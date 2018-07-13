舒淇试装之余也不忘调侃黄渤：在看过导演的定妆照后，大呼“也太胖了你，你不要学韩剧留这样的刘海”。而黄渤导演只能回以“尴尬又无法反驳的微笑”，将一切化为一个绝望的眼神。









王迅作为首位试妆的主演，在造型搭配上丝毫不放松，甚至考虑到了墨镜对于表演的影响，但这一点却遭到导演吐槽“你有牙在就够了”。随着角色在荒岛生存时间越长，他的造型也越发不羁，黑西装花裤子长发造型下逐渐变为“野生松鼠”。





舒淇的定妆造型利落活泼，结合之前的预告片观众大概也能揣测出她饰演的人物性格。作为多次合作的老友，舒淇试装之余也不忘调侃黄渤：在看过导演的定妆照后，大呼“也太胖了你，你不要学韩剧留这样的刘海”。而黄渤导演只能回以“尴尬又无法反驳的微笑”，将一切化为一个绝望的眼神。





自带欢乐体质的王宝强刚来就直言“导演瘦了，脸上褶子也多了”，连字幕都佩服于他的诚恳。试妆后他不但幽默自夸“动作神态到位”，还秒变时尚达人点评自己服装造型好看，各个单品搭配起来非常符合人物形象。





而隔天前去试妆的于和伟同样很认可自身造型，得体西装复古外套下总裁魅力突显。同时他也表达了自己的担忧：拍摄时下水会影响到造型。但从目前拍摄画面可以看出，霸道张总也难逃脱下水的尴尬时刻。本集节目中，各位主演平均每人换装7套，男演员更换妆面7次，总计准备539套服装。











定妆工作顺利完成后，剧组却仍面临着一个亟待解决的问题。距离开机仅剩13天，“弟弟”一角尚无合意人选。黄渤导演在节目中透露，通过和舒淇共同探讨人物表现性格后，决定找张艺兴出演弟弟一角。





在说服他出演时，导演也是化为“老狐狸”套路了张艺兴一把：初次沟通时黄渤告诉张艺兴有一天时间考虑，但隔天却直接告知他“剧本已经按照你来写了”。针对这种套路，小绵羊则后知后觉说道：“其实渤哥就是通知你一声，来演这个戏啊。”定妆过程中导演也不忘持续“洗脑”，夸赞电影拍摄地的自然风光非常适合拍摄MV和写真，张艺兴则机智问道“很需要的哦，您来帮我拍么？”

伴随各主演集结工作的完成，剧组开机前最后的准备工作也随之开展。青岛复景、模拟航拍镜头、班底演员上岛试拍、剧本研读会等工作按部就班的进行着。然而，这些工作虽听起来容易，执行起来却总能遇到意想不到的困难。从本期节目中导演时而流露出的紧张和焦虑，以及下期预告中濒临崩溃的一声大喊便可预见。海岛上变幻莫测的天气、团队间的磨合等都是对整个剧组的考验。