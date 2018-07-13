时光网讯
由安德鲁·摩根
、陈熙瑢监制，李海龙
执导，韩庚
、凤小岳
、李媛
、山下智久
主演的电影《解码游戏》
今日曝光了动作特辑。为了还原最真实的动作场面，四位主演亲身上阵，挑战危险系数极高的动作戏，展现出各自作为演员的专业水准，该片还拥有好莱坞大师级的动作导演尼克·鲍威尔倾力助阵。
此次曝光的动作特辑，可谓一部“大神养成手册”，展示出四位主演练就高超武艺的幕后故事。韩庚曾在电影《解码游戏》
定档发布会上透露，影片中有多场极度危险的动作戏，几位主演都坚持不用替身亲自出马，而动作特辑也是首次公开这些幕后片段。特辑中，韩庚、凤小岳实景拍摄“跳楼”戏，韩庚不慎受伤，韩庚说：“以前都是在棚里吊威亚，这次是真的从楼上跳下来。”
面对这样高难度、高风险的挑战，韩庚表示：“我觉得做演员，不管什么角色，去承受一些问题，也是演员应该去面对的。”而山下智久不仅首次逆转人设演绎反派角色，也突破性地挑战身体极限，亲身跳火车，拍摄完毕后才发现自己手臂已严重擦伤。面对如此新鲜的挑战，山下智久笑称：“尝试新事物，就像是一个梦想实现了。”
《解码游戏》
讲述了一个逗趣宅男“极客”的成长历险故事。影好莱坞顶尖的动作大师尼克·鲍威尔作为该片的动作导演，指导四位主演完成动作表演。尼克·鲍威尔从影数十余年，打造了无数经典影片他曾在《勇敢的心》、《角斗士》、《谍影重重》、《X战警3》等电影中担任动作设计、动作协调及指导部分镜头。
电影《解码游戏》将于2018年8月3日全国上映，敬请期待。