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《北方一片苍茫》主题观影贾樟柯亮相

助阵导演蔡成杰处女作 电影"既真实又魔幻"

2018-07-13 15:36:08 来源：Mtime时光网

电影《北方一片苍茫》导演蔡成杰、主演田天出席活动现场，著名导演贾樟柯作为惊喜嘉宾亮相沙龙，表达了对新人导演的支持和鼓励。
       时光网讯 7月12日，由蔡成杰执导，田天温新宇主演的电影《北方一片苍茫》举行“荒野·微光”主题观影沙龙。导演蔡成杰、主演田天出席活动现场，从电影的创作、美学观感、色彩使用等多方面进行对谈，尤其是电影从女性视角所表达的深层次含义引发现场热议。著名导演贾樟柯作为惊喜嘉宾亮相沙龙，助阵新锐导演蔡成杰处女作，表达了对新人导演的支持和鼓励。

       此次观影沙龙的主题为“荒野·微光”，意味着女主角王二好尽着自己微弱的力量帮助别人，就好像苍茫荒野中的一丝微光，带给人希望和温暖。活动现场，导演蔡成杰表示，这部电影的创作初衷来自于个人对当前社会生活的感触，首部电影就选择女性的角度是希望可以通过一个全新的视角冷静客观的把故事呈现出来，整部电影最想表达出人性温暖和冷漠间的对抗。

       当讨论到电影画面比例和色彩使用的问题，导演蔡成杰说道：“这是一种尝试和创新，希望通过黑白画面来展示风景，节制色彩的使用则用来增加叙事效果。我在剧本创作的时候就开始考虑电影的呈现效果，摄影师也提供了多种视听方案，我们也是经过多次试验最终才选定画面的比例为4：3。”

       活动现场，女主田天被问道怎么看待王二好这个角色，田天表示每个人心中都有自己对角色的解读，自己在读剧本的过程中出了一份人物小传，在与导演沟通交流后，完成了自己心目中的王二好。

       对于唯一一个一直在二好身边的聋哑男性角色石头，导演也表示没有刻意设定，而是根据拍摄过程中角色的选择进行调整。石头的存在体现了这个世界的温情，最后悲惨的结局也是二好走向自我毁灭的一个原因。

       活动当天，著名导演贾樟柯也惊喜亮相，并与现场主创和观众进行映后交流。贾樟柯表示自己对这个片子耳闻已久，观影的同时一下子把自己带到北方农村的氛围里面。作为一名导演来看，蔡成杰导演把最基本的故事、人物讲得非常好，对氛围的把控也很不错，包括天气、土地、人群密度等，确实把电影拍出了既真实又魔幻的感觉，非常有洞察力。

       据悉，电影《北方一片苍茫》由蔡成杰执导，田天、温新宇主演，将于7月20日在全国艺术电影放映联盟专线上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 北方一片苍茫 蔡成杰 贾樟柯
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贾樟柯

贾樟柯

Zhangke Jia

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蔡成杰

蔡成杰

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