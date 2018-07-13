《解码游戏》李媛神秘乔装

面对这样高难度、高风险的挑战，韩庚表示：“我觉得做演员，不管什么角色，去承受一些问题，也是演员应该去面对的。”而山下智久不仅首次逆转人设演绎反派角色，也突破性地挑战身体极限，亲身跳火车，拍摄完毕后才发现自己手臂已严重擦伤。面对如此新鲜的挑战，山下智久笑称：“尝试新事物，就像是一个梦想实现了。”