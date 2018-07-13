六月美剧最突出的当属西部剧《黄石之争》和“全跨性别者主演阵容”的《姿态》，两部剧口碑都不差，但却输了收视。

西部剧《黄石之争》的收视表现还是太过平淡了









无论如何，这为今年爆款稀缺的美剧暑期档开了一个好头，但这是就剧集口碑而言的，而不是指收视。















《姿态》口碑出色，但收视还不及《黄石之争》

但《黄石之争》的不完全成功依然见证了美剧的地壳变动还在继续，站在《黄石之争》背后的是派拉蒙电视网，如果该剧口碑延续，网飞、亚马逊这些颁奖季流媒体新贵将喜迎一个新的竞争对手。





在《黄石之争》的故事里，主人公所在的达顿家族必须同时面对美国征服、土地开放商和印第安部落的挑战，因为他们坐拥美国最大的黄石农场，在某个特殊的时刻，站在了新势力挑战旧秩序的暴风口，而这正是每天都在发生的美剧故事——一场美剧的“黄石之争”正在蔓延。





为什么《黄石》《姿态》口碑这么好，收视却如此一般？













而事实证明两个西部片大咖的联手也没令观众失望，西部剧的荒野犯罪美学被演绎地淋漓尽致，剧集品质完全配得上史诗剧之名，可为什么这样一部充满爆款相的剧集，依然只拿到了0.4 的首播收视率？





派拉蒙电视网有限的基础收视固然是其中一个原因，但归根到底，还是西部剧的市场空间有限。





西部片衰落已久，近两年很少再有西部题材大片出现，要让路人观众进入《黄石之争》的世界就变得比较困难。《血仇》的确以1390万的总收视人数创造过有线网的收视纪录，可那是主演凯文·科斯特纳+剧集高口碑+美国人耳熟能详的西部历史，以及西部片市场势能集中释放共同造就的奇迹。





《黄石之争》则已经失去了《血仇》制造爆款的契机，而一旦剧集只能争取到传统西部剧观众，也就是失去了成为收视爆款的可能。





从故事层面看，一个绝佳的对比来自于凯文·科斯特纳上一部西部剧爆款《血仇》。这是两个家族之间跨越时代的血战到底。它类型明确，家族对决之间又增强了爱情的戏剧性。观众一看就能明白剧集会说什么，最终才催生出西部剧的又一次辉煌。而《黄石之争》的故事更为复杂，层次也更为丰富，泰勒·谢丽丹的西部美学更为凌冽，可是从收视率的角度看，这未必是最适合创造爆款的故事，甚至有些中国观众都认为，这个故事看似宏阔，实则有些中规中矩了。





《姿态》是历史上第一部由多位跨性别者担任主角的美剧

《姿态》的情况比《黄石之争》更加复杂，这部将时代背景设置为蛤蟆镜、喇叭裤、迪斯科、霹雳舞流行的80年代的时代剧，聚焦的是LGBTQ边缘人群的人生，剧集开创了美剧的先河，是历史上第一部由多位跨性别者担任主角的美剧。





剧名所指的“姿态”，既是指主角逐梦的舞姿，更是指跨性别人群对主流社会的挑战姿态，还寓意着如何在人生困境中活出漂亮的姿态。





瑞恩·墨菲的确为FX打造出又一部值得尊重的剧集，可它的受众比《黄石之争》更加有限，特殊的题材并不会为剧集赢得太多的额外受众，在北美，变性人题材从来不是市场主流，今后恐怕也不是，观众也许愿意为这样的剧集点赞，但必须承认这部有五个真实变性人出演的剧集并不完全贴合观众的观剧习惯。





但无论如何《黄石之争》《姿态》都是合格的商业剧。人物、剧情、时代氛围营造、影像的表现都完全在线，它们理应获得颁奖季的犒赏，但收视却是另一个故事。





2018 年夏季档第一部没有争议的口碑爆款长剧和第一部充满争议的口碑爆款同时在六月诞生了。