，一半化身为奴仆一半飞天的没心没肺和没着没落，以及肚子里长金子的黄金兽，都是前所未见，让人仿佛来到了另一个世界。

　　影片以欲望为主题，在宏伟的世界构造下，从一个牧羊少年在阿修罗界的冒险故事入手，却深藏玄机，以视听语言探讨了人如何驾驭欲望、找寻心灵福地的主题。

   编辑：hello王小羊

关键词： 阿修罗 特辑
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