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暑期合家欢电影《神奇马戏团》
宣布提档至7月21日全国上映，同时曝光中文主题曲《闪亮的魔法》MV，由周笔畅为影片倾情献唱。这首歌将爵士乐元素完美融合到马戏团欢乐热闹的气氛中，将影片魔力展现得淋漓尽致。影片不仅萌宠集结，更由好莱坞顶级制作团队保驾护航，将于7月21日登陆全国各大院线。
此次，周笔畅用她极据穿透力的嗓音和精湛的唱功，完美演绎了《神奇马戏团》
中文主题曲《闪亮的魔法》。与之前细腻婉转的“笔式”情歌不同，笔笔这次展现了俏皮可爱的一面。MV中身着皮衣的周笔畅帅气又不失可爱，仿佛化身马戏团的一员，用轻快的曲调和简洁有力的歌词讲述了充满魔法的马戏团故事。
这次曝光的主题曲MV，依旧延续了马戏团欢乐的风格。曾多次出现的动物饼干成为这次MV中的主角。MV从欧文意外得到动物饼干开场，伴随着周笔畅充满元气的歌声，开启了一个真正魔法的世界。
像歌曲里唱到“不管怎样奇迹可追求，相信他为梦想去加油”，欧文、小丑等多个角色在吃下动物饼干之后变身小仓鼠大狮子等各种各样的动物，与坏人战斗的一幕让观众对这盒动物饼干和电影剧情充满了好奇。
电影《神奇马戏团》
作为第二十届上海国际电影节主竞赛单元金爵奖最佳动画提名作品，在上影节展映期间，奇思妙想的故事和独具匠心的品质让观众对影片赞不绝口。影片由经典动画《花木兰》导演托尼·班克罗夫特执导，斯科特 ·克里斯汀· 萨瓦联合导演，《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》的形象设计师卡特·古德里奇担任该片的形象设计。好莱坞级别的动画大师们强强联手，耗时3年的时间用精益求精的工匠打造出这部经典电影。
该片在7月21日同步登陆全国院线。
编辑：隐饮