动画电影《神奇马戏团》宣布提档至7月21日全国上映，同时曝光中文主题曲《闪亮的魔法》MV，由周笔畅为影片倾情献唱。









这次曝光的主题曲MV，依旧延续了马戏团欢乐的风格。曾多次出现的动物饼干成为这次MV中的主角。MV从欧文意外得到动物饼干开场，伴随着周笔畅充满元气的歌声，开启了一个真正魔法的世界。





像歌曲里唱到“不管怎样奇迹可追求，相信他为梦想去加油”，欧文、小丑等多个角色在吃下动物饼干之后变身小仓鼠大狮子等各种各样的动物，与坏人战斗的一幕让观众对这盒动物饼干和电影剧情充满了好奇。









该片在7月21日同步登陆全国院线。

编辑：隐饮