时光网讯
2018 年夏季档第一部没有争议的口碑爆款长剧和第一部充满争议的口碑爆款同时在六月诞生了。
没有争议的爆款说的是《黄石之争》
。充满争议的爆款说的是《姿态》
。后者播出后，不少媒体都给出了“它改变了美国电视剧历史”的盛赞，但它的争议可不小，该剧烂番茄大众评分达到96%，可影评人评分只有77%，而IMDb是8.2分。前者受到的赞誉远没有后者这么多，但口碑则几乎是一边倒，IMDb也达到了8.5分。
无论如何，这为今年爆款稀缺的美剧暑期档开了一个好头，但这是就剧集口碑而言的，而不是指收视。
虽然没有像上个月的《梅尔罗斯》
那样收视扑街，但相对于剧集的高口碑，《黄石之争》0.3、《姿态》0.2的平均收视可算不上值得庆祝
。泰勒·谢里丹和瑞恩·墨菲可能再度赢得了颁奖季的一席之地，可是对于电视台来说，他们的年度种子选手的收视表现还是太平淡了些。
这也延续了今年以来的美剧收视爆款和口碑爆款不同步的情况，即使是《西部世界》
这样的神剧也不例外。该剧这一集口碑评分几乎与上一季持平，但根据尼尔森的数据显示该大结局的收视为160万/0.6，较2016年第一季季终集（220万/1.0）分别下滑30%和40%。本季每集平均收视为160万/0.6，较上一季（180万/0.8）也分别下滑14%和23%。如果算上其他数字平台以及延迟观看，HBO预计第2季平均观众数会在1000万，而第1季的每集平均观众数是1320万。
你可以说这依然是个傲人的成绩，但对于对收视率高度敏感的电视台来说，任何收视涨跌都会引发水滴石穿的变化。例如CW的长寿剧《邪恶力量》
，这季后半段收视出现明显下滑，下一季续订集数立刻被CW砍成了20集。
但《黄石之争》的不完全成功依然见证了美剧的地壳变动还在继续，站在《黄石之争》背后的是派拉蒙电视网，如果该剧口碑延续，网飞、亚马逊这些颁奖季流媒体新贵将喜迎一个新的竞争对手。
在《黄石之争》的故事里，主人公所在的达顿家族必须同时面对美国征服、土地开放商和印第安部落的挑战，因为他们坐拥美国最大的黄石农场，在某个特殊的时刻，站在了新势力挑战旧秩序的暴风口，而这正是每天都在发生的美剧故事——一场美剧的“黄石之争”正在蔓延。
为什么《黄石》《姿态》口碑这么好，收视却如此一般？
从各种意义上说，《黄石之争》都有着不俗的卖相：作为西部剧，它有着比其它西部剧更显眼的题材——黄石。从阵容讲，它的背后站着凭借《猎凶风河谷》
拿下戛纳一种单元最佳导演奖的泰勒·谢里丹，而他的《边境杀手》
和《赴汤蹈火》
早已让他成为好莱坞的香饽饽。
该剧主演则是好莱坞的西部片之王凯文·科斯特纳，当他还是上世纪90年代好莱坞一线巨星的时候，一部自导自演的《与狼共舞》不仅拿下七项奥斯卡大奖，更成为了好莱坞西部片最近的票房爆款，而即使光辉不再，他主演的《血仇》
依然能为西部剧再此找回收视的荣光。
而事实证明两个西部片大咖的联手也没令观众失望，西部剧的荒野犯罪美学被演绎地淋漓尽致，剧集品质完全配得上史诗剧之名，可为什么这样一部充满爆款相的剧集，依然只拿到了0.4 的首播收视率？
派拉蒙电视网有限的基础收视固然是其中一个原因，但归根到底，还是西部剧的市场空间有限。
西部片衰落已久，近两年很少再有西部题材大片出现，要让路人观众进入《黄石之争》的世界就变得比较困难。《血仇》的确以1390万的总收视人数创造过有线网的收视纪录，可那是主演凯文·科斯特纳+剧集高口碑+美国人耳熟能详的西部历史，以及西部片市场势能集中释放共同造就的奇迹。
《黄石之争》则已经失去了《血仇》制造爆款的契机，而一旦剧集只能争取到传统西部剧观众，也就是失去了成为收视爆款的可能。
从故事层面看，一个绝佳的对比来自于凯文·科斯特纳上一部西部剧爆款《血仇》。这是两个家族之间跨越时代的血战到底。它类型明确，家族对决之间又增强了爱情的戏剧性。观众一看就能明白剧集会说什么，最终才催生出西部剧的又一次辉煌。而《黄石之争》的故事更为复杂，层次也更为丰富，泰勒·谢丽丹的西部美学更为凌冽，可是从收视率的角度看，这未必是最适合创造爆款的故事，甚至有些中国观众都认为，这个故事看似宏阔，实则有些中规中矩了。
《姿态》的情况比《黄石之争》更加复杂，这部将时代背景设置为蛤蟆镜、喇叭裤、迪斯科、霹雳舞流行的80年代的时代剧，聚焦的是LGBTQ边缘人群的人生，剧集开创了美剧的先河，是历史上第一部由多位跨性别者担任主角的美剧。
剧名所指的“姿态”，既是指主角逐梦的舞姿，更是指跨性别人群对主流社会的挑战姿态，还寓意着如何在人生困境中活出漂亮的姿态。
瑞恩·墨菲的确为FX打造出又一部值得尊重的剧集，可它的受众比《黄石之争》更加有限，特殊的题材并不会为剧集赢得太多的额外受众，在北美，变性人题材从来不是市场主流，今后恐怕也不是，观众也许愿意为这样的剧集点赞，但必须承认这部有五个真实变性人出演的剧集并不完全贴合观众的观剧习惯。
但无论如何《黄石之争》《姿态》都是合格的商业剧。人物、剧情、时代氛围营造、影像的表现都完全在线，它们理应获得颁奖季的犒赏，但收视却是另一个故事。