《狄仁杰之四大天王》片方曝光了“三人一生一寺”特辑，揭秘大理寺兄弟间深厚的“革命情感”。





时隔五年“神探三人组”再集结，狄仁杰系列也将迎来最强反派，片中，“神都龙王”案刚结束一个月，“天王移魂”案又起波澜，“神探三人组”的情感也逐渐微妙。





聊起合作感受，赵又廷笑称“不知道为什么大家聚在一起就有化学反应”，冯绍峰则表示“大家的交情已经非常深厚”，林更新精辟地总结：“如果没有女生的话，这个感情戏份也是够的。”赵又廷还透露林更新就像弟弟一样，两人经常促膝长谈，他同时感慨“我跟绍峰也挺有默契的”，甚至在片场无意间会上演“神同步”，连徐克导演都说“你们俩不要太同步啦。”





三人因狄仁杰系列相遇相知，而在今日的特辑中，为了证明谁才是“老狄”赵又廷的最佳搭档，冯绍峰与林更新上演了“争风吃醋”的戏码，轮番搞笑“对决”。冯绍峰表示与老狄 “交情好、感情深”；而林更新则不甘示弱地表示与老狄的感情“达到了极致”。





不仅“言语互怼”，两人更是直接“动手”，发布会现场纷纷与赵又廷还原片中亲密“摸脸杀”，冯绍峰更戏称“我们的感情已经达到了沸点”。面对这“沉甸甸的革命情感”，赵又廷则偷偷“表白”：“看到他们我就很踏实，觉得再辛苦也无所谓，反正有你们陪着。”

神都龙王案后，狄仁杰、尉迟真金、沙陀忠纷纷升职，案后一个月，三人却迎来“天王移魂”案，卷入更深的危机漩涡。狄仁杰与尉迟真金虽互相欣赏，但实为官场竞争对手，感情升温的同时矛盾也渐渐显露。特辑露出了尉迟真金与狄仁杰在狱中紧紧相拥的情节，还有武后命尉迟真金取回狄仁杰的亢龙锏的戏码，对此冯绍峰透露，这次尉迟真金更像“无间道”，“一边要保护好狄仁杰，一边是要完成天后交代的任务”。





从上一部开始，沙陀忠就常伴狄仁杰左右，是狄仁杰最得力的助手、最亲密的伙伴。这次在影片中，沙陀忠于危难时刻仍笃定地相信狄仁杰：“天下之难没有你解不开的。”林更新也表示，这一次沙陀忠跟狄仁杰的关系更像哥们儿，“以前叫狄大人，现在也叫老狄”。危机来袭，神探三人组将何去何从？

编辑：hello王小羊